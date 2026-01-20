³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤È¡Ö³°¹ñÀÒ¸©Ì±µÚ¤Ó³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼ÔÅù¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ë·¸¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
¢£¶¨Äê¤Î³µÍ×
ËÜ¶¨Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÌÀ¸÷¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
- ³°¹ñÀÒ¸©Ì±¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¸©Æâ»ö¶È½êÅù¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¸©Æâ¶µ°éµ¡´Ø¤Ç³Ø¤ÖÎ±³ØÀ¸¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤Ë»ñ¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÌÀ¸÷¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é»ö¶ÈÆâÍÆ¤Î¸¡Æ¤¡¦²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼èÁÈÆâÍÆ
ÌÀ¸÷¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ä¸¦½¤»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼èÁÈ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ ³°¹ñÀÒ¸©Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¸ì³Ø½¬»Ù±ç
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì³Ø½¬¥Äー¥ë¡ÖJapany¡×3¤«·î´ÖÌµ½þÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨4¤«·îÌÜ¤«¤é¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ ·î³Û880±ß¤ÇÄó¶¡
▶ ¸©Æâ»ö¶È½êÅù¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Íºà¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¸ì³Ø½¬»Ù±ç
¡¦ÆüËÜ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢½¸ÃÄ¸¦½¤¡¢ÆÃÄêµ»Ç½2¹æ»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¸þ¤±¹ÖºÂ
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì³Ø½¬¥Äー¥ë¡ÖJapany¡×3¤«·î´ÖÌµ½þÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨4¤«·îÌÜ¤«¤é¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ ·î³Û880±ß¤ÇÄó¶¡
▶ ¸©Æâ¶µ°éµ¡´Ø¤Ç³Ø¤ÖÎ±³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¸ì³Ø½¬»Ù±ç
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì³Ø½¬¥Äー¥ë¡ÖJapany¡×3¤«·î´ÖÌµ½þÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨4¤«·îÌÜ¤«¤é¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ ·î³Û880±ß¤ÇÄó¶¡
¢¡ »Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðHP : https://kanagawa-meiko.jp
¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ìÎÏ¸þ¾å¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³°¹ñÀÒ¸©Ì±µÚ¤Ó³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼ÔÅù¤¬ÃæÄ¹´üÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ëÀ¸³è¡¦½¢Ï«´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀî ÂóºÈ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®¸ÞÃúÌÜ£´ÈÖÃÏJPR¹íÄ®¥Ó¥ë3³¬
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§5000Ëü±ß
»ö¶Èµö²ÄÈÖ¹æ¡¡¡§¿Íºà¾Ò²ð¡¿13-¥æ-314857 ¡¡¿ÍºàÇÉ¸¯¡¿ÇÉ13-316441
¡¡³Ø½¬½Î¤Î¡ØÌÀ¸÷µÁ½Î¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ë¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î´ë¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
e-learning¡ØJapany¡Ù https://meikoglobal.jp/lp/japany_/
¢£¡ÖMEIKO GLOBAL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMEIKO GLOBAL¡×¤Ï¡¢ÌÀ¸÷¥¥ã¥ê¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³°¹ñ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ª¤è¤Ó¶µ°é¡¦¸¦½¤¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊIT¡¦µ¡³£¡¦ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò¡Ë¤äÆÃÄêµ»Ç½¿Íºà¡¦Î±³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¿Íºà¾Ò²ð¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºßÎ±»ñ³Ê¤Î³°¹ñÀÒ¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜ¼°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Êー¤Ê¤É¤Î¸¦½¤¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñÎ©¡¦»äÎ©Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î½¢¿¦ÂÐºö¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎPurpose¡Ê¥Ñー¥Ñ¥¹¡§Â¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤ò¡È¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤Îµ²±¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¡¢Vision¤ò¡È¡ÖBright Light for the Future¡×¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ê¡¢µ±¤¯Ì¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡É¤È·Ç¤²¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡ÖÌÀ¸÷µÁ½Î¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JLCIÆüËÜ¸ì³Ø¹»¡¦Áá°ðÅÄEDUÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à 4668¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ËÜ ¸÷ÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7ÃúÌÜ20ÈÖ1¹æ
URL¡§https://www.meikonet.co.jp