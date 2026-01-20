QuizKnockの過去・現在・未来を詰め込んだ『QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』4月16日（木）発売決定！

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、『QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』を株式会社KADOKAWA（東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より4月16日（木）に発売いたします。

また、本日1月20日（火）よりストア別特典付きの通常版と、カドカワストア限定で完全受注生産となる『豪華版 QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』の予約を開始いたします。

2026年10月2日に10周年という大きな節目を迎えるQuizKnock。

「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、知的エンタメ集団という唯一無二の立場を築いてきたQuizKnockの過去・現在・未来を詰め込んだ、10年間の集大成となる記念本が誕生いたします。

動画出演メンバー8名それぞれによるロングインタビューや座談会では、10年間の活動の中での本音や葛藤、決断の裏側にまで踏み込み、10周年の今だからこそ話せる言葉を丁寧に掘り下げます。

さらに、40ページにわたる撮り下ろし写真、10年の歩みを網羅した年表、卒業生インタビューなど、さまざまな角度からその魅力を紐解きます。

その他にも

・QuizKnockメンバーに100の質問

・メンバーが作問した「10周年記念クイズ」

・オフィス密着レポート

・QuizKnock全員で朝からそれ正解！10周年特別編

など、ここでしか見られないコンテンツを多数収録しました。

これまでの感謝と、さらなる挑戦への決意を込めて、今まで関わってくださったすべてのあなたへ贈る一冊です。

■Amazon、楽天ブックス ストア限定特典

・Amazon限定特典 オリジナルポストカード1枚 （※全3種）

Amazonでご購入いただいた方に、メンバーの写真を使用したポストカード（全3種）をお届けいたします。特典はなくなり次第、販売終了となります。また、絵柄は選べませんのでご了承ください。

・楽天ブックス限定ダウンロード特典 ロケ撮影メイキング映像

2026年7月16日（木）23時59分までに楽天ブックスでご購入いただいた方に、本書の撮影シーンのメイキング映像をお送りいたします。商品出荷完了の翌日にメールでご送付予定です。

▼特典付き限定版の購入はこちら

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGY8TT7V

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18503832/

※電子版は特典対象外となりますのでご注意ください。

■全国三都市でお渡し会実施！

書籍の発売を記念して、東京・兵庫・名古屋の三都市で、メンバーによるお渡し会の実施が決定いたしました。指定のストアでご購入いただいた方の中から抽選で会場にご招待いたします。また、ご購入いただいた方全員にイベント限定特典フォトカードをお付けいたします。

＜イベント概要＞

・東京

2026年5月2日（土） 12:00～

場所：HMV＆BOOKS SHIBUYA 5F イベントスペース

前半の部（12:00～） 参加メンバー：ふくらP、河村拓哉

後半の部（14:30～） 参加メンバー：伊沢拓司、鶴崎修功

・兵庫

2026年5月9日（土） 13:00～

場所：HMV三宮オーパ イベントスペース

参加メンバー：須貝駿貴、山本祥彰

・名古屋

2026年5月24日（日）14:00～

会場：ジュンク堂書店 名古屋店

参加メンバー：ふくらP、山本祥彰

受注期間：2026年1月20日（火）17:00～2026年2月22日（日）23:59

※イベント限定特典フォトカードは当選結果にかかわらず、すべてのご購入者様にお付けいたします。絵柄は全会場共通1種となります。

▼イベント詳細＆ご購入はこちら

東京・兵庫：https://www.hmv.co.jp/news/article/260114130/

名古屋：https://hoshinoshoten.jp/event/quizknockeventojunkudonagoya/

■豪華版の完全受注生産が決定！QuizKnock初のハードカバー本

10周年を記念して、カドカワストア限定の完全受注生産で豪華版を制作いたします。

通常版とはカバーデザインや製本方法を大きく変えた、QuizKnock初のBOX入りハードカバー本となります。

カドカワストア限定『豪華版 QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』

＜豪華版内容＞

・BOX入りハードカバー本体

※書籍本文の内容は通常版と同様で、ブックデザインと製本が異なります。

・アザーフォトブック 64P

通常版には未収録のアザーカットを収録いたします。

・アニバーサリークイズキット（赤シート付）

過去にQuizKnockの動画で出題された問題形式の新規問題10問のクイズ集です。動画でもお馴染みの「福袋クイズ」に挑戦！

・ソロフォトカード8枚セット

動画出演メンバー8名の個人フォトカードです。（絵柄は1種類のみ）

・メンバー全員集合写真 ポストカード1枚

・『十字路』限定ロゴステッカー 1枚

高級感あふれる特別なデザインの書籍と、ここでしか見られない特典の数々を詰め込んだ、永久保存版となる一冊です。

受注期間：2026年1月20日（火）17:00～2月22日（日）23:59

▼詳細＆ご購入はこちら

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322512001828/

■書誌情報

・通常版『QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』

価格：2,500円（10%税別）

発売：2026年4月16日（木）

仕様：B5判／208P

発行・発売：株式会社KADOKAWA

・豪華版『QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』

価格：8,000円（10%税別）

発売：2026年4月16日（木）

仕様：B5判／208P／BOX入りハードカバー

発行・発売：株式会社KADOKAWA

※カドカワストアのみ完全受注生産

カドカワストア：

QuizKnock10周年プロジェクト 概要

・期間：2025年10月2日（木）から1年間

・公式サイト：https://10th.quizknock.com/

・公式X：https://x.com/qk_10th

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@MonGon_ch

・ハッシュタグ：#QuizKnock10周年プロジェクト

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/