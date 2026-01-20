ベトナム中間層の「住」と「食」のリアル 映像で読み解く生活実態と日本との違い
株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、1月30日（金）にセミナーを開催いたします。
■セミナー内容
本セミナーは、急成長を続けるベトナム市場において、現地の生活者が「なぜその行動をとるのか？」を紐解く2本立てのシリーズです。
第1回は「住」と「食」にフォーカスし、第2回（実施時期未定）は「住」と「美、ケア」をテーマに展開いたします。
ベトナム市場進出や事業拡大を検討する日本企業様にとって、定量データ（数値）だけでは捉えきれない、現地生活者のリアルな生活実態を理解することは、戦略構築において不可欠です。初回となる今回は、ホーチミン市内で実施した最新の自宅訪問インタビューのファクトに基づき、日本との生活習慣のギャップと、その背後に潜むニーズを明らかにします。
本セミナーでは、ホーチミン市内の中間層を対象に実施した自宅訪問調査のリアルな映像や画像からファクトを紹介します。
掃除を毎日行う「バイク由来の汚れ」の課題や、「健康/美容目的」で自家製ミルクを作る家電利用、「安全性を重視するスーパー派」と「鮮度重視の市場派」の食の価値観の二極化といった、日本との生活習慣の決定的な違いと、その背景にあるニーズを解説します。
■プログラム
- オープニング
- ベトナムの概要
- 調査概要と対象者紹介
- メインパート：住環境と食のリアル
- まとめ (日本との違い)
■このような方にオススメ
- ベトナムでのビジネス展開を検討・推進されている、食品、キッチン家電、水回り製品、日用品メーカーのマーケティング・商品開発担当者様
- ベトナムに行ったことがないが、ベトナムでのビジネスに興味がある方
- 現地調査の結果から、日本との生活習慣の違い（キッチンの使い方や清掃習慣など）を具体的に把握したい方
■開催概要
名称：【動画公開】ベトナム中間層の「住」と「食」のリアル ～映像で読み解く生活実態と日本との違い～
日時：2026年1月30日（金）14:00～15:00
参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。
参加費：無料
※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。
