「日本シャフト株式会社」-人気のN.S.PRO MODUS³シリーズから「LUXURY BLACK(R)」をアフターマーケットへ展開開始 高級感と環境配慮を両立したブラック仕上げ、2026年4月発売

日本シャフト株式会社

総合シャフトメーカーの日本シャフト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：松田真人）は、これまでクラブメーカー限定モデルの取り扱いになっていた、つや消しブラック仕上げの

「LUXURY BLACK(R)（ラグジュラリーブラック）」をアフターマーケット向けにグローバルで

2026年4月から発売いたします。

■N.S.PRO MODUS³シリーズ人気モデルより展開

第一弾として、「N.S.PRO MODUS³」シリーズから定番モデルとしてご好評をいただいている

TOUR105、TOUR120、MODUS³WEDGE105/115/125を発売いたします。

生産体制が整い次第、他のスチールシャフトについても順次発売予定です。

■市場背景と発売意図

近年、アイアンヘッドでもブラック仕上げが人気となっており、クラブ全体の統一感を重視する流れから、「黒いシャフトが欲しい」や「標準仕様とは異なる外観にこだわったシャフトを使用したい」

ブラックスチールシャフトの需要が増えています。

しかし、従来の塗装などによる加工方法では耐久性に劣り、その美しい外観を長く保つことが困難でした。日本シャフトが新たに採用した「LUXURY BLACK(R)（ラグジュアリーブラック）」は、つや消しブラックのめっき加工技術で、その美しい外観をより長く保つことができます。

既に一部のクラブメーカー様向け企画での採用実績を積み、生産能力の増強により多くのゴルファーにお届けできる体制が整いました。

■環境負荷を低減するめっき技術

日本シャフトは、ゴルフシャフトのリーディングカンパニーとして、環境問題への対応も重要な使命と考えています。

「LUXURY BLACK(R)（ラグジュアリーブラック）」は、N.S.PROパターに採用した「LUXURY SILVER(R)（ラグジュアリーシルバー）」と同様のめっき加工技術で、加工中の環境負荷を大幅に低減します。グローバルシャフトメーカーとして、持続可能な製品づくりを推進する取り組みの一環です。

(※特許取得番号：第3964227号)

■製品の特長

最新めっき技術により、深みのあるブラックカラーでの高級感ある風合いと高強度を両立し、耐久性にも優れた特殊な加工により、長期間、色調を保ちやすくご使用いただけます。

高級感溢れる特殊なめっきにより、ゴルフギアの見た目や仕上げにこだわりたい“プレミアムなゴルファー”の満足度と所有感を高め、有意義なゴルフライフをサポート。さらに、三価クロムメッキを採用することで、環境負荷を低減した「LUXURY BLACK(R)（ラグジュアリーブラック）」で、所有する意義を高めます。

■シャフト仕様

N.S.PRO MODUS3 TOUR120 R・S・X・TX

N.S.PRO MODUS3 TOUR105 R・S・X

N.S.PRO MODUS3 WEDGE 105/115/125

■価格

オープン

■発売日

2026年4月

■試打会・イベントでの展示

３月のゴルフフェアや弊社主催の試打会において、実際のサンプルをご確認いただけます。

その他詳細につきましては、弊社製品ページをご参照下さい。

●LUXURY BLACK(R)製品ページ

https://nipponshaft.co.jp/product/steel/steel_modus_luxuryblack.php

■ 製品デザイン

・N.S.PRO MODUS³TOUR120

・N.S.PRO MODUS³TOUR105

・N.S.PRO MODUS³ WEDGE(写真はWEDGE125を使用)

■ユーザーの声

ブラックシャフトを組み合わせることで、見た目の印象は「高級感」「プロ仕様感」が強く、バッグに入れたときも存在感があります。

強そうなクラブの雰囲気から、自信を持ってゴルフが出来そうです。

■使用イメージ