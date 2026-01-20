2026年冬アニメ、「ABEMA」無料作品全ラインナップを発表！最速配信21作品を含む新作冬アニメ全70作品超を無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年1月クールに「ABEMA」のアニメチャンネルにて無料放送・配信する、2026年冬アニメラインナップをお知らせいたします。

「ABEMA」では、2026年1月クールの新作アニメ、および継続新作アニメ70作品超の無料放送、無

料配信が決定いたしました。

2026年1月クールでは、『魔術師クノンは見えている』を無料独占配信するほか、『【推しの子】』、『姫様"拷問"の時間です』第2期、『正反対な君と僕』『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』など計21作品を最速配信。

ほかにも『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期、『Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」』『花ざかりの君たちへ』『ハイスクール!奇面組』など注目作品を続々と無料放送いたします。

さらに、『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』『【推しの子】』の人気シリーズに加え、『正反対な君と僕』『うるわしの宵の月』の初アニメ化作品といった、全5作品のクール期間中全話無料配信も決定いたしました。

ぜひ2026年冬も「ABEMA」で、大注目の新作アニメをたっぷりとお楽しみください。

■2026年冬アニメラインナップ ※以下、無料放送曜日順

【月曜日放送】

▼『魔王の娘は優しすぎる!!』無料放送

放送日時：2026年1月12日（月）から毎週月曜日夜10時～

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 無料放送

放送日時：2026年1月5日（月）から毎週月曜日夜10時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『姫様“拷問”の時間です』第2期 地上波同時・WEB最速配信 ☆

放送日時：2026年1月12日（月）から毎週月曜日夜11時30分～

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『チャギントン（シーズン4）』無料放送

放送日時：2026年1月12日（月）から毎週月曜日夜25時10分頃～

※1月12日（月）から毎週月曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『アニコミ「聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国に来ました」』第2期 無料放送

放送日時：2026年1月12日（月）から毎週月曜日夜25時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」』無料放送

放送日時：2026年1月12日（月）から毎週月曜日夜26時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【火曜日放送】

▼『SI-VIS: The Sound of Heroes』無料放送（連続2クール目）

放送日時：毎週火曜日夜10時30分～

※毎週火曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』

配信開始日時：2026年2月10日（火）から毎週火曜日夜11時30分～

※2月10日（火）からの毎週火曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』』無料放送

放送日時：2026年1月6日（火）から毎週火曜日夜24時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ガングリオン』無料放送（連続2クール目）

放送日時：毎週火曜日夜24時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』無料放送

放送日時：2026年1月6日（火）から毎週火曜日夜25時30分頃～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『デッドアカウント』無料放送

放送日時：2026年1月13日（火）から毎週火曜日夜25時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『アルネの事件簿』無料放送

放送日時：2026年1月6日（火）から毎週火曜日26時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『シャンピニオンの魔女』無料放送

放送日時：2026年1月13日（火）から毎週火曜日夜27時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『#神奈川に住んでるエルフ』無料放送

放送日時：毎週火曜日夜27時～

※毎週火曜日夜11時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【水曜日放送】

▼『シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～ シーズン2』無料放送

放送日時：毎週水曜日夜10時～

※毎週水曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信 ☆

配信開始日時：毎週水曜日夜6時～

▼『不死身な僕の日常 シーズン2』（連続2クール目）無料放送

放送日時：毎週水曜日夜10時30分～

※毎週水曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信 ☆

配信開始日時：2026年1月14日（水）夜6時～

▼『【推しの子】』第3期 地上波同時・単独最速配信 ☆

放送日時：2026年1月14日（水）から毎週水曜日夜11時～

・第3期放送期間中は第1期から第3期最新話までいつでも無料で見放題！

▼『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』無料放送

放送日時：2026年1月14日（水）から毎週水曜日夜11時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『勇者パーティを追い出された器用貧乏』地上波先行・WEB最速配信 ☆

放送日時：2026年1月1日（木）から毎週木曜日0時～

※放送3日後の毎週日曜日夜23時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『29歳独身中堅冒険者の日常』無料放送

放送日時：2026年1月7日（水）から毎週水曜日夜24時30分～

※放送3日後の毎週土曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」地上波先行・WEB最速配信 ☆

配信開始日時：2026年1月7日（水）から毎週水曜日夜24時～

▼『地獄先生ぬ～べ～』第2クール 無料放送

放送日時：2026年1月7日（水）から毎週水曜日夜25時～

※放送3日後の毎週土曜日夜24時15分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信 ☆

配信開始日時：2026年1月7日（水）から毎週水曜日夜24時15分～

▼『龍族II -The Mourner's Eyes-』無料放送（連続2クール目）

放送日時：毎週水曜日夜25時30分～

※毎週水曜日夜25時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

※吹き替え版のみの放送です。

▼『死亡遊戯で飯を食う。』無料放送

放送日時：2026年1月7日（水）夜11時～（#2以降、毎週水曜日夜26時～）

※#1は1月7日（水）夜11時より、#2以降、毎週水曜日夜11時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『mofusand animation』無料放送

放送日時：2026年1月7日（水）夜26時頃～（#2～#4毎週水曜日夜26時30分頃、#5以降毎週水曜日夜27時頃放送）

※1月7日(水)から毎週水曜日朝8時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『有栖川煉ってホントは女なんだよね。【オンエア版】』無料放送

放送日時：2026年1月7日（水）から毎週水曜日夜26時30分頃～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『イチゴ哀歌～雑で生イキな妹と割り切れない兄～』無料放送

放送日時：2026年1月7日（水）から毎週水曜日夜26時30分頃～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』無料放送

放送日時：2026年2月4日（水）から毎週水曜日夜26時30分～

※2月4日(水)から毎週水曜日夜25時45分から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』無料放送

放送日時：2026年1月14日（水）から毎週水曜日夜27時～（#4以降、毎週水曜日夜27時30分～）

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【木曜日放送】

▼『転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～』無料放送

放送日時：2026年1月15日（木）から毎週木曜日夜11時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『エリスの聖杯』WEB最速配信 ☆

放送日時：2026年1月8日（木）から毎週木曜日夜24時～

※放送3日後の毎週日曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『魔都精兵のスレイブ2』単独先行配信 ☆

放送日時：2026年1月8日（木）から毎週木曜日夜24時30分～

※放送3日後の毎週日曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」』無料放送

放送日時：2026年1月8日（木）から毎週木曜日夜25時30分～（#3以降毎週木曜日夜25時～）

・第3期放送期間中は第1期から第3期最新話までいつでも無料で見放題！

▼『勇者のクズ』無料放送

放送日時：2026年1月15日（木）から毎週木曜日夜25時30分～

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『綺麗にしてもらえますか。』無料放送

放送日時：2026年1月8日（木）から毎週木曜日夜26時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『元祖！バンドリちゃん』無料放送（連続2クール目）

放送日時：毎週木曜日夜27時頃～

※毎週木曜日夜10時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『どうせ、恋してしまうんだ。第2期』無料放送

放送日時：2026年1月8日（木）夜27時～（#2以降、毎週木曜日夜26時～）

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』無料放送

放送日時：2026年1月15日（木）から毎週木曜日夜27時頃～

※1月15日（木）から毎週金曜日5時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』無料放送

放送日時：2026年1月8日（木）から毎週木曜日夜27時30分頃～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【金曜日放送】

▼『葬送のフリーレン』第2期 無料放送

放送日時：2026年1月16日（金）から毎週金曜日夜24時～（ABEMAアニメチャンネル）

・第2期放送期間中は第1期から第2期最新話までいつでも無料で見放題！

▼『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』地上波同時・WEB最速配信 ☆

放送日時：2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜24時～（アニメLIVEチャンネル）

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『幼馴染とはラブコメにならない』無料放送

放送日時：2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜24時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『鎧真伝サムライトルーパー』無料放送

放送日時：2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜25時～

※1月9日（金）から毎週金曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』WEB最速配信 ☆

放送日時：2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜25時35分～

※放送3日後の毎週月曜日夜25時35分より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

▼『違国日記』無料放送

放送日時：2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜26時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『SEALOOK（シールック）』無料放送（連続2クール目）

放送日時：毎週金曜日夜27時頃～

※毎週金曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【土曜日放送】

▼『カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編』無料放送

放送日時：2026年1月10日（土）から#2まで毎週土曜日朝10時30分～（#3以降、毎週土曜日朝9時30分～）

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』無料放送

放送日時：2026年1月10日（土）から毎週土曜日夜10時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『青のミブロ 第2期』無料放送

放送日時：2025年12月20日（土）から#2まで毎週土曜日夜10時30分～（#3以降、毎週土曜日夜11時～）

※12月20日（土）から毎週土曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『TVアニメ『Fate/strange Fake』』地上波同時・WEB最速無料配信 ☆

放送日時：2026年1月3日（土）から毎週土曜日夜11時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『グノーシア』地上波同時・WEB最速無料配信 ☆ （連続2クール目）

放送日時：毎週土曜日夜24時～

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』WEB最速無料配信 ☆（連続2クール目）

放送日時：毎週土曜日夜24時30分～

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『TRIGUN STARGAZE』無料放送

放送日時：2026年1月10日（土）から毎週土曜日夜25時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ハイスクール！奇面組（2026）』無料放送

放送日時：2026年1月10日（土）から毎週土曜日夜25時30分～

※1月10日（土）から毎週土曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『多聞くん今どっち！？』無料放送

放送日時：2026年1月3日（土）から毎週土曜日夜26時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『人外教室の人間嫌い教師』WEB最速配信 ☆

放送日時：2026年1月10日（土）から毎週土曜日夜26時30分～

※放送5日後の毎週木曜日夜26時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【日曜日放送】

▼TVアニメ『名探偵プリキュア！』無料放送

放送日時：2026年2月8日（日）から毎週日曜日朝9時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『正反対な君と僕』無料放送

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜9時～

※放送3日後の毎週水曜日午後5時30分より最新話の無料配信を開始。以降クール中はいつでも無料見放題でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」最速配信 ☆

配信開始日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日午後5時30分～

▼『魔術師クノンは見えている』無料独占配信・見放題最速配信☆

放送日時：2026年1月4日（日）から毎週日曜日夜10時～

※第2話以降は、地上波1週間先行放送でお楽しみいただけます。

※第1話は放送後いつでも無料。第2話以降は、放送1週間後の毎週日曜日夜10時より1週間無料独占配信いたします。

▼『うるわしの宵の月』無料放送

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜10時30分～

※放送期間中は最新話まで、全話無料でお楽しみいただけます。

・WEB最速無料配信 ☆

配信開始日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日午後5時～）

▼『カヤちゃんはコワくない』無料放送

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜11時～

※放送5日後の毎週金曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信 ☆

配信開始日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜6時より配信開始

▼『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』無料放送

放送日時：2026年1月6日（火）夜11時～（#2以降1月18日（日）から毎週日曜日夜11時30分～）

※#1は1月6日（火）夜10時より、#2以降毎週日曜日夜10時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『TVアニメ『真夜中ハートチューン』』1週間無料配信

配信開始日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜11時30分より最新話を1週間無料配信

▼『貴族転生～恵まれた生まれから最強の力を得る～』地上波先行・WEB最速配信 ☆

放送日時：2026年1月4日（日）から毎週日曜日夜24時～

※放送3日後の毎週水曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『拷問バイトくんの日常』無料放送

放送日時：2026年1月4日（日）から毎週日曜日夜24時30分～

※放送5日後の毎週金曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」地上波先行・WEB最速配信 ☆

配信開始日時：2026年1月4日（日）から毎週日曜日夜24時～

▼『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』無料放送

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜25時～

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』無料放送

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜25時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『異世界の沙汰は社畜次第』無料放送

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜26時～

※1月11日（日）から毎週日曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『花ざかりの君たちへ』無料放送

放送日時：2026年1月4日（日）から毎週日曜日夜26時30分～

※1月4日（日）から毎週日曜日夜10時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『アンドロイドは経験人数に入りますか？？』無料放送

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜27時～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【月1放送】

▼『あたしンちNext』無料放送

放送日時：2025年11月20日（木）から2026年3月20日（金）まで毎月20日夜6時30分～

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

＜「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定配信作品＞

▼『闇芝居』第十六期

配信開始日時：2026年1月12日（月）から毎週月曜日昼12時～