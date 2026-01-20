春の臨時列車の運転について

東日本旅客鉄道株式会社

2026年3月1日（日）～6月30日（火）の期間に、各地で春のイベントやお花見などへのお出かけに便利な列車を運転します。また、2026年4月1日（水）～6月30日（火）の期間に開催される「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（以下、ふくしま DC）に合わせて臨時列車を多数運転するほか、ゴールデンウィーク期間を中心に、首都圏と各地を結ぶ新幹線・特急列車を増発します。

１．春の臨時列車の運転期間

2026年3月1日（日） ～ 6月30日（火） ≪122日間≫

２．臨時列車の運転本数

※今後のご利用状況に応じて臨時列車を追加運転する場合があります。

※最新の臨時列車の情報は、「臨時列車のお知らせページ」で随時発表します。

https://www.jreast.co.jp/railway/extratrain/

JRE POINTを使ってJR東日本の新幹線・在来線をおトクにご利用いただけます！

ご利用方法等詳細はこちらをご参照ください。

https://www.eki-net.com/top/jrticket/guide/reserve/tokuten_ticket.html

新潟・北陸エリアの日本海で獲れる海の幸をテーマとして「行きたい 食べたい 日本海！」キャンペーンを展開中！

この機会にぜひ、上越・北陸新幹線でお出かけいただき、

新鮮な日本海の美味をご堪能ください！

https://www.jreast.co.jp/nihonkai/

【新幹線】

お花見や観光などさまざまなシーンに合わせてご利用いただける臨時列車を

多数運転します。

○期間中の新幹線の臨時列車運転本数

※上記の本数は、大宮～宇都宮駅間および大宮～高崎駅間を運転する列車を計上しています。

※東北・秋田・山形新幹線のうち、併結して運転する列車は１本として計上しています。

東北新幹線

春風に乗って、東北へ。

東北新幹線で心に残る春の風景を見つけに出かけてみませんか。

【弘前公園】

◆東北をたっぷり楽しめるよう東京6時発の臨時列車を運転します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_1_4df07987058e3d78c4b688ff8eeb32d2.jpg?v=202601201021 ]

※5/2は東京～盛岡間「こまち49号」と併結して運転します。

◆宇都宮に停車する「はやて」を春分の日3連休に運転します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_2_300380cbc6d9527737469d4438edcafe.jpg?v=202601201021 ]

◆「ふくしまDC」開催にあわせ、郡山に停車する「はやて」を運転します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_3_e7985c10f51c24a77dc9058f35efe995.jpg?v=202601201021 ]

◆お出かけやイベントのお帰りに便利な臨時列車を運転します。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_4_d9bdd6105bab93f913d51c91587e3c44.jpg?v=202601201021 ]

※「はやぶさ66号」は、盛岡～東京間「こまち66号」と併結して運転します。

■「はやぶさ」「はやて」は全車指定席です。

■記載の列車以外にも東北新幹線では多数の臨時列車を運転します。

上越新幹線

上越上越新幹線で、心躍るひとときへ。

春スキー＆温泉、旬のグルメを上越新幹線で満喫しに行きませんか。GALA湯沢スキー場は5月6日（水）まで営業予定です。

【GALA湯沢スキー場】提供：GALA湯沢スキー場

◆東京6時発のガーラ湯沢行き臨時列車を運転します。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_5_5778b5f4625dd531fd0b5302e30d36c8.jpg?v=202601201021 ]

◆GALA湯沢スキー場のナイター営業日に臨時列車を運転します。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_6_05f80ae2c75d2e41434cb9cc20d07047.jpg?v=202601201021 ]

◆GALA湯沢スキー場直通の主な臨時列車は以下の通りです。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_7_49d4e339ed6b27c63a17bed9c2b1be94.jpg?v=202601201021 ]

◆イベント開催に合わせて臨時列車を運転します。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1336_8_afe571a3be6d3c9ab47a7ef13bb5d87c.jpg?v=202601201021 ]

■記載の列車以外にも、上越新幹線では多数の臨時列車を運転します。

■GALA湯沢スキー場直通の臨時列車は、定期列車「たにがわ」の高崎・越後湯沢～ガーラ湯沢駅間の延長運転も行います。

【在来線】

春のお出かけに便利な臨時列車を運転します。

絶景ネモフィラ 青梅・君津・川越・平塚・高崎・高尾号

◆国営ひたち海浜公園での「ネモフィラ」観賞に便利な列車を各地から運転します。丘一面を「ネモフィラ」の花が青く染めます。澄んだ青空と「ネモフィラ」が織りなす絶景をぜひお楽しみください。

【ネモフィラ】提供：国営ひたち海浜公園

■編成 絶景ネモフィラ青梅・君津・川越・高崎・高尾号：E653系7両（全車指定席）

絶景ネモフィラ平塚号：E657系10両（全車指定席）

あしかが大藤 高尾・新宿・大船・西船橋号

◆あしかがフラワーパークの名物「大藤」の見頃にあわせて、観賞に便利な列車を各地から運転します。見渡す限り咲き誇る藤の花の絶景をぜひお楽しみください。

【大藤】提供：あしかがフラワーパーク

■編成 E257系5両（全車指定席）

※4/21.22運転の「あしかが大藤新宿号」は、253系6両（全車指定席）で運転します。

下田あじさい祭号

◆下田公園で開催される「あじさい祭」へのお出かけに便利な列車を運転します。広大な敷地を埋め尽くす100種類以上のあじさい観賞をぜひお楽しみください。

【あじさい祭】提供：（一社）下田市観光協会

■編成 E257系9両（全車指定席）

常磐熱海

◆常磐線沿線から熱海へのお出かけに便利な列車を運転します。

列車の運転に合わせて「駅からハイキング」も実施します。高い人気を誇る観光地熱海で、温泉やグルメをお楽しみください。

【熱海梅園】

■編成 E653系7両（全車指定席）

あやめ83号／84号

（こうざき酒蔵まつり）

◆「酒蔵まつり」へのお出かけに便利な列車を運転します。また、お祭りの開催にあわせて、特急「成田エクスプレス3・5・26・30号」が成田駅に臨時に停車します。ぜひ鉄道でお出かけください。

【こうざき酒蔵まつり】提供：千葉県香取郡神崎町

■編成 E257系5両（全車指定席）

しおさい51号／50号

◆特急「しおさい」は、1975年の運転開始から50周年を迎えました。50年間の感謝と51年目以降の飛躍に向けて臨時列車を運転します。ぜひ今後も特急「しおさい」をご利用ください。

【255系】

■編成 255系9両（全車指定席）

弘前さくらまつり号

◆「弘前さくらまつり」へのお出かけに便利な列車を運転します。石垣修理に伴い曳家された天守と桜のコラボは、今年が見納めとなります。昨年よりも本数を増やした弘前さくらまつり号で、曳家さ

れた天守と園内約2,600本の桜を観に行きませんか。

【弘前さくらまつり】提供：（公社）弘前観光コンベンション協会

■編成 E751系4両（一部指定席）

リゾートビューふるさと・リゾートビュー諏訪湖

ナイトビュー姨捨

◆「リゾートビューふるさと」で日本のふるさとを思い起こさせる美しい風景をご堪能ください。なお、「リゾートビュー諏訪湖」は途中、下諏訪駅に1時間半程度停車します。観光もお楽しみください。

【リゾートビューふるさと】

■編成 HB-E300系2両 リゾートビューふるさと（全車指定席）

ひなび 釜石・錦秋湖・下北

サクランボひなび・あっぷるひなび

◆「ひなび（陽旅）」が東北地方の各地を駆け抜けます。錦秋湖での水没林の観賞や「錦秋湖湖水まつり」からのお帰りに便利な列車を「ひなび 錦秋湖」として運転します。ぜひご利用ください。

【ひなび（陽旅）】

■編成 HB-E300系2両 ひなび（陽旅）（全車指定席）

夜桜Shu＊Kura・雪室Shu＊Kura

春宵（しゅんしょう）Shu＊Kura

◆春限定の臨時列車「夜桜Shu＊Kura」、「雪室Shu＊Kura」、「春宵（しゅんしょう）Shu＊Kura」を運転します。「越乃Shu＊Kura」とは違った区間での新潟の「酒」と「食」をお楽しみください。

【越乃Shu＊Kura】

■編成 キハ40形・48形3両 越乃Shu＊Kura（全車指定席）

「ふくしまDC」にあわせて、お出かけに便利な臨時列車を運転します。

◆2026年4月1日（水）～6月30日（火）に開催される「ふくしまDC」に合わせて、お出かけに便利な臨時列車を運転します。ぜひこの機会に、ふくしまの風を感じる鉄道の旅をお楽しみください。

※その他にも「のってたのしい列車」やイベント・キャンペーンに合わせた列車、行楽に便利な臨時列車を運転します。在来線臨時列車の詳細については別紙をご覧ください。時刻表もあわせてご覧ください。

※本リリースの掲載情報は1月20日(火)時点の情報です。最新の情報はJR東日本ホームページ等でご確認ください。

※資料内の画像は全てイメージです。