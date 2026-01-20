DMM GAMES『テクロノス』事前登録者数15万人突破！公式Discord連動キャンペーン累計ポイント100万pt突破！さらに事前登録ガチャにテクロノスの２人が追加！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録者数が15万人を突破したことを発表。これによりサービス開始後にガチャチケット9枚の配布が決定した。

さらに、事前登録ガチャに新キャラ「ラビィ」「フランカ」が追加される。

▼事前登録はこちらから

https://techcronoss.com/

▼15万人突破報酬でガチャチケット追加配布決定！

事前登録数が15万人を突破したことで、ガチャチケットの追加配布が決定しました！

これによりサービス開始後にガチャチケット合計で9枚が配布されます！

さらに、20万人突破で追加5枚など、条件達成に応じて報酬が増加し、

最大で合計ガチャチケット20枚を獲得することができます。

また、事前登録数の他、「個人回転数」「総回転数」「ハウスコイン獲得量」などに応じて、

報酬が追加されますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。

▼公式Discord連動キャンペーン累計ポイント100万達成！追加報酬が決定！

1月19日時点の累計獲得ポイントは1,032,128 / 1,000,000ポイントとなりました。

100万を突破したことで、以下の報酬配布が決定しました。

【全員配布】ゲーム内アイテム

・ガチャチケット ×2

・レベル強化クエスト入場券 ×30

・好感度クエスト入場券 ×30

・スキルキャンディ I（赤）×15

・ドリームフードセット×5

【抽選報酬】オリジナルグッズ

・『テクロノス』ひつじクッション（10名様）

・『神姫PROJECT』キーホルダーセット（20名様）

・『あやかしランブル！』キーホルダーセット（20名様）

・『れじぇくろ！』キーホルダーセット（20名様）

・『テクロノス』サイコロクッション（10名様）

さらに、早期達成を記念して、新たな目標と報酬を追加！

累計120万ptを達成すると、抽選で10名様に『テクロノス』プレイマットをプレゼント！

プレイマットのデザインは、テクロノスのキービジュアルと同じデザインとなっています！

この機会にDiscordに参加してミッションをクリアしましょう！

▼事前登録ガチャに「ラビィ」「フランカ」追加！テクロノスキャラの出現率UP！

本日より、事前登録ガチャに下記の新キャラが追加されました。

・★2「ラビィ」

・★3「フランカ」

さらに、テクロノスキャラの出現率も上昇中！

キープしたキャラはサービス開始後に受け取ることができるので、

これを機に、ぜひガチャを回して手に入れましょう！

▼毎日応募できるXキャンペーン第5弾開催！

テクロノスキャラ出現率UPとキャラ追加を記念して、毎日応募できるXキャンペーン第5弾を開催します！

フォロー＆対象ポストのリポストでその場で抽選結果が分かります！

ぜひご参加ください！

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。

本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！

抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！

事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。

リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、ガチャをどんどん引いて参加しましょう！

※詳細は公式サイトよりご確認ください。

https://techcronoss.com/predmmpoint/

▼事前登録はこちらから

https://techcronoss.com/

▼公式サイト

https://techcronoss.com/

▼公式Discord連動キャンペーン特設サイト

https://discord.techcronoss.com/1/

▼公式Xアカウント

https://x.com/techcronoss

▼公式Discord

https://discord.gg/BvtwTA5QRy

▼公式YouTube

https://www.youtube.com/@techcronoss

▼製品概要

・タイトル：『テクロノス』

・ジャンル：クロスヒロインRPG

・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）/ スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼注意事項

・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時に

ゲーム内プレゼントから受け取れます。

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。