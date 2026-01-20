DMM GAMES『テクロノス』事前登録者数15万人突破！公式Discord連動キャンペーン累計ポイント100万pt突破！さらに事前登録ガチャにテクロノスの２人が追加！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録者数が15万人を突破したことを発表。これによりサービス開始後にガチャチケット9枚の配布が決定した。


さらに、事前登録ガチャに新キャラ「ラビィ」「フランカ」が追加される。


▼事前登録はこちらから


https://techcronoss.com/



▼15万人突破報酬でガチャチケット追加配布決定！


事前登録数が15万人を突破したことで、ガチャチケットの追加配布が決定しました！


これによりサービス開始後にガチャチケット合計で9枚が配布されます！


さらに、20万人突破で追加5枚など、条件達成に応じて報酬が増加し、


最大で合計ガチャチケット20枚を獲得することができます。



また、事前登録数の他、「個人回転数」「総回転数」「ハウスコイン獲得量」などに応じて、


報酬が追加されますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。





▼公式Discord連動キャンペーン累計ポイント100万達成！追加報酬が決定！




1月19日時点の累計獲得ポイントは1,032,128 / 1,000,000ポイントとなりました。


100万を突破したことで、以下の報酬配布が決定しました。



【全員配布】ゲーム内アイテム


・ガチャチケット ×2


・レベル強化クエスト入場券 ×30


・好感度クエスト入場券 ×30


・スキルキャンディ I（赤）×15


・ドリームフードセット×5



【抽選報酬】オリジナルグッズ


・『テクロノス』ひつじクッション（10名様）


・『神姫PROJECT』キーホルダーセット（20名様）


・『あやかしランブル！』キーホルダーセット（20名様）


・『れじぇくろ！』キーホルダーセット（20名様）


・『テクロノス』サイコロクッション（10名様）



さらに、早期達成を記念して、新たな目標と報酬を追加！


累計120万ptを達成すると、抽選で10名様に『テクロノス』プレイマットをプレゼント！


プレイマットのデザインは、テクロノスのキービジュアルと同じデザインとなっています！



この機会にDiscordに参加してミッションをクリアしましょう！





▼事前登録ガチャに「ラビィ」「フランカ」追加！テクロノスキャラの出現率UP！


本日より、事前登録ガチャに下記の新キャラが追加されました。


・★2「ラビィ」


・★3「フランカ」



さらに、テクロノスキャラの出現率も上昇中！


キープしたキャラはサービス開始後に受け取ることができるので、


これを機に、ぜひガチャを回して手に入れましょう！







▼毎日応募できるXキャンペーン第5弾開催！




テクロノスキャラ出現率UPとキャラ追加を記念して、毎日応募できるXキャンペーン第5弾を開催します！


フォロー＆対象ポストのリポストでその場で抽選結果が分かります！


ぜひご参加ください！



※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。


本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。



▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！




抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！


事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。


リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、ガチャをどんどん引いて参加しましょう！



※詳細は公式サイトよりご確認ください。


https://techcronoss.com/predmmpoint/



▼事前登録はこちらから


https://techcronoss.com/



▼公式サイト


https://techcronoss.com/



▼公式Discord連動キャンペーン特設サイト


https://discord.techcronoss.com/1/



▼公式Xアカウント


https://x.com/techcronoss



▼公式Discord


https://discord.gg/BvtwTA5QRy



▼公式YouTube


https://www.youtube.com/@techcronoss



▼製品概要


・タイトル：『テクロノス』


・ジャンル：クロスヒロインRPG


・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）/ スマートフォン（DMM GAMES STORE）


・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス


・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



▼注意事項


・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時に


　ゲーム内プレゼントから受け取れます。


・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。


・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。