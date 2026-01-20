DMM GAMES『テクロノス』事前登録者数15万人突破！公式Discord連動キャンペーン累計ポイント100万pt突破！さらに事前登録ガチャにテクロノスの２人が追加！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com）と株式会社テクロス（本社：京都府京都市右京区、代表：辻 拓也、URL：https://techcross.co.jp）は、4つの刻が交差するクロスヒロインRPG『テクロノス』（https://techcronoss.com）の事前登録者数が15万人を突破したことを発表。これによりサービス開始後にガチャチケット9枚の配布が決定した。
さらに、事前登録ガチャに新キャラ「ラビィ」「フランカ」が追加される。
▼15万人突破報酬でガチャチケット追加配布決定！
事前登録数が15万人を突破したことで、ガチャチケットの追加配布が決定しました！
これによりサービス開始後にガチャチケット合計で9枚が配布されます！
さらに、20万人突破で追加5枚など、条件達成に応じて報酬が増加し、
最大で合計ガチャチケット20枚を獲得することができます。
また、事前登録数の他、「個人回転数」「総回転数」「ハウスコイン獲得量」などに応じて、
報酬が追加されますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。
▼公式Discord連動キャンペーン累計ポイント100万達成！追加報酬が決定！
1月19日時点の累計獲得ポイントは1,032,128 / 1,000,000ポイントとなりました。
100万を突破したことで、以下の報酬配布が決定しました。
【全員配布】ゲーム内アイテム
・ガチャチケット ×2
・レベル強化クエスト入場券 ×30
・好感度クエスト入場券 ×30
・スキルキャンディ I（赤）×15
・ドリームフードセット×5
【抽選報酬】オリジナルグッズ
・『テクロノス』ひつじクッション（10名様）
・『神姫PROJECT』キーホルダーセット（20名様）
・『あやかしランブル！』キーホルダーセット（20名様）
・『れじぇくろ！』キーホルダーセット（20名様）
・『テクロノス』サイコロクッション（10名様）
さらに、早期達成を記念して、新たな目標と報酬を追加！
累計120万ptを達成すると、抽選で10名様に『テクロノス』プレイマットをプレゼント！
プレイマットのデザインは、テクロノスのキービジュアルと同じデザインとなっています！
この機会にDiscordに参加してミッションをクリアしましょう！
▼事前登録ガチャに「ラビィ」「フランカ」追加！テクロノスキャラの出現率UP！
本日より、事前登録ガチャに下記の新キャラが追加されました。
・★2「ラビィ」
・★3「フランカ」
さらに、テクロノスキャラの出現率も上昇中！
キープしたキャラはサービス開始後に受け取ることができるので、
これを機に、ぜひガチャを回して手に入れましょう！
▼毎日応募できるXキャンペーン第5弾開催！
テクロノスキャラ出現率UPとキャラ追加を記念して、毎日応募できるXキャンペーン第5弾を開催します！
フォロー＆対象ポストのリポストでその場で抽選結果が分かります！
ぜひご参加ください！
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。
本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
▼DMMポイントプレゼントキャンペーン好評開催中！
抽選で10,000名様に最大10万DMMポイントが当たるキャンペーンを開催中！
事前登録ガチャを回すと1回転ごとに抽選券が配布されます。
リリースまでの毎週火曜日に抽選が行われますので、ガチャをどんどん引いて参加しましょう！
※詳細は公式サイトよりご確認ください。
https://techcronoss.com/predmmpoint/
▼製品概要
・タイトル：『テクロノス』
・ジャンル：クロスヒロインRPG
・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）/ スマートフォン（DMM GAMES STORE）
・権利表記： (C)2026 EXNOA LLC / テクロス
・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
