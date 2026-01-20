ゲーム実況グループ・カラフルピーチがTOKYO FMに登場！TOKYO FMホリデースペシャル「SWEETS PARADISE presentsカラフルピーチのあまあまデザートRADIO」
TOKYO FMでは2026年2月11日（水・祝）14時00分～16時50分に、特別番組『TOKYO FM ホリデースペシャル SWEETS PARADISE presentsカラフルピーチのあまあまデザートRADIO』をオンエアします。
人気ゲーム実況グループ・カラフルピーチのメンバーが3つのグループに分かれて、それぞれのコーナーを担当する計170 分のスペシャルプログラム。番組では、リスナーからのメッセージも募集しています。どうぞ、お楽しみに！
番組では、バレンタインデー直前にちなみ、スイーツをテーマにしたコーナーや、メンバーが選曲した“休日に聴きたい楽曲”＝ホリデーソング、ここでしか聴けない企画やトークをたっぷりとお届けします。
メッセージの応募締め切りは【１月27日（火）午前中】まで。ぜひ番組にメッセージをお寄せ下さい！
【楽曲リクエストテーマ】
冬のスイートソング(ハート)
今聴きたい胸キュンな冬ソングや、あまあまなラブソングなどリクエストお待ちしています！
【メッセージテーマ】
★14時台 （出演：ゆあんくん/うり/えと/なおきり）
テーマ「私のとっておきの休日の過ごし方」
一日中お家でゴロゴロするも良し、外に出て推し活ショッピングするも良し、あなたのとっておきの休日の過ごし方を教えてください！
★15時台 （出演：じゃぱぱ/シヴァ/どぬく）
テーマ：「今、これにチャレンジしてます！」
あなたが今夢中になって頑張っていることや、これから始めたいと思ってることを教えてください！
からぴちメンバーで全力応援します！！
★16時台 （出演：のあ/たっつん/もふ/ヒロ）
テーマ：「ホリデーに食べたい！わたしのご褒美スイーツ(ハート)」
日頃頑張っている自分への、休日にゆっくり楽しみたい「ご褒美スイーツ」はなんですか？
詳細は特設応募フォームをご覧ください。（https://www.tfm.co.jp/f/amaama/message）
■カラフルピーチ とは
2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」、通称「からぴち」！個性あふれるメンバーが繰り広げる動画は、思わず笑ってしまう場面からハラハラする展開、そして時には感動まで--。
幅広いエンタメコンテンツを届ける、いま大注目の人気グループです。
YouTubeチャンネル登録者数は234万人（※2026年1月現在）
公式HP：https://colorful-peach.com/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@colorful_peach
公式X（旧Twitter）：https://x.com/official_clpc
【特別番組 概要】
タイトル：
「TOKYO FM ホリデースペシャル SWEETS PARADISE presentsカラフルピーチのあまあまデザートRADIO」
放送日時：2026年2月11日（水・祝）14時00分～16時50分
放送局： TOKYO FM
パーソナリティ：カラフルピーチ
14時台：ゆあんくん/うり/えと/なおきり
15時台：じゃぱぱ/シヴァ/どぬく
16時台：のあ/たっつん/もふ/ヒロ
提供： SWEETS PARADISE