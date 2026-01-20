ゲーム実況グループ・カラフルピーチがTOKYO FMに登場！TOKYO FMホリデースペシャル「SWEETS PARADISE presentsカラフルピーチのあまあまデザートRADIO」

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは2026年2月11日（水・祝）14時00分～16時50分に、特別番組『TOKYO FM ホリデースペシャル SWEETS PARADISE presentsカラフルピーチのあまあまデザートRADIO』をオンエアします。

人気ゲーム実況グループ・カラフルピーチのメンバーが3つのグループに分かれて、それぞれのコーナーを担当する計170 分のスペシャルプログラム。番組では、リスナーからのメッセージも募集しています。どうぞ、お楽しみに！

番組では、バレンタインデー直前にちなみ、スイーツをテーマにしたコーナーや、メンバーが選曲した“休日に聴きたい楽曲”＝ホリデーソング、ここでしか聴けない企画やトークをたっぷりとお届けします。

メッセージの応募締め切りは【１月27日（火）午前中】まで。ぜひ番組にメッセージをお寄せ下さい！

【楽曲リクエストテーマ】

冬のスイートソング(ハート)

今聴きたい胸キュンな冬ソングや、あまあまなラブソングなどリクエストお待ちしています！

【メッセージテーマ】

★14時台 （出演：ゆあんくん/うり/えと/なおきり）

テーマ「私のとっておきの休日の過ごし方」

一日中お家でゴロゴロするも良し、外に出て推し活ショッピングするも良し、あなたのとっておきの休日の過ごし方を教えてください！

★15時台 （出演：じゃぱぱ/シヴァ/どぬく）

テーマ：「今、これにチャレンジしてます！」

あなたが今夢中になって頑張っていることや、これから始めたいと思ってることを教えてください！

からぴちメンバーで全力応援します！！

★16時台 （出演：のあ/たっつん/もふ/ヒロ）

テーマ：「ホリデーに食べたい！わたしのご褒美スイーツ(ハート)」

日頃頑張っている自分への、休日にゆっくり楽しみたい「ご褒美スイーツ」はなんですか？

詳細は特設応募フォームをご覧ください。（https://www.tfm.co.jp/f/amaama/message）

■カラフルピーチ とは

2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」、通称「からぴち」！個性あふれるメンバーが繰り広げる動画は、思わず笑ってしまう場面からハラハラする展開、そして時には感動まで--。

幅広いエンタメコンテンツを届ける、いま大注目の人気グループです。

YouTubeチャンネル登録者数は234万人（※2026年1月現在）

公式HP：https://colorful-peach.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colorful_peach

公式X（旧Twitter）：https://x.com/official_clpc

【特別番組 概要】

タイトル：

「TOKYO FM ホリデースペシャル SWEETS PARADISE presentsカラフルピーチのあまあまデザートRADIO」

放送日時：2026年2月11日（水・祝）14時00分～16時50分

放送局： TOKYO FM

パーソナリティ：カラフルピーチ

14時台：ゆあんくん/うり/えと/なおきり

15時台：じゃぱぱ/シヴァ/どぬく

16時台：のあ/たっつん/もふ/ヒロ

提供： SWEETS PARADISE