【２／４（水）】「人材確保の課題をここで解決！人手不足に対応する外部人材活用セミナー」を開催します！

北海道




　


　北海道後志総合振興局では、この度、事業者のみなさまを対象に、外部人材の活用を目的としたセミナーを開催いたします。


（事業受託：キャリアバンク株式会社）




　人手不足への対応として在籍型出向や、副業・兼業等による人材活用に関するセミナーのほか、事例や支援制度の紹介、企業同士の交流を図るワークショップを行います。




　また、セミナー終了後には、個別相談会を開催します。


「自社で活用できるか不安」、「最適な人材活用方法を相談したい」、「労務管理について知りたい」など、人材確保に関する悩みをこの機会にご相談ください。




ご興味のある方は、ぜひお申し込みください。




お申し込み・詳細はこちら


https://www.career-bank.co.jp/shiribeshi_kakuho/(https://www.career-bank.co.jp/shiribeshi_kakuho/)




日時


2026年２月４日（水）13：30～16：00（開場 13：00）




会場


小樽市民会館 ２F（小樽市花園５丁目３番１号）


※対面とWEBのハイブリッド開催




定員


20社




参加費


無料




内容


１.基調講演 「効果的な人材活用法について」


　講師　株式会社AKNO　代表取締役　八木　健治　氏


２.事例紹介 「後志管内における効果的な人材活用の取組例」


　登壇者　キロロリゾート　総支配人　渡邊　裕文　氏


３.ワークショップ 「人材活用に関する意見交換」


４.情報共有 「人材に関する支援制度について」


　登壇者　・北海道プロフェッショナル人材センター　サブマネージャー　山田　仁美　氏


　　　　 ・ジョブ産雇北海道（公益社団法人　産業雇用安定センター北海道事務所）


　　　　　　所長　阿部　匡　氏


５.個別相談会　※希望者のみ




申込締切


2026年２月２日（月）




お問合せ先


北海道後志総合振興局「令和7年度後志地域人材確保推進事業」事務局


キャリアバンク株式会社 東京オフィス
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル1階


担当：渡辺・中川


TEL : 03-3503-5032(電話受付時間 / 平日9:00～18:00)


FAX : 03-3503-5033


メール : go-company@career-bank.co.jp