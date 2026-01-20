【２／４（水）】「人材確保の課題をここで解決！人手不足に対応する外部人材活用セミナー」を開催します！
北海道後志総合振興局では、この度、事業者のみなさまを対象に、外部人材の活用を目的としたセミナーを開催いたします。
（事業受託：キャリアバンク株式会社）
人手不足への対応として在籍型出向や、副業・兼業等による人材活用に関するセミナーのほか、事例や支援制度の紹介、企業同士の交流を図るワークショップを行います。
また、セミナー終了後には、個別相談会を開催します。
「自社で活用できるか不安」、「最適な人材活用方法を相談したい」、「労務管理について知りたい」など、人材確保に関する悩みをこの機会にご相談ください。
ご興味のある方は、ぜひお申し込みください。
お申し込み・詳細はこちら
https://www.career-bank.co.jp/shiribeshi_kakuho/(https://www.career-bank.co.jp/shiribeshi_kakuho/)
日時
2026年２月４日（水）13：30～16：00（開場 13：00）
会場
小樽市民会館 ２F（小樽市花園５丁目３番１号）
※対面とWEBのハイブリッド開催
定員
20社
参加費
無料
内容
１.基調講演 「効果的な人材活用法について」
講師 株式会社AKNO 代表取締役 八木 健治 氏
２.事例紹介 「後志管内における効果的な人材活用の取組例」
登壇者 キロロリゾート 総支配人 渡邊 裕文 氏
３.ワークショップ 「人材活用に関する意見交換」
４.情報共有 「人材に関する支援制度について」
登壇者 ・北海道プロフェッショナル人材センター サブマネージャー 山田 仁美 氏
・ジョブ産雇北海道（公益社団法人 産業雇用安定センター北海道事務所）
所長 阿部 匡 氏
５.個別相談会 ※希望者のみ
申込締切
2026年２月２日（月）
お問合せ先
北海道後志総合振興局「令和7年度後志地域人材確保推進事業」事務局
キャリアバンク株式会社 東京オフィス
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル1階
担当：渡辺・中川
TEL : 03-3503-5032(電話受付時間 / 平日9:00～18:00)
FAX : 03-3503-5033
メール : go-company@career-bank.co.jp