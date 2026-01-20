ドミニオンの運用方針にビットコインと金を組み合わせた「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」を導入

United BM Wealth Limited

資産形成コンサルティング会社のUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）は、当社のファンドマネージャーと協議のもと、KLabが発表した「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」を、ドミニオンの運用方針に導入することをご報告します。

ドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略

デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略とは、ビットコインと金を6：4の配分で購入し、「資産の成長」と「安定の土台」の両立を目指す運用戦略です。ビットコインはボラティリティが高いため、リバランスを繰り返すことで、資産の成長を促せます。金は価値が下がりにくく、ビットコインとの相関性も低いため、資産の下支えとなります。

オフショア金融プラットフォームのドミニオンでは、ファンド間スイッチングを無料・無制限で行えます。売買ごとの売買手数料がかからないため、リバランスごとにコスト負けしません。さらに、オフショア地域の金融機関なので、ファンド間売買で課税はされません。

リバランスルールに基づき、ビットコインETFの売買を行うことで、リスクを抑制しながら資産成長を目指せます。

リバランスルール

当社ではドミニオンのデュアル・ゴールド・トレジャリー戦略のリバランスルールを以下のように定めております。

- 基本配分：ビットコインETF60%＋金ETF40%- リバランス頻度：月次または閾値トリガー（±10%乖離時）- ビットコイン上昇：ビットコインETFの一部を金ETFへスイッチング- ビットコイン下落：金ETFの一部をビットコインETFへスイッチング

このような運用ルールを手数料ゼロで実行できることが、ドミニオンの最大の強みです。

円安・インフレの防衛策

日本経済は「構造的な円安圧力」「実質マイナス金利の常態化」という課題を抱えています。円安・インフレ局面においては、静かに円の購買力が消失し、私たちの経済や生活を蝕んでいるのです。

当社では、このドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略が、防衛策のひとつになると考えています。ビットコインと金は、特定国や中央銀行に依存しない「無国籍資産」です。円安が進行するほど、円換算の資産価値は増加し、インフレに対するリスクヘッジとして機能します。

ドミニオン（Dominion Capital Strategies）について

ドミニオンは、英国王室属領ガーンジー島に拠点を置く金融プラットフォーム会社です。積立によるボーナスはありませんが、他のオフショア投資機関に比べて手数料が低いことが特徴です。

積立型商品は「MSS（My Savings Strategy）」です。積立額に関係なく、長期積立をするほど手数料が安く（1.15～2.65%）なります。約20種類のファンドから最大10種類を選択して運用します。

複数の投資信託を組み合わせて運用する「ファンド・オブ・ファンズ」を採用しており、分散投資の効果を得ることが可能です。ファンドには、新技術ファンドや新興国市場ファンド、ビットコイントラッカーファンドなどがあります。

▼ドミニオンの会社概要

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog002/

▼ドミニオンの積立投資型商品「MSS」

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog009/

▼ドミニオンの運用実績

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/

資産形成のご相談について

当社は日本人の資産形成をサポートするために、金融研修ツアーや金融セミナー、個別相談会などを開催しております。

とくに個別相談会では、ご自身の資産・経済状況に合わせて、円安やインフレ、老後資金などの不安を解決するために、何から始めればよいのかアドバイスします。

通常、有料で対応しているところを、本リリースをご覧いただいた方に限り、無料で対応しております。人数限定で承っておりますので、以下の公式LINEよりご相談ください。

【お申し込み手順】

- 公式LINEを友だち追加- リッチメニューの「個別相談」をタップ- お名前とご相談内容を送信- 担当者より個別相談のご案内

資産形成のアドバイスを目的としており、営業・セールスは行いません。

United BM Wealth Limitedの会社概要

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com