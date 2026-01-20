タイトル：GLAYオフィシャルファンクラブの発足30周年記念ライブがイタリア・ヴェネツィアと幕張メッセにて開催決定！　さらに、TAKUROのヒーリングアルバム第2弾の発売が決定！

GLAYオフィシャルFan Club「HAPPY SWING」の発足30周年を記念したスペシャルライブの第4弾を、イタリア・ヴェネツィアと幕張メッセで開催することが決定しました！




10年前のファンクラブ20周年ライブのMCで、突如TERUが「10年後、ファンクラブ30周年に世界一美しい広場と称されるヴェネツィアのサン・マルコ広場でライブを開催したい」という発言をしたことから始まりました。2026年、その想いが遂に実現し、6月13日・14日に『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We(ハート)Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA』と題したライブをヴェネツィアで開催！




翌月のGLAYの日である7月31日・8月1日には、幕張メッセ国際展示場にて『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE ～We(ハート)Happy Swing～ Vol.4』の開催も決定しました！




ファンクラブを30年間支えてくださったファンの皆さんに、GLAYが感謝の気持ちを込めて贈る“HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We(ハート)Happy Swing Vol.4”にご期待ください。




さらに、2026年3月にはTAKUROのヒーリングアルバム第2弾『May Love Guide Your Way』の発売が決定！


前作より、より深く内面的な情景を描き出すヒーリング・ミュージックへの挑戦となる1枚。
今作もTERUがアートワークを担当。


詳細は、決定次第お知らせします。






★HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We(ハート)Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA




●会場：PALAZZO DEL CASINÒ　SALA PERLA




●開催日時 2026年


6月13日(土)　１.開場 14:30 / 開演 15:00　２.開場 18:00 / 開演 18:30


6月14日(日)　１.開場 14:30 / 開演 15:00　２.開場 18:00 / 開演 18:30




●特設サイト


https://www.glay.co.jp/feature/venezia_live(https://www.glay.co.jp/feature/venezia_live)





★HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE ～We(ハート)Happy Swing～ Vol.4




●会場：幕張メッセ国際展示場1・2・3ホール




●開催日時 2026年


7月31日(金)　開場 16:30 / 開演 18:00


8月1日(土)　開場 14:30 / 開演 16:00




●特設サイト


https://www.glay.co.jp/feature/HS30thLive(https://www.glay.co.jp/feature/HS30thLive)




★TAKUROヒーリングアルバム第２弾『May Love Guide Your Way』
2026年3月リリース決定！




1. May Love Guide Your Way


2. Blue Age


3. Teardrop


4. The Ghost of Grey


5. Quiet Room


6. Summer in a Bottle


7. 古都


8. Jellyfish


9. 雨だったね


10. White Cliff


11. 雪月花


12. Ghost Hunter




●特設サイト


https://www.glay.co.jp/feature/takuro_MLGYW(https://www.glay.co.jp/feature/takuro_MLGYW)