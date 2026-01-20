BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、ZEROBASEONEら出演！新星K-POPアワード『2026 D AWARDS with upick』をU-NEXT独占でライブ配信

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月11日（水・祝）開催のK-POP授賞式『2026 D AWARDS with upick』を見放題で独占ライブ配信することを決定いたしました。

「2026 D AWARDS with upick」は、韓国のスポーツエンターテインメント専門誌「スポーツ東亜」が新たに立ち上げたK-POP授賞式です。 初開催となった2025年に続き、今回も韓国・高麗大学のファジョン体育館で開催されます。 2025年の1年間、K-POPシーンを輝かせたアーティストやアルバム、楽曲、パフォーマンスなどにそれぞれ賞が贈られる本授賞式。出演アーティストには、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、izna、NCT WISH、P1Harmony、ZEROBASEONEなど、今まさに世界が注目する豪華ラインナップが決定しており、早くも大きな期待が寄せられています。

日本ではU-NEXTが『2026 D AWARDS with upick』を独占でライブ配信いたします。授賞式の模様は見放題で配信いたしますので、U-NEXTの月額会員の方ならどなたでもご覧いただけます。

ここでしか見られないスペシャルステージも実施予定ですので、ぜひお楽しみください。

2026 D AWARDS with upick

【配信概要】

ライブ配信：2026年2月11日（水・祝）18:00 開演（予定）

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信～3月11日（水）23:59まで

※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はございません。

※配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

※視聴可能デバイスに関してはこちら（https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution）をご確認ください。

【MC】

AEHYUN（BOYNEXTDOOR）／イ・ジョンウォン／シン・イェウン

【出演アーティスト】

82MAJOR／AHOF／AxMxP／BOYNEXTDOOR／ENHYPEN／

FIFTY FIFTY／ Hi-Fi Un!corn／izna／KickFlip／NCT WISH／

NEXZ／P1Harmony／QWER／xikers／ZEROBASEONE／チェ・リブ

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

(C)SPOTRSDONGA

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年10月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。