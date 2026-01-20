【調査結果サマリー】

株式会社ファンくる

1.メイクアップ用品の主な購入先は「ドラッグストア」87%「通販」52%

2.メイクアップ用品の新商品情報を収集する際に参考にしているのは「Webサイト」54%、「Instagram」40%

3.メイクアップ用品の新商品への購入を検討し始めるきっかけは「SNSや動画メディアで高評価/話題になっているのを見た」52%

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回はメイクアップ用品について、メイクアップ用品の主な購入場所や、メイクアップ用品の新商品の購入を検討するきっかけなどを「ファンくる」会員986名（男性197名、女性789名）に調査を実施しました。

メイクアップ用品を主に購入している場所は「ドラッグストア」が87%と最多で、次いで「通販」52%、「バラエティストア（LOFT,PLAZAなど）」29%という結果となりました。メイクアップ用品の新商品情報を収集する際、参考にしている情報源は「Webサイト」54%、「Instagram」40%、「店頭」35%でした。メイクアップ用品の新商品の購入を検討し始めるきっかけは「SNSや動画メディアで高評価/話題になっているのを見た」が52%と最多で、次いで「季節の変わり目など、肌の悩みや状態が変わった」28%、「今使っている商品の効果に不満を感じ始めた」27%となりました。

【調査結果】

本調査ではこれ以外にポップアップイベントでのメイクアップ用品の購入経験や、男性のメイクアップ用品に関する興味関心など全23問で回答を得ています。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査対象：一般消費者

回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー

回答者数：986名（男性197名、女性789名）

調査時期：2025年12月17日～1月5日

調査項目：メイクアップ用品についての消費者調査

設問数：23問

※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。

※本調査の全結果をご希望の方は、ぜひ当社までご連絡ください。

【ファンくるについて】

お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。

【会社概要】

■会社名：株式会社ファンくる

■代表者：代表取締役社長 山口敬人

■資本金：1億円

■創業：2004年8月26日

■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

■URL：https://www.fancrew.co.jp/

■事業内容：来店客調査「FancrewCR」の運用・開発

消費者モニター調査「Fancrew MR」の運用・開発

販促・店頭調査「Fancrew PR」の運用・開発

契約率向上ツール「Fancrew ICR・CSR」の運用・開発

従業員満足度調査「Fancrew ES」の運用・開発

体験型情報サイト「ファンくる」の運用・開発

インターネットリサーチ/マーケティング支援

