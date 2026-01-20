【山崎実業 新商品のお知らせ】 一時置きに便利なコンソールテーブルや、ワンプッシュで錠剤を取り出せる錠剤オープナーなど、新商品が発売になりました。

写真拡大 (全4枚)

山崎実業株式会社

棚付きコンソールテーブル タワー

■棚付きで収納力UP！一時置きに便利なコンソールテーブル


エントランスや廊下、リビングで活躍する棚付きのコンソールテーブルです。


眼鏡や鍵などのちょい置きや観葉植物やディフューザーなどディスプレイに便利に使えます。


スチール製の本体にマグネットフックを貼り付けて、エコバッグやペットグッズなどの引っ掛け収納も可能です。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/87564/

押すだけ簡単マグネット錠剤オープナー タワー

■錠剤やカプセルをシートから簡単に取り出せるオープナー


シートを挟んで押すだけで簡単に錠剤を取り出せる錠剤オープナーです。


錠剤は受け皿に溜まるので取り出しやすく、スライドするだけでサッと取り出せます。


個数や種類が一目でわかり、飲み忘れ防止にも役立ちます。


マグネット内蔵なので、ウォーターサーバーや冷蔵庫の横などの手に取りやすい場所に設置でき、お薬タイムがよりスムーズになります。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/36105/

蛇口にひっかける収納ラック タワー

■スロップシンクに簡単設置！引っ掛け式の収納ラック


スロップシンク周りの小物を収納できるラックです。


蛇口にひっかけるだけで簡単に設置できます。


ハンガー部はシリコーンカバー付きで、蛇口やシンクをキズつけません。


ペットケア用品の収納にも最適で、散歩後の足洗い時にも便利です。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/61222/

山崎実業株式会社


https://www.yamajitsu.co.jp/



アプリ


https://yappli.plus/yamajitsu



Instagram


https://www.instagram.com/yamazaki.home.channel/



X


https://twitter.com/Yamazaki_home



Facebook


https://www.facebook.com/Yamazaki.home.channel/



TikTok


https://www.tiktok.com/@yamazaki_home_channel