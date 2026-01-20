【山崎実業 新商品のお知らせ】 一時置きに便利なコンソールテーブルや、ワンプッシュで錠剤を取り出せる錠剤オープナーなど、新商品が発売になりました。
山崎実業株式会社
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/87564/
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/36105/
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/61222/
■棚付きで収納力UP！一時置きに便利なコンソールテーブル
エントランスや廊下、リビングで活躍する棚付きのコンソールテーブルです。
眼鏡や鍵などのちょい置きや観葉植物やディフューザーなどディスプレイに便利に使えます。
スチール製の本体にマグネットフックを貼り付けて、エコバッグやペットグッズなどの引っ掛け収納も可能です。
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/87564/
■錠剤やカプセルをシートから簡単に取り出せるオープナー
シートを挟んで押すだけで簡単に錠剤を取り出せる錠剤オープナーです。
錠剤は受け皿に溜まるので取り出しやすく、スライドするだけでサッと取り出せます。
個数や種類が一目でわかり、飲み忘れ防止にも役立ちます。
マグネット内蔵なので、ウォーターサーバーや冷蔵庫の横などの手に取りやすい場所に設置でき、お薬タイムがよりスムーズになります。
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/36105/
■スロップシンクに簡単設置！引っ掛け式の収納ラック
スロップシンク周りの小物を収納できるラックです。
蛇口にひっかけるだけで簡単に設置できます。
ハンガー部はシリコーンカバー付きで、蛇口やシンクをキズつけません。
ペットケア用品の収納にも最適で、散歩後の足洗い時にも便利です。
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/61222/
山崎実業株式会社
https://www.yamajitsu.co.jp/
