DMM GAMESと小高和剛率いるTookyo Gamesが送るマルチジャンルADV『終天教団』台北ゲームショウ出展記念！Switch&Switch2版が初の20%オフになるセール実施が決定！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、トゥーキョーゲームス株式会社（本社：埼玉県所沢市、CEO：小高和剛、URL：https://tookyogames.jp/）とタッグを組んだ新作『終天教団』にて、台北ゲームショウ2026への出展を記念して、明日1月21日(水)よりNintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM)2のダウンロード版が20%オフになるセールを実施いたします。

■台北ゲームショウ出展記念！Switch&Switch2版が初の20%オフ！

セール開催期間：1月21日(水) 0:00 ～ 2月4日(水) 23:59まで

・終天教団 通常版（Nintendo Switch(TM)）

・終天教団 デジタルデラックスエディション（Nintendo Switch(TM)）

・終天教団 Nintendo Switch 2 Edition※セール対象はダウンロード版のみとなります

＜割引率＞

通常販売価格より20%割引

■「台北ゲームショウ2026」任天堂ブースにて『終天教団』出展決定！

「台北ゲームショウ2026」の任天堂ブースにて『終天教団』が出展いたします。

ブースにて『終天教団』を試遊いただいた方に、「終天教団 オリジナルポストカード」をプレゼントいたします。

※オリジナルポストカードは、なくなり次第終了となります

・開催期間：2026年1月29日(木) ～ 2月1日(日)

「台北ゲームショウ2026」公式サイト：

https://tgs.tca.org.tw/index_e.php(https://tgs.tca.org.tw/index_e.php)

■『終天教団』Nintendo Switch(TM)2 Editionパッケージ版 予約特典決定

現在各販売店にて予約受付中のNintendo Switch(TM)2 Editionパッケージ版に付属する予約特典が決定いたしました。

【Amazon】

＜特典＞

・オリジナル壁紙

予約ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC4YZDQ5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC4YZDQ5/)

【あみあみ】

＜限定セット＞

・アクリルフィギュアスタンド（下辺零、ヒメル、ミコトル）

あみあみ公式ホームページ: https://www.amiami.jp/

※「限定セット」の価格及び詳細につきましては後日あみあみ 公式ホームページにて公開予定です

【ステラワース】

＜特典＞

・ミニブロマイド5枚セット（下辺零、ミコトル、犬神軋、丑寅幽玄、伊音テコ）

サイズ：86mm×54mm

予約ページ: https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=pM94iFipFi9

【Neowing】

＜特典＞

・スマホサイズステッカー（メインビジュアル）

サイズ：54×86mm

予約ページ: https://www.neowing.co.jp/product/NXS-P-BKRYF(https://www.neowing.co.jp/product/NXS-P-BKRYF)

※予約特典「スマホサイズステッカー（メインビジュアル）」の詳細につきましてはNeowing公式ホームページをご確認ください

発売日: 2026年4月23日(木) 予定

希望小売価格 7,310円(税込)

＜Nintendo Switch(TM)2 Editionの特長＞

・高フレームレート化 (TV/携帯モード共に可変フレームレート60-120)

・マウス対応 (マウス操作できる場面全てに対応)

『終天教団』Nintendo Switch(TM)2 Editionの詳細は公式サイトをご確認ください。

https://shuten-kyodan.com/products/(https://shuten-kyodan.com/products/)

■『終天教団』製品概要

『終天教団』は、DMM GAMESと小高和剛氏(代表作ダンガンロンパ等)率いるTookyo Gamesがタッグを組み、ステルスアクションホラーやマルチ視点ザッピングノベルなど、本作1本で異なる5つのゲームシステムを楽しめる「マルチジャンルアドベンチャー」ゲームです。Steam(R)版およびNintendo Switch(TM)北米・欧州版のパブリッシングは、株式会社スパイク・チュンソフトが担当いたします。

▶︎公式サイト：https://shuten-kyodan.com(https://shuten-kyodan.com)

▶︎公式X：https://x.com/shuten_kyodan(https://x.com/shuten_kyodan)

▶︎開発スタッフ

ストーリー：小高 和剛、中澤 工、北山 猛邦 / イラスト：しまどりる / 音楽：高田 雅史

▶︎出演キャスト

斎賀 みつき / 悠木 碧 / 森川 智之 / 小野 大輔 / 小野 友樹 / 村瀬 歩 / 水瀬 いのり/ 伊藤 静

ジャンル：マルチジャンルADV

プレイ人数：1人

言語：日本語 / 英語 / 繁体字 / 簡体字

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)2 / Nintendo Switch(TM) / DMM GAMES PLAYER / Steam(R)

CERO：D

発売日：2025年9月5日(金)全世界同時発売

価格：通常版(Nintendo Switch(TM)/ Steam(R))：6,980円(税込) / 通常版(Nintendo Switch(TM)2)：7,310円(税込) / 豪華版：13,580円(税込) / デジタルデラックス版(NintendoSwitch(TM)) : 9,180円(税込) / デジタルデラックス版(Steam(R)) : 9,162円(税込)

▶︎『終天教団』の購入につきまして、詳細は公式サイトをご確認ください。

https://shuten-kyodan.com/products/(https://shuten-kyodan.com/products/)

(C)2025 EXNOA LLC/Neilo Inc. All rights reserved.