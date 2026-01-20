UEサン・アンドレウ 史上初となる日本人選手加入内定

株式会社タイカ

株式会社タイカ(東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大登)は、2024年11月にスペインサッカークラブ UE サン・アンドレウの経営権を取得しました。このたび、クラブ史上初となる日本人選手３名の加入が内定したことをお知らせいたします。

2025年12月28日に、湘南ベルマーレより杉浦誠黎選手の期限付き移籍内定のニュースを発信しましたが、このたび神村学園高等部に所属するMF細山田怜真選手と、興國高等学校に所属するMF樺山文代志選手の加入が内定しました。

【背景】

当社は、経営権を取得し異業種ならではの新鮮な視点でクラブ運営に挑戦しております。これまでも製造業に留まらない取り組みを展開してまいりましたが、UEサン・アンドレウの運営はひときわチャレンジングなプロジェクトで、新たな付加価値を当社・クラブの双方にもたらすことができるように進めております。

また、UEサン・アンドレウを日本人選手の海外における挑戦を受け止める場としても考えており、キャリアのステップアップになり得るクラブとしたいとも考えています。カタルーニャ地方はスペインの中でも有数の競争が激しい地域でもあり、世界に通用する日本人選手を輩出すべく、そのような選手達の挑戦を応援いたします。このたび、杉浦選手・細山田選手・樺山選手の当クラブ加入内定を心より歓迎し、選手本人・UEサン・アンドレウ双方の成長に繋げるべく、共に取り組んでいきます。

【期限付きを含む加入内定選手】

(C)SHONAN BELLMARE

氏名 杉浦誠黎（スギウラ ミレイ）

生年月日 2007年4月10日（18歳）

ポジション MF

出身地 東京都

身長／体重 174cm／61kg

経歴 町田JFC⇒東急SレイエスFC U-15

⇒湘南ベルマーレ U-18

コメント

この度、レンタル移籍としてサン・アンドレウに加入することが決まりました、杉浦誠黎です。

スペイン バルセロナでプレーできる機会を与えてくれた関係者の方々に感謝を忘れず、プレーで恩返しできるよう頑張ります。

持ち味は、両サイドの縦突破、スピードを生かしたドリブルです。自分はその特徴を活かし、勝利のために走り、戦い、最後まで諦めず、スタジアムで、そして日本からは画面越しでも共に戦ってもらえたら嬉しいです。

応援よろしくお願いします。

氏名 細山田怜真（ホソヤマダ リョウマ）

生年月日 2007年5月18日（18歳）

ポジション MF

出身地 宮崎県

身長／体重 168cm／62kg

経歴 神村学園中等部⇒神村学園高等部

25年度全国高校選手権優勝

25年度全国高校総体優勝

コメント

この度、サン・アンドレウに加入することになりました細山田怜真です。

小さい頃からの夢であるプロサッカー選手というキャリアをサン・アンドレウという歴史あるクラブで始められることを大変光栄に思います。少しでも早く世界のサッカーを知りたいと思い、挑戦することを決意しました。

これまで支えてくださった指導者の方々、仲間、そして家族に感謝の気持ちを忘れず、全力でプレーします。

サン・アンドレウのファン、サポーターの皆さんよろしくお願いします。

氏名 樺山文代志（カバヤマ フミヨシ）

生年月日 2008年2月14日（17歳）

ポジション MF

出身地 大阪府

身長／体重 172cm／69kg

経歴 RIP ACE SC⇒興國高等学校

U-16・17日本代表

U-17日本高校選抜

コメント

この度、サン・アンドレウに加入することが決まりました、樺山文代志です。

サン・アンドレウの勝利のために戦い、個人としてもレベルアップしたいと思います。スペインで自分らしく、日本人らしく覚悟を持ってチャレンジしたいと思います。

そして、これまで支えてくださった方々への感謝を忘れずに日々全力で取り組んでいきます。

応援よろしくお願いします。

【UEサン・アンドレウについて】

UEサン・アンドレウ（Unio Esportiva Sant Andreu S.A.D.）は、1909年にスペインのカタルーニャ地方、バルセロナにあるサン・アンドレウ・デ・パロマールで設立されました。同クラブは現在、スペインサッカーリーグ４部に所属し、これまでにフェデレーションカップ優勝（2013年）、カタルーニャカップ優勝（2008年、2019年）など、数々の素晴らしい成果を収めています。スペインサッカーにおいても歴史のあるクラブであり、２部リーグ（ラ・リーガ セグンダ・ディビジョン）でも11シーズン戦ったことがあります。

チームカラーはカタルーニャの旗「セニェーラ」を象徴する黄色と赤色です。クラブは地元地域における強いアイデンティティーであると同時に、そのルーツ・歴史に対する深い誇りで知られています。

また、クラブの中核をなす価値観として、反人種差別や社会的に弱い立場にある人々との連帯が含まれています。

ＨＰ：https://uesantandreu.jp/

Ｘ：https://x.com/uesantandreu_jp

(C)UE SANT ANDREU