KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、美味しいマタタビ酒を飲んで、保護ネコ活動を支援する「ネコにマタタビ」を、2026年1月20日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/nekonimatatabi）

ネコにマタタビとは

「ネコにマタタビ」は、ネコが愛してやまないマタタビを使ってつくったリキュールです。「ネコを愛する人たちにネコが愛するものを届けたい」という思いから完成しました。ネコが愛するものをお酒として楽しむ上で、ネコたちに寄り添っていけるような仕組みがつくれればということで、今回売り上げの一部を保護ネコ活動に寄付します。これにより、お酒を飲むこと保護ネコを支援する仕組みづくりが完成しました。本商品はクランドのクラウドファンディング「クラファン」にて実施します。

売上の一部を保護ネコ活動に寄付

「ネコにマタタビ」はネコ好きの方を思い、開発した商品です。「ネコ好きの方々の心の底からの愛情をネコたちに届けたい」という思いから本商品の売上の一部を保護ネコ活動へ寄付させていただくことにしました。今回寄付先として選んだのは「NPO法人犬と猫のためのライフボート」（https://www.lifeboat.or.jp/）。保健所からの救命専門の保護犬・保護猫シェルターです。20年以上にわたって活動し、2万頭以上の里親探しの実績を持っています。保護したネコの新しい飼い主さんを探すことで、ネコたちの命を救ってきました。

ネコにマタタビがもつ3つの魅力

岡山県産のマタタビを使用

「マタタビ」とは、日本の山中に自生するつる性の植物です。ネコの本能を刺激し、においを嗅ぐことで恍惚とした状態になり、多幸感を得られるといわれています。マタタビを使った「マタタビリキュールづくり」に、マタタビが多く自生するという岡山県の酒蔵「白菊酒造」が、地元で採れたマタタビを使用して挑戦しました。

魅惑のマタタビの香り

マタタビの実をじっくりと米焼酎に漬け込んで、マタタビの香りを引き出しました。はじめに訪れるのは、まるでオーク樽で熟成したのかと思ってしまうほどのウッディな甘い香り、口に含むとフローラルでバニラを思わせる香りがふんわりと鼻を抜けます。人間も思わずうっとりしてしまう、そんな香りに仕上げました。

甘く飲みやすい味わい

糖類でほんのりとした甘さを加えた後、日本酒をブレンドすることで、甘い香りに合わせて、ソフトな口当たりと飲みやすい味わいに調整しました。そのままストレートやロックスタイルでもお楽しみいただけますが、ソーダ割りなどのアレンジもおすすめです。

商品概要

【ネコにマタタビ】

◯商品タイプ：リキュール

◯アルコール度数：15％

◯容量：300ml

◯原材料：焼酎、清酒、糖類、またたび

◯製造元：白菊酒造（岡山県）

※開発中の商品のため、商品の色合いは写真と異なる可能性があります。

※開発中の商品のため、商品概要は変更になる可能性があります。

＜プラン一覧＞

- 【超早割】ネコにマタタビ：1,690円（税込）- 【早割】ネコにマタタビ：1,790円（税込）- 【早割】ネコにマタタビ 2本セット：3,380円（税込）- ネコにマタタビ：1,990円（税込）- ネコにマタタビ 2本セット：3,580円（税込）- ネコにマタタビ＋猫音 純米吟醸 ~ゴロゴロ仕込み~ セット：3,580円（税込）- ネコにマタタビ＋アンモニャイト梅酒 セット：3,800円（税込）- ネコにマタタビ＋にゃーのさけ -チョコレートのお酒- セット：4,230円（税込）- ネコにマタタビ＋ねこの足あとグラス セット：2,340円（税込）- ネコにマタタビ＋ねこの肉球の日本酒グラス セット：2,530円（税込）- ネコにマタタビ コンプリートセット：8,930円（税込）＜概要＞

◯商品名：ネコにマタタビ

◯販売期間：1月20日（火）～2月24日（火）24:59

◯配送時期：3月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/nekonimatatabi

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp