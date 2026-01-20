DMM GAMES「れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～」にて、「静御前」「源義経」が新たに登場！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、真の英雄となる王道ファンタジー『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、1月20日から新たなレジェンドとして「静御前」「源義経」が登場！さらに彼女たちが活躍するイベント「彼方の記憶と真実の絆」も開催！




▼新たなレジェンドが登場！






本日より、以下のガチャを開催いたします！


さらに開催期間中は、新キャラの出現率がアップします！


　・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）


　・新キャラピックアップガチャ（静御前）




【出現率アップキャラ】


　・メイン「静御前」(SSR/ソーサラー)


　・メイン「源義経」(SSR/ソルジャー)




【ガチャ開催期間】


　・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）


　　⇒2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月3日 11:59


　・新キャラピックアップガチャ（静御前）


　　⇒2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年1月27日 11:59




※以下のガチャも開催予定です


　・新キャラピックアップガチャ（源義経）


　　⇒2026年1月27日 12:00から予定しております




※新しく登場した新キャラの伝説録は1のみとなります


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※今回追加されたキャラは「新キャラピックアップガチャ」の開催期間後に


　他のガチャから出現するようになります


※期間中「静御前」「源義経」は下記ガチャでのみ出現し、


　おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります


　・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）


　・新キャラピックアップガチャ（静御前）


　・新キャラピックアップガチャ（源義経）


※開催期間は予告なく変更する場合がございます






▼イベント「彼方の記憶と真実の絆」開催！




本日より、イベント「彼方の記憶と真実の絆」を開催いたします！


イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！イベントスコアアタックも開催中！



【イベント名】


　彼方の記憶と真実の絆



【開催期間】


　2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 23:59



【あらすじ】


　長旅の疲れを癒やすため、とある町に立ち寄るクルセイダーズ。


　宿に入る前に弁慶たちと町の中を散策中、弁慶のことを知る女性と出会う。


　どうやら彼女は、弁慶の過去を知っているようだが……？




※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼新たなセット商品が販売開始！














本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！




　・未獲得SSR確定！クラスアップ超応援セット


　・新キャラガチャ無料券セット（大/中/小）


　・新キャラ実装記念フラグメントセット


　・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット


　・エンゲージ素材セット


　・クラスアップIV素材セット




※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください




▼こちらからゲームをプレイ！


DMM GAMES　https://games.dmm.com/detail/legeclo


App Store　https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906


Google Play　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo



▼公式サイト


https://www.legend-clover.net/




▼公式X


https://x.com/legeclo




▼製品概要


タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス


販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）




▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/




Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。