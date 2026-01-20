DMM GAMES「れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～」にて、「静御前」「源義経」が新たに登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、真の英雄となる王道ファンタジー『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、1月20日から新たなレジェンドとして「静御前」「源義経」が登場！さらに彼女たちが活躍するイベント「彼方の記憶と真実の絆」も開催！

▼新たなレジェンドが登場！

本日より、以下のガチャを開催いたします！

さらに開催期間中は、新キャラの出現率がアップします！

・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）

・新キャラピックアップガチャ（静御前）

【出現率アップキャラ】

・メイン「静御前」(SSR/ソーサラー)

・メイン「源義経」(SSR/ソルジャー)

【ガチャ開催期間】

・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）

⇒2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月3日 11:59

・新キャラピックアップガチャ（静御前）

⇒2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年1月27日 11:59

※以下のガチャも開催予定です

・新キャラピックアップガチャ（源義経）

⇒2026年1月27日 12:00から予定しております

※新しく登場した新キャラの伝説録は1のみとなります

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※今回追加されたキャラは「新キャラピックアップガチャ」の開催期間後に

他のガチャから出現するようになります

※期間中「静御前」「源義経」は下記ガチャでのみ出現し、

おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります

・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）

・新キャラピックアップガチャ（静御前）

・新キャラピックアップガチャ（源義経）

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼イベント「彼方の記憶と真実の絆」開催！

本日より、イベント「彼方の記憶と真実の絆」を開催いたします！

イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！イベントスコアアタックも開催中！



【イベント名】

彼方の記憶と真実の絆



【開催期間】

2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 23:59

【あらすじ】

長旅の疲れを癒やすため、とある町に立ち寄るクルセイダーズ。

宿に入る前に弁慶たちと町の中を散策中、弁慶のことを知る女性と出会う。

どうやら彼女は、弁慶の過去を知っているようだが……？

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼新たなセット商品が販売開始！

本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！

・未獲得SSR確定！クラスアップ超応援セット

・新キャラガチャ無料券セット（大/中/小）

・新キャラ実装記念フラグメントセット

・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット

・エンゲージ素材セット

・クラスアップIV素材セット

※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください





▼こちらからゲームをプレイ！

DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo

▼公式サイト

https://www.legend-clover.net/

▼公式X

https://x.com/legeclo

▼製品概要

タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。