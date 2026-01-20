DMM GAMES「れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～」にて、「静御前」「源義経」が新たに登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、真の英雄となる王道ファンタジー『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』（https://www.legend-clover.net/）にて、1月20日から新たなレジェンドとして「静御前」「源義経」が登場！さらに彼女たちが活躍するイベント「彼方の記憶と真実の絆」も開催！
▼新たなレジェンドが登場！
本日より、以下のガチャを開催いたします！
さらに開催期間中は、新キャラの出現率がアップします！
・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）
・新キャラピックアップガチャ（静御前）
【出現率アップキャラ】
・メイン「静御前」(SSR/ソーサラー)
・メイン「源義経」(SSR/ソルジャー)
【ガチャ開催期間】
・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）
⇒2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月3日 11:59
・新キャラピックアップガチャ（静御前）
⇒2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年1月27日 11:59
※以下のガチャも開催予定です
・新キャラピックアップガチャ（源義経）
⇒2026年1月27日 12:00から予定しております
※新しく登場した新キャラの伝説録は1のみとなります
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※今回追加されたキャラは「新キャラピックアップガチャ」の開催期間後に
他のガチャから出現するようになります
※期間中「静御前」「源義経」は下記ガチャでのみ出現し、
おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります
・新キャラピックアップガチャ（静御前/源義経）
・新キャラピックアップガチャ（静御前）
・新キャラピックアップガチャ（源義経）
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼イベント「彼方の記憶と真実の絆」開催！
本日より、イベント「彼方の記憶と真実の絆」を開催いたします！
イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！イベントスコアアタックも開催中！
【イベント名】
彼方の記憶と真実の絆
【開催期間】
2026年1月20日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日 23:59
【あらすじ】
長旅の疲れを癒やすため、とある町に立ち寄るクルセイダーズ。
宿に入る前に弁慶たちと町の中を散策中、弁慶のことを知る女性と出会う。
どうやら彼女は、弁慶の過去を知っているようだが……？
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼新たなセット商品が販売開始！
本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！
・未獲得SSR確定！クラスアップ超応援セット
・新キャラガチャ無料券セット（大/中/小）
・新キャラ実装記念フラグメントセット
・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット
・エンゲージ素材セット
・クラスアップIV素材セット
※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼こちらからゲームをプレイ！
DMM GAMES https://games.dmm.com/detail/legeclo
App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo
▼公式サイト
https://www.legend-clover.net/
▼公式X
https://x.com/legeclo
▼製品概要
タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス
販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
