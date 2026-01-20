空間に合わせて柔軟に設置できるHEMS対応住宅分電盤「FLEXIID smart（フレキシード スマート）」を発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社（以下、パナソニック）は、HEMS対応住宅分電盤「FLEXIID smart（フレキシード スマート）」を2026年4月1日に発売します。2025年に発売した「FLEXIID（フレキシード）」のラインアップを拡充し、効率的なエネルギーマネジメントの実現に貢献します。

政府のエネルギー基本計画では、2050年のカーボンニュートラル達成に向け、既存住宅を含め住宅ストック平均でZEH水準の省エネ性能を確保することを目指しています。この取り組みに伴い、住宅におけるエネルギー使用量の「見える化」や、家電・電気設備をトータルで制御する「HEMS」の重要性が高まっています。パナソニックは2014年にHEMS対応住宅分電盤「スマートコスモ」を発売。パナソニックのHEMS機器「AiSEG（アイセグ）」（※1）と連携することで、電気使用量の「見える化」を実現し、これまで多くの好評を得ています。近年、「スマートコスモ」の販売は堅調に推移しており、今後もHEMS対応住宅分電盤の需要はさらに拡大する見込みです。

今回発売する「FLEXIID smart（フレキシード スマート）」は、「空間の価値を高める美しさ」と「環境への貢献」を追求した電気設備の製品群「Archi Design（アーキデザイン）」の一つです。「空間の背景」になることを目指し、表面には特殊シボ加工を施し、業界最薄（※2）、水平垂直基調のデザインで空間に美しく納まります。さらに、カバー構造を見直し、設置に必要な天井・壁面との隙間ゼロを実現。横方向だけでなく縦方向でも設置可能とし、限られたスペースでも美しく自由に設置したい設計者や施主のニーズに応えます。

また、スマートコスモ同様に計測アダプタを標準搭載。CT（変流器）不要で最大43回路まで電流計測が可能です。

施工面では、配線作業時にカバーを外した状態でも負荷名称を確認することが可能な構造で、作業の効率化に貢献します。加えて、電圧設定のミスを防ぐため、分岐ブレーカ取り付け部の構造を見直し、200 V通電確認のチェックを容易にしました。

また様々なニーズに応えるため、ベース外径の段差部分に取り付け可能な化粧プレートも同時発売します。

以後はブラックカラーの展開も検討しており、パナソニックは、今後も分電盤事業において、時代に沿った製品開発を続け、スマートホーム化と省エネ社会の実現に貢献していきます。

＜特長＞

1. 業界最薄（※2）設計の空間に美しく納まるデザイン

2. 計測アダプタを標準搭載。CT（変流器）不要で最大43回路まで電流計測が可能

3. 施工時の作業性と安全性に配慮した構造

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6577_1_d49f68ee7b89906e72d9241ffbefceb0.jpg?v=202601200521 ]

※1 AiSEG3、AiSEG2で連携可能

※2 樹脂製ドア付き上下二列タイプの場合 2026年1月 パナソニック調べ

【お問い合わせ先】

パナソニック 電設資材製品 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-082（受付 月～土 9:00～18:00）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]空間に合わせて柔軟に設置できる

HEMS対応住宅分電盤「FLEXIID smart（フレキシード スマート）」を発売（2026年1月20日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260120-1

＜関連情報＞

・住宅分電盤 ウェブサイト

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/denro/compact21/flexiid/