【日本初公開】トイファクトリー、新型「DA VINCI 6.0」をジャパンキャンピングカーショー2026で発表！さらに防災・レジャーに革命を起こす、水不要の新型ポータブルトイレ「クレサナX1」を初公開

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、2026年1月30日（金）～2月2日（月）の4日間、幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」に出展いたします。

アジア最大級のキャンピングカー＆アウトドアレジャーの祭典である本イベントにおいて、当社は展示ホール6（S-64）にブースを設置。会場では、同社のフラッグシップモデル「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」の最新フルモデルチェンジを初公開いたします。

さらに、ドイツ・キャラバンサロンで発表されたばかりの、自動ラップ式モバイルトイレ「クレサナX1」が日本初上陸。水が不要でいつでもどこでも使える衛生的なトイレとして、アウトドアシーンから防災用途まで幅広く活用できる新たなトイレソリューションとして注目が集まっています。

今年のトイファクトリーブースは、「見て、触れて、体験して、“未来の旅”を感じる」4日間。

キャンピングカーを選ぶうえで大切な“快適さ・寝心地・空間・デザイン”を、五感で確かめていただける展示を多数ご用意しています。

■トイファクトリーブースの見どころ紹介

1. フラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」がフルモデルチェンジ

“贅沢な大人2名の旅時間”というコンセプトで人気を博している「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」が、フルモデルチェンジを遂げます。

ベッドスペースの拡張や寝心地など、旅の快適性を決めるポイントを徹底的に磨き上げました。

新型DA VINCI 6.0のデザイン（開発中のイメージです）新型ではベッド面積が拡張されるという噂も・・

新型DA VINCI 6.0の全貌はイベント会場で最速公開となります。

※車両詳細は近日公開予定でございます。

２．日本初上陸！持ち運べるクレサナ「X1」

昨年のドイツ・キャラバンサロンでデビューしたモバイル型クレサナ「X1」が日本初公開。

クレサナのフィルムの性能はそのままに、コンパクトで持ち運べる『モバイルトイレ』として新たにラインナップ。アウトドアやキャンプをより気軽に楽しめる新しいアイテムとして注目されています。

クレサナX1プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000107958.htmlいつでもどこでも使えるトイレ、それがクレサナX1女性でも持ち運びが可能なコンパクト性

給排水設備を必要とせず、家庭用コンセント（AC100V）で稼働するため、キャンピングカーでの長距離移動や車中泊はもちろん、アウトドア、建築現場、防災・災害対策、BCP対策など幅広いシーンに対応します。

クレサナは医療基準の高品質7層式フィルムで排泄物をパック化。フィルム性能が違うから、ニオイ漏れが圧倒的に少ない。ドイツのフラウンホーファー研究所による分析結果。

イベント会場では、実機をご覧いただきながら、フィルムの特長やクレサナの密閉性能についてご案内いたします。そのコンパクト性、座り心地、フィルム性能などを実際にご確認いただけます。

日本初展示となるこの機会に、次世代モバイルトイレの新しい価値をご体感ください。

出展速報はこちら :https://toy-factory.jp/news/p71795/



※クレサナX1は「トイファクとリーブス/展示ホール6 S64」と「クレサナジャパンブース/展示ホール5 Y25」のどちらでもご覧いただけます。

３．会場限定！トイファクトリーの“断熱体験ラボ”

トイファクトリーが追求してきた“快適な旅のための技術”を、見るだけでなく、触れて確かめられる 体験型展示 を実施します。

トイファクトリーが創業以来こだわり続けてきた「最強断熱」。

ハイエースモデルはもちろん、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）をベースにしたキャンピングカーにもそのこだわりを反映しております。

会場では、【トイファクトリー史上初めて】施工前後の車両比較も行い、トイファクトリーの技術を分かりやすく紹介します。

世界最高峰の断熱性能を誇る、トイファクトリーのキャンピングカーの裏側とは・・！？

見えない部分に隠された「こだわりの断熱施工」を会場限定で特別に公開致します。

４．ドイツブランド「ETRUSCO（エトルスコ）」の最高峰モーターホーム、I 6900 SBを日本初公開

エトルスコ I 6900 SB

まるで高級スイートルームのような、豪華装備を完備した、フィアットベースのAクラスモーターホーム。それは旅の先々でパノラマのフロントガラスから素晴らしい景色を見渡せる、貴方の移動式別荘となります。

ドイツ最大手キャンピングカーブランドHYMERを中心としたErwin Hymer Groupに設立されたブランド、「Etrusco（エトルスコ）」から、最高峰の7mフルコンモデルを初展示致します。

５．トイファクトリー総合カタログ「LIFE STYLE BOOK 2026」先行配布

毎年ご好評いただいているトイファクトリー総合カタログ「LIFE STYLE BOOK」。

キャンピングカーの楽しさと、トイファクトリーの情熱を詰め込んだ1冊です。



最新版となる「LIFE STYLE BOOK 2026」を、会場にていち早くプレゼント！

ご来場の方はどなたでもお受け取りいただけます。

【イベント概要】

ジャパンキャンピングカーショー2026

開催日時：

2026/01/30（金）～2026/02/02（月）



開催時刻：

1/30(金) 11:00～17:00

1/31(土) 10:00～17:00

2/01(日) 10:00～17:00

2/02(月) 10:00～16:00



会場：

幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

ートイファクトリーブース：展示ホール6 S64

ークレサナジャパンブース：展示ホール5 Y25



その他：

ペット同伴OK

イベント公式サイトはこちら :https://jrva-event.com/event/jccs2026/

この機会にぜひ会場へお越しいただき、トイファクトリーが提案する新たなモビリティの可能性と、キャンピングカーのある豊かなライフスタイルをご覧ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

【株式会社トイファクトリー】

公式ホームページ :https://toy-factory.jp/会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。



2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp