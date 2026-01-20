千葉県内企業8社と新ビジネス創出や課題解決に取り組む事業共創パートナー企業等を全国から募集開始！『千葉県オープンイノベーションプログラム』初開催。

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」）を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、アデコ株式会社（本社所在地：東京都千代田区霞が関、代表取締役社長：平野 健二、以下 アデコ）が千葉県から受託する「CHIBA INNOVATION CROSSING」の取り組みのひとつとして実施される『千葉県オープンイノベーションプログラム（以下 本プログラム）』にて、参画する千葉県内企業8社を決定し、各社が共創テーマを発表したことをお知らせします。

これに伴い、全国の企業等を対象に、事業共創パートナーの募集を開始しました。

https://chiba-startup.jp/#openinnovation

本プログラムは、新ビジネス創出や自社課題の解決に取り組む千葉県内企業と全国の企業等とをマッチングし、事業共創を推進するものです。eiiconは、本プログラムの運用全般を強力にサポートし、千葉県、アデコとともに、事業共創を推進してまいります。

千葉県内企業8社が事業共創パートナー企業等を全国から募集 千葉県 × アデコ × eiicon『千葉県オープンイノベーションプログラム』

■千葉県 × アデコ × eiicon『千葉県オープンイノベーションプログラム』

□参画千葉県内企業8社と募集テーマ

※募集詳細は「AUBA」内各社ページを参照ください。 ※企業名五十音順

１. 健康モニタリングシステムと行動変容を促すことによって、無理なく継続できる「認知症予防サポート」の共創を目指しています

株式会社アミンファーマ研究所（ヘルスケアサービス）

https://auba.eiicon.net/projects/36433

２. 千葉県内の都市近郊で実証する、植物工場×短距離物流×販売の「高付加価値野菜・果物」の都市型地産地消モデルの共創

株式会社エコデシック（植物工場の運営・販売）

https://auba.eiicon.net/projects/44979

３. 『廃棄物をエネルギー資産に変えるWTE技術によるエネルギー資源の循環型社会と脱炭素化社会の実現』

エナウム株式会社（廃棄物からクリーンエネルギー創造）

https://auba.eiicon.net/projects/44814

４. メンタル不調・不登校など「社会の孤立を解消する“保健室メソッド”」で人と組織に心の再生を

株式会社ココロの保健室（予防型ウェルビーイング事業）

https://auba.eiicon.net/projects/44881

５. 未活用データを解析し、システム運用の高精度化と専門人材不足の解消を狙う物流倉庫DXの共創

株式会社デベルアップジャパン（ネットワークトラブルシューティング）

https://auba.eiicon.net/projects/13611

６. 人体装着型RFID技術で、カメラを使用せずにさまざまな「危険・異常の検知」や「人流・物流を可視化」し、安全な社会の実現に貢献しましょう。

株式会社プライムセンス（水没検知システム開発・販売）

https://auba.eiicon.net/projects/41369

７. 人のように見る、聞く、話すことができるAIカメラを活用した防災・防犯を通じた安心安全なスマートシティを目指す共創の実現

株式会社マトリックスコミュニケーションズ（情報通信機器 企画開発販売）

https://auba.eiicon.net/projects/44953

８. クレジット申請の効率化と金融支援を融合。農林業の持続的な収益源「Green Fintech」を実現。

みらいブライト株式会社（Green Fintech事業 企画開発運営）

https://auba.eiicon.net/projects/44984

以上

□今後の予定

eiiconが運営するオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を通じ、応募のあった全国の企業等とマッチング。新ビジネス創出、課題解決を目指し、千葉県、アデコ、eiiconが伴走支援を行います。

■千葉県 × アデコ × eiicon『千葉県オープンイノベーションプログラム』について

千葉県は県全体にオープンイノベーションの機運が醸成されることを目指し、優れた技術シーズを有する県内のスタートアップ・中小企業が、外部連携により新たなビジネスパートナーと新規事業を創出するプロセスを一貫して支援しています。

この度、新ビジネス創出や自社課題の解決に取り組む千葉県内企業と全国の企業等とをマッチングし、事業共創を伴走支援する「千葉県オープンイノベーションプログラム」を実施。2025年9月から10月まで、支援を希望する企業を募集し、厳正な選考により採択企業8社が決定しました。

□本プログラムの運営体制

主催：千葉県

運営：アデコ株式会社、株式会社eiicon

□本プログラムに関するお問い合わせ

『千葉県オープンイノベーションプログラム』運営事務局

chiba-oi（＠）eiicon.net（運営 株式会社eiicon）

※件名「千葉県オープンイノベーションプログラムについて」にて電子メールにてお送りください。

※上記（＠）を @ に変換ください。



■アデコ 会社概要 https://www.adeccogroup.jp/

会社名：アデコ株式会社

本社所在地：東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル

代表者：代表取締役社長 平野 健二

設立：1985年7月29日

資本金：55億6,000万円

従業員数：37,200名※ アデコに所属するすべての雇用形態の従業員の合計



■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社所在地：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数36,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/



完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。