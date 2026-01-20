AI推論とモーション制御の統合、D-Robotics社ロボティクス専用開発ボード「RDK S100 / S100P」スイッチサイエンスにて販売開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、Shenzhen D-Robotics Co., Ltd.（以下D-Robotics、本社：中国深セン）の新製品で、AIコンピューティングおよびロボティクスアプリケーションに特化して設計された開発ボード「RDK S100」シリーズおよびアクセサリをスイッチサイエンスウェブショップにて2026年1月20日より販売開始します。

次世代のAI・ロボティクス開発に特化した「RDK S100」シリーズが登場しました。本シリーズは、高度な「知覚・推論」と精密な「リアルタイムモーション制御」を1枚のボードで両立する独自のヘテロジニアスアーキテクチャを採用。従来の複雑な制御システムを大幅に簡素化し、開発からデプロイまでの期間を劇的に短縮します。



ラインナップは、BPU 80 TOPSの計算能力を誇る標準モデル「RDK S100」と、シリーズ最高性能モデル「RDK S100P」の2種類。S100Pは、最大128 TOPSのBPU演算性能に加え、2.0 GHzの高速CPU、24 GBの大容量LPDDR5メモリを搭載しており、より高度で複雑なリアルワールドのタスク処理に最適です。

また、「RDK S100」シリーズのアクセサリとして、カメラ拡張コネクタをMIPI/GMSLインターフェースに変換する、「カメラ拡張ボード」とMCUドメイン拡張用に設計された拡張基板、「MCUポート拡張ボード」、グローバルシャッターセンサSC132GSを2台と6軸IMU ICM-42688-Pを搭載したMIPIベースのステレオ深度カメラ「ステレオカメラモジュール」も同時に販売を開始します。

「RDK S100」シリーズの特徴

「RDK S100」シリーズの仕様

▶︎ 販売情報

RDK S100（付属のアクリルベース+天板を装着）- 圧倒的な演算処理能力、最大128 TOPSを実現：独自のBPU Nashアーキテクチャを採用し、RDK S100で80 TOPS、S100Pでは最大128 TOPSもの強力な処理能力を提供。- ヘテロジニアスアーキテクチャ：- - パワフルな「認知ブレイン」：6x ARM Cortex-A78AE CPUを搭載。効率的なスケジューリングと低遅延でリアルタイムカーネルをサポートします。- - 高性能な「運動ブレイン」：4x ARM Cortex-R52+ MCUを搭載。高フレームレートと低遅延でのリアルタイム関節制御を実現します。- 効率的なモーション制御：MCUとBPUの組み合わせにより複数のモーション制御モデルをサポートし、CPU負荷を最大80%削減し、より多くのタスクを処理できます。- 大規模モデルのサポート：Visual / Point Cloud Detection、LLM、VLMなどの一般的なモデルのデプロイをサポートします。- エッジ・クラウド統合：データ収集、トレーニング、デプロイメントをカバーするワンストップの閉ループソリューションを提供します。- ハードウェアアクセラレーション：公式のハードウェアアクセラレーション済みROS 2パッケージにより、より速く、より簡単に利用できます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/235_1_42377ae6d8cee989969e0ca55e91ccfa.jpg?v=202601200521 ]

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。

「RDK S100 Developer Kit」

型番 DROBOTICS-RDK-S100-DEV

商品名 RDK S100 Developer Kit

価格（消費税込み） 85,690 円

購入ページ https://ssci.to/10853

本製品には簡易的なアクリルベース+天板が付属します。

「RDK S100P Developer Kit」

型番 DROBOTICS-RDK-S100P-DEV

商品名 RDK S100P Developer Kit

価格（消費税込み） 106,150 円

購入ページ https://ssci.to/10854

本製品には簡易的なアクリルベース+天板が付属します。

「RDK S100用カメラ拡張ボード」

型番 DROBOTICS-RDK-S100-CAMEXB

商品名 RDK S100用カメラ拡張ボード

価格（消費税込み） 10,230 円

購入ページ https://ssci.to/10855

「RDK S100用MCUポート拡張ボード」

型番 DROBOTICS-RDK-S100-PORTEXB

商品名 RDK S100用MCUポート拡張ボード

価格（消費税込み） 8,140 円

購入ページ https://ssci.to/10856

「RDK ステレオカメラモジュール GS130WI」

型番 DROBOTICS-RDK-CAM-GS130WI

商品名 RDK ステレオカメラモジュール GS130WI

価格（消費税込み） 10,450 円

購入ページ ht(https://ssci.to/10857)t(https://ssci.to/10857%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5)ps://ssci.to/10857(https://ssci.to/10857)



(https://ssci.to/10857) センサ SC132GSIMUICM-42688-P

解像度 1080（H） × 1280（V）

画素サイズ 2.7 μm × 2.7 μm



▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンスについて

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

X：https://x.com/ssci

Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience