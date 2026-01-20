ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE他豪華アーティスト出演！K-POP授賞式『2026 D AWARDS with upick』2月11日(水・祝)午後6時～TV独占生中継！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、2026年2月11日(水・祝)に韓国・ソウルで開催されるK-POP授賞式『2026 D AWARDS with upick』の模様をテレビ独占生中継する。

「2026 D AWARDS with upick」は、2025年2月に初開催され、今回で2回目の開催となるK-POP授賞式。昨年の優秀アーティスト・楽曲・パフォーマンス・トレンドなどに分けて授賞する「D Awards Black Label」（大賞）、1年間目覚ましい活躍を見せたK-POPアーティストに贈る「D Awards Delights Blue Label」（本賞）、今後K-POPシーンを牽引していく期待の新人アーティストを対象とした「D Awards Dreamers Silver Label」（新人賞）の3部門を軸に構成される。

本授賞式には、海外アーティストとしてはデビュー後最短の4年7ヶ月で日本のスタジアム公演を成功させるなど、世界で躍進し続けるグローバルグループENHYPEN、世界13都市を巡る初の単独ツアーを成功させたBOYNEXTDOOR、2025年9月にリリースした3rdミニアルバムで初週139万枚超の売り上げを記録し、自己最高記録を更新したNCT WISHなど、世界中で人気を集めるアーティストが名を連ねる。

さらに、デビュー以来6作連続ミリオンセラーというK-POP史上初の記録を樹立したZEROBASEONEは、第1回に続き連続出演が決定。ほかにも、2025年9月にトリプルタイトル曲でデビューしたスーパールーキーAxMxPや、パフォーマンス力に定評のあるiznaなど、次世代を担う若手アーティストのステージにも注目が集まる。MCは、JAEHYUN(BOYNEXTDOOR)、イ・ジョンウォン、シン・イェウンが務める。3人の息の合った進行も見逃せない。

各アーティストの想いが込められたスピーチと、ここでしか見られないスペシャルステージ。全世界が注目する授賞式を、ぜひテレビの前の特等席でお楽しみいただきたい。

＜出演アーティスト＞※アルファベット順

82MAJOR、AHOF、AxMxP、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、FIFTY FIFTY、Hi-Fi Un!corn、izna、KickFlip、NCT WISH、NEXZ、P1Harmony、QWER、xikers、ZEROBASEONE、チェ・リブ

＜MC＞

JAEHYUN(BOYNEXTDOOR)、イ・ジョンウォン、シン・イェウン

※内容・出演者が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■放送概要

『生中継！K-POP授賞式 2026 D AWARDS with upick』

＜放送チャンネル＞

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

＜放送日時＞

2026年2月11日(水・祝)午後6:00～午後11:00

＜番組ホームページ＞

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o3001/

《CS放送「TBSチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:龍宝正峰)が運営。

ＴＢＳの人気番組が満載！ドラマ「逃げ恥」「アンナチュラル」「ぎぼむす」「花より男子」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、ＡＫＢ４８グループ＆乃木坂４６、最新ライブ＆音楽番組、オリジナルバラエティ、アニメ、映画、演劇＆舞台、話題の韓ドラ＆Ｋ-ＰＯＰなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル！

