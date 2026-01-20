営業名刺管理「SKYPCE Ver.4.3」発売！AIによる高精度検索で、情報収集をよりスピーディーに

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社はこのたび、営業名刺管理「SKYPCE Ver.4.3」（スカイピース バージョン4.3）を開発、2026年1月20日（火）より販売を開始いたしました。

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。「SKYPCE」は、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高い企業データベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。

最新バージョン「SKYPCE Ver.4.3」では、生成AIを活用した新機能として、顧客情報や企業データベースのあいまい検索に対応。営業活動に必要な情報をさらにスピーディーに検索し、活用いただけます。「SKYPCE」は今後もAIを積極的に活用し、ビジネスの潮流に合わせたサービスとしてさらに進化を続けます。

■ 「SKYPCE Ver.4.3」新機能

社名がうろ覚えでも、AIで高精度検索

顧客情報や企業データベースを会社名で絞り込む際、AIを活用して読み仮名や略称でのあいまい検索が可能に※1。知りたい情報がさらに素早く簡単に見つかります。

その他新機能・改善機能- 大規模環境向けに、複数サービスとのAPI連携が可能に- インポート可能な部署の上限をさらに拡張- メール配信機能のUIを改善、より直感的な操作性を実現

営業名刺管理「SKYPCE」商品Webサイト

https://www.skypce.net/

※1 名刺・会社情報、営業活動記録、企業データベースの検索に対応しています。

■ 乗り換え割引キャンペーン実施中

他社の名刺管理サービスをご利用中のお客様に向けた乗り換えキャンペーンや、新規導入時にお得なキャンペーンなどを実施しています。

各種キャンペーン情報

https://www.skypce.net/businesscard/campaign/(https://www.skypce.net/businesscard/campaign/)

■ 「SKYPCE」の特長

1. AI機能を続々搭載し、常に進化

操作の疑問に生成AIが素早く答える「AIアドバイザー」を搭載するなど、積極的なAI活用でお客様の日々の運用をサポート。また、名刺情報を含む膨大なデータを顧客分析に利用するために、今後AIを活用した営業支援機能を続々搭載し、お客様をサポートいたします。

2. 営業活動の一連の業務が外出先でも手軽に対応できる

名刺情報の登録・検索から、顧客の情報収集まで、営業活動に必要な一連の業務が外出先でもスマートフォンで手軽に対応できる「SKYPCE」。直感的な使いやすさで、無理なく効率的に業務を進められるのが特長です。

3. 使いやすい名刺管理画面で、顧客情報の共有をスムーズに

シンプルな画面構成で、マニュアルがなくても直感的に使える「使いやすさ」が「SKYPCE」の魅力です。検索性に優れた名刺情報閲覧画面で、膨大な名刺の中から必要な情報を簡単かつスピーディーに確認いただけます。

4. 手軽でスマートな名刺登録で、効率的な営業活動をサポート

交換した名刺はスマートフォンなどで撮影して登録可能。また、イベントなどで交換した大量の名刺を登録する場合は、オフィスに設置したスキャナーでまとめてスキャンするだけで登録が完了し、営業活動に活用することができます。対応している機種であれば、デジタル複合機のスキャン機能を使って名刺スキャンを行うことも可能です。

5. 東京商工リサーチと東洋経済新報社の企業データベースを標準搭載

東京商工リサーチが提供する非上場を含む国内164万社以上の企業情報と、東洋経済新報社が提供する上場企業約4万社の最新IR情報が「SKYPCE」上でまとめて確認でき、営業先の選定や調査などに素早く活用いただけます。

6. ご要望があれば、いつでも名刺データを返却

名刺画像を含むすべてのデータが返却されなければ、乗り換えの際に移行データの正確性が担保できず、万が一情報に誤りがあった場合も正しく修正できません。高解像度の名刺画像を含む全データを確実にお返しすることで、安心して継続的にビジネスにご活用いただけます（返却時には作業費が別途必要です）。

■ 「SKYPCE」の主な機能

・名刺管理

組織全体でデータベースに集約した名刺情報を管理画面で確認いただけます。必要な顧客情報を絞り込んで確認したり、営業活動の進捗や傾向の把握にもお役立ていただけます。また、名刺情報にお客様の顔写真をご登録いただければ、お名前とお顔を合わせて確認でき、検索時に把握がしやすく、より印象に残りやすくなります。

・名刺取り込み

スキャナー・複合機を使って名刺をスキャンし、タブレット端末を操作して取り込むことができます。iPhoneやiPad、Android(TM)端末を活用した名刺登録にも対応。デバイスで撮影した名刺画像をアップロードして取り込むことができ、外出先でもスムーズに名刺登録が行えます。複数枚の名刺を連続で撮影し、まとめて登録することも可能です。また「SKYPCE」では、名刺データのテキスト化に際して、OCRに加えオペレーターによる確認・修正を通してデータの正確性を担保しています。一文字でも間違いがあると活用が難しい、一斉メール配信や暑中見舞いなどの発送作業でも安心してご利用いただける、精度の高い名刺データをご提供することで、組織の営業DXをサポートします。

・名刺タグづけ / メール配信

組織で名刺を集約して管理するなかで、名刺情報にタグづけをしてグループ分けしておくことで、イベント参加のお礼やイベント告知メールなどを一斉送信したり、メールマガジンを配信するなど、名刺情報を起点に営業活動を効率的に行うことができます。また、年賀状リストや郵便物の宛名シールなどを作成する際にも、名刺情報を活用いただけます。

・他社サービスとの連携

東京商工リサーチ、東洋経済新報社が提供する企業情報を、「SKYPCE」上で検索・閲覧できる企業データベースや、名刺登録された顧客企業のニュース情報を一覧で確認できるニュースメディア連携機能、名刺データを他社のSFAやCRM、グループウェア、データ連携ツールなどに転送・活用できる機能などを搭載し、営業活動を支援します。

・情報セキュリティ対策連携

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」と連携し、「SKYPCE」の名刺管理画面の表示中は画面キャプチャーを禁止したり、名刺情報のダウンロードを検知して管理者に通知できます。

・クラウド電話帳「SKYCEB」

「SKYCEB」とは、組織で共有する電話帳や個人登録している電話帳とともに、「SKYPCE」に登録している名刺情報の連絡先を一括でスマートに管理・活用いただけるサービスです。「SKYPCE」のオプションとしてご提供します。

■ 販売体制

Ｓｋｙ株式会社および、全国の販売代理店を通じて販売を行います。

■ 商品詳細

※詳細は下記Webサイトにてご確認ください。

営業名刺管理「SKYPCE」商品Webサイト

https://www.skypce.net/

■ お問い合わせ

※下記Webサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

営業名刺管理「SKYPCE」商品Webサイト

https://www.skypce.net/

