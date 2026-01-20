コストパフォーマンスを追求してSCOYCO史上最安の8000円台を実現したベーシックモデル｜普段履きできるカジュアルライディングシューズSCOYCO（スコイコ）「MT100」

ビギナーからベテランまで親しみやすさにあふれたライディングシューズSCOYCO

株式会社はとや

スニーカーライクなデザインとライディングシューズならではのプロテクト性・機能性を高いレベルでバランスさせているSCOYCOライディングシューズ。

通勤・通学はもちろん街乗りからツーリングまで幅広く使えるうえに、普段履きもできる守備範囲の広さは、多くのライダーの支持を得ています。

そんなSCOYCOのラインナップにコストパフォーマンスに優れたニューモデル「MT100」が加わりました。

8000円台の価格を実現したライディングシューズSCOYCO「MT100」

MT100はSCOYCO史上最もリーズナブルな8000円台の価格を実現しています。ただし、ライディングシューズに求められる安全性能や操作性などはしっかりと確保されており、ツーリングから街乗りまでオールマイティに対応します。

よりカジュアルに履けるスニーカーライクなデザイン

MT100は、一見すると普通のスニーカーのようなデザイン。

スタイリッシュながら主張しすぎることがないので、ライディングパンツだけでなく、ジーンズやカーゴパンツなど普段着との相性が抜群です。

バイクを降りたあとも違和感なく街を歩けるため、ツーリングメインとしてだけでなく「通勤で履いてそのまま仕事に」「街中でショッピングや食事や観光にも使いたい」といった日常使いを想定したライダーにも最適です。

カラーバリエーションは、レッド/ホワイト、グレー/ブラック、ブラック/ホワイトの３色。

マイクロファイバーレザー採用でお手入れ簡単

アッパー素材にはマイクロファイバーレザーを採用。防水ではないですが、履き心地がソフトで、汚れや水濡れにも強く、レザーよりもお手入れが簡単です。また、中にはメッシュ素材が使われており、シューズ内の蒸れを抑制します。

クッション性に優れたインソールの採用により足の疲労を低減させています。

サイドジッパーやダイヤル式ではなく、ベーシックなシューレース式を採用することで、普段のスニーカーと同じ感覚で脱ぎ履きが可能。また、シンプルなので軽量感があるのも特徴です。

カジュアルデザインに内包された安全性能

スニーカースタイルでありながら、安全面はライディングシューズとしてしっかり本格仕様の装備となっています。

つま先・かかとにインナープロテクターを内蔵

転倒時にダメージを負うこともあるつま先とかかとには、インナープロテクターを内蔵。

カジュアルなデザインを損なわず、足をしっかりと保護する構造となっています。

また、ハイカットスタイルなので足首周辺をしっかり保護。シューレースをしっかり締めておくことで、転倒時のショックで脱げることも防ぐことができます。

さらにかかと部には反射材を配置。夜間走行時の被視認性を向上します。

アウトソールにスチールシャンクを内蔵し安定感アップ

アウトソールにはプレート状のスチール製シャンクを内蔵。土踏まずのアーチを支えることで、ステップワーク時の荷重移動やペダル操作をスムーズ化させると共に、長時間のライディング時の疲労低減にも効果的です。

ライディングに適したディティール

シフトガード装備でスムーズな操作

左足シフトペダルが当たる部分にはライディングシューズとしては欠かせないシフトガードを装備し、靴の擦り切れや汚れなど傷みをしっかり抑制。また、確実なシフト操作をサポートしスムーズな走りを実現します。

スムーズなステップワークをサポートするフラットソール

アウトソールはライディングに適したフラット形状。ステップに引っかかりにくく、シフトチェンジやブレーキなどペダル操作もスムーズです。

軽量で歩きやすく、街中でも快適

ライディングシューズといえば、重くてゴツいハードなスタイルのものも多いですが、MT100はSCOYCOらしい軽さとソフトな履き心地となっており、歩くのも苦になりません。

通勤・通学はもちろん、ツーリング先での街歩きや散策にも対応できるオールマイティさは大きな魅力となっています。

幅広い車種・用途にマッチ

MT100は、ネイキッドからツアラー、アメリカン・クルーザー、スクーターまで、乗るバイクを選びません。また、車体カラーとコーディネイトも楽しい3カラーのラインナップなので、好みのスタイルを楽しめます。

普段使い×安全性を両立させつつ価格をバランス

カジュアルで普段履きできるデザインとライディングシューズとしての安全性、操作性と歩きやすさの両立の３要素をすべてかなえつつ、価格を8000円台に抑えることに成功したSCOYCO「MT100」。

はじめてのライディングシューズとしてはもちろん、二足目三足目としても最適。2026年バイクシーズンに向けて注目したいアイテムとなっています。

SCOYCO MT100

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42842/table/48_1_ce077cac5cbb88f678d611edd75aadd8.jpg?v=202601200521 ]

SCOYCO ライディングシューズMT100の商品ページはこちらから

https://online.hatoya.co.jp/products/scoyco-mt100

SCOYCO ライディングシューズMT100の紹介記事はこちらから

https://online.hatoya.co.jp/blogs/news/scoyco-mt100

SCOCYO（スコイコ）ブランド国内総販売代理：株式会社はとや