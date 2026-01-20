【牛角】グランドメニューに“一番安い”食べ放題コースが2,780円（税込3,058円）で新登場！ 〜カルビ、ハラミ、タン、ホルモンなどの定番焼肉を含む50品が食べ放題〜

写真拡大 (全33枚)

2026年1月21日(水)より全国の牛角店舗で販売開始

　コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年1月21日(水)より、グランドメニューの新たな食べ放題コースとして『50品コース』を販売します。価格はお一人様2,780円（税込3,058円）で、牛角のグランドメニューとして常時提供する食べ放題コースの中では最もお手頃な価格帯となります。本コースでは、タン・カルビ・ハラミなどの定番メニューに加え、創作焼肉まで楽しめる、気軽さと満足感を両立した新コースです。







　 “焼肉をもっと気軽に、好きなだけ食べてほしい”という想いから誕生した『50品コース』では、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番焼肉をはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」といった創作焼肉、キムチやおつまみ・サラダまで、幅広くラインナップしています。さらに、牛角ファンから支持を集める「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」なども含まれており、グランドメニューの食べ放題コースの中で最もお手頃な食べ放題コースでありながら、ボリュームも満足感も妥協しない、牛角ならではの内容に仕上げました。

　なお、牛角の食べ放題では、小学生未満は「無料」・小学生は「半額」・ 65歳以上は「税込550円引き」と、ご家族でも利用しやすい価格設定を採用しています。今回の新コースでも同様に割引が適用され、幅広い世代のお客様に、より気軽に焼肉をお楽しみいただけます。

食べ放題「50品コース」概要

・販売開始日：2026年1月21日（水）

・実施店舗　：全国の牛角店舗

　※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。

・価格　　　：お一人様2,780円（税込3,058円）　※90分/ラストオーダー70分

　※小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引き

カルビ・ハラミ・タン・ホルモンなどの

「定番焼肉」から「創作焼肉」まで

50品が楽しめる食べ放題メニュー

お１人様2,780円（税込3,058円）





























※「デザート食べ放題実施店舗」では、デザートも食べ放題になります。

※「牛角食べ放題専門店」では、メニュー内容が異なります。














牛角の食べ放題は

全「5コース」になりました！



















オトクがたくさん！

「牛角公式アプリ」ダウンロードはこちら






App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku



【会社概要】

　株式会社レインズインターナショナル

　代表取締役社長：澄川 浩太

　牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開




本件に関するお問合わせ先

株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)

横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

広報担当　一柳

E-mail：pr@reins.co.jp　TEL：045-224-7200