こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【牛角】グランドメニューに“一番安い”食べ放題コースが2,780円（税込3,058円）で新登場！ 〜カルビ、ハラミ、タン、ホルモンなどの定番焼肉を含む50品が食べ放題〜
2026年1月21日(水)より全国の牛角店舗で販売開始
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年1月21日(水)より、グランドメニューの新たな食べ放題コースとして『50品コース』を販売します。価格はお一人様2,780円（税込3,058円）で、牛角のグランドメニューとして常時提供する食べ放題コースの中では最もお手頃な価格帯となります。本コースでは、タン・カルビ・ハラミなどの定番メニューに加え、創作焼肉まで楽しめる、気軽さと満足感を両立した新コースです。
“焼肉をもっと気軽に、好きなだけ食べてほしい”という想いから誕生した『50品コース』では、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番焼肉をはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」といった創作焼肉、キムチやおつまみ・サラダまで、幅広くラインナップしています。さらに、牛角ファンから支持を集める「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」なども含まれており、グランドメニューの食べ放題コースの中で最もお手頃な食べ放題コースでありながら、ボリュームも満足感も妥協しない、牛角ならではの内容に仕上げました。
なお、牛角の食べ放題では、小学生未満は「無料」・小学生は「半額」・ 65歳以上は「税込550円引き」と、ご家族でも利用しやすい価格設定を採用しています。今回の新コースでも同様に割引が適用され、幅広い世代のお客様に、より気軽に焼肉をお楽しみいただけます。
食べ放題「50品コース」概要
・販売開始日：2026年1月21日（水）
・実施店舗 ：全国の牛角店舗
※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。
・価格 ：お一人様2,780円（税込3,058円） ※90分/ラストオーダー70分
※小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引き
牛角の食べ放題は
全「5コース」になりました！
オトクがたくさん！
「牛角公式アプリ」ダウンロードはこちら
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年1月21日(水)より、グランドメニューの新たな食べ放題コースとして『50品コース』を販売します。価格はお一人様2,780円（税込3,058円）で、牛角のグランドメニューとして常時提供する食べ放題コースの中では最もお手頃な価格帯となります。本コースでは、タン・カルビ・ハラミなどの定番メニューに加え、創作焼肉まで楽しめる、気軽さと満足感を両立した新コースです。
“焼肉をもっと気軽に、好きなだけ食べてほしい”という想いから誕生した『50品コース』では、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番焼肉をはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」といった創作焼肉、キムチやおつまみ・サラダまで、幅広くラインナップしています。さらに、牛角ファンから支持を集める「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」なども含まれており、グランドメニューの食べ放題コースの中で最もお手頃な食べ放題コースでありながら、ボリュームも満足感も妥協しない、牛角ならではの内容に仕上げました。
なお、牛角の食べ放題では、小学生未満は「無料」・小学生は「半額」・ 65歳以上は「税込550円引き」と、ご家族でも利用しやすい価格設定を採用しています。今回の新コースでも同様に割引が適用され、幅広い世代のお客様に、より気軽に焼肉をお楽しみいただけます。
食べ放題「50品コース」概要
・販売開始日：2026年1月21日（水）
・実施店舗 ：全国の牛角店舗
※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。
・価格 ：お一人様2,780円（税込3,058円） ※90分/ラストオーダー70分
※小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引き
カルビ・ハラミ・タン・ホルモンなどの
「定番焼肉」から「創作焼肉」まで
50品が楽しめる食べ放題メニュー
お１人様2,780円（税込3,058円）
「定番焼肉」から「創作焼肉」まで
50品が楽しめる食べ放題メニュー
お１人様2,780円（税込3,058円）
※「デザート食べ放題実施店舗」では、デザートも食べ放題になります。
※「牛角食べ放題専門店」では、メニュー内容が異なります。
※「牛角食べ放題専門店」では、メニュー内容が異なります。
牛角の食べ放題は
全「5コース」になりました！
オトクがたくさん！
「牛角公式アプリ」ダウンロードはこちら
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200