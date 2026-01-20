こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シーメンスとNVIDIA、産業用AIオペレーティングシステム構築に向け提携を拡大
シーメンスとNVIDIA、AIを通じて、設計・エンジニアリングから製造、生産、運用、サプライチェーンに至るまで産業バリューチェーン全体をエンド ツー エンドで再定義
AIネイティブの電子設計、AIネイティブシミュレーション、AI駆動型適応製造およびサプライチェーンを含む、AI加速ポートフォリオを構築
次世代AIファクトリーの設計に取り組む
共同イノベーションを通じてオペレーションを最適化
シーメンスとNVIDIAは本日、人工知能を現実世界に導入するための戦略的パートナーシップを大幅に拡大することを発表しました。両社は共同で、あらゆる産業と産業ワークフローにAI駆動のイノベーションをもたらす産業用およびフィジカルAIソリューションの開発を目指すと共に、相互のオペレーションの加速を図ります。
開発を支援するため、NVIDIAはAIインフラストラクチャー、シミュレーションライブラリ、モデル、フレームワーク、設計図を提供し、一方でシーメンスは数百名規模の産業用AI専門家と最先端のハードウェア・ソフトウェアを投入します。
シーメンスAGの代表取締役社長兼CEOローランド・ブッシュは次のように述べています。
「両社は協力して産業用AIオペレーティングシステムを構築し、物理世界の設計・構築・運用方法を再定義することで、AIの規模拡大と現実世界へインパクトを与えることを目指します。NVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティングとAIプラットフォームにおけるリーダーシップと、シーメンスの先進的なハードウェア、ソフトウェア、産業用AI、データを組み合わせることで、お客様が最も包括的なデジタルツインを活用して迅速な製品開発、生産のリアルタイムな適応、そしてチップからAIファクトリーに至るまでのテクノロジーの加速を実現できるよう支援いたします」
NVIDIAの創設者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は次のように述べています。
「生成AIとアクセラレーテッド・コンピューティングは新たな産業革命を巻き起こし、デジタルツインを受動的なシミュレーションから現実世界の能動的なインテリジェンスへと変貌させました。シーメンスとのパートナーシップは、世界トップクラスの産業用ソフトウェアとNVIDIAのフルスタックAIプラットフォームを融合させ、構想と現実のギャップを埋めます。これにより産業分野では、ソフトウェアで複雑なシステムをシミュレートし、現実世界でシームレスに自動化・運用することが可能となります」
産業ライフサイクル全体の加速化
シーメンスとNVIDIAは、製品と生産のライフサイクル全体にわたるAI加速型産業ソリューションの構築に向け協業します。これにより、迅速なイノベーション、継続的な最適化、そしてよりレジリエンスのある持続可能な製造を実現します。両社は2026年、ドイツ・エアランゲンにあるシーメンスのエレクトロニクス工場を最初のモデルケースとして、世界で初めて完全AI駆動型のアダプティブ・マニュファクチャリング拠点をグローバルに展開することを目指します。
ソフトウェア定義のオートメーションおよび産業用オペレーションソフトウェアを基盤とし、NVIDIA OmniverseライブラリとNVIDIA AIインフラストラクチャーを組み合わせた「AIBrain」を活用することで、工場はデジタルツインを継続的に分析し、仮想環境で改善点を検証し、検証済みの知見を現場の運用変更に反映させることが可能となります。
これにより、設計から導入までの意思決定がより迅速かつ確実に行えるようになり、生産性を向上させながら、試運転期間とリスクの低減を実現します。両社はこれらの機能を主要な産業分野（バーティカル市場）に拡大するため、Foxconn、HD Hyundai、KION Group、PepsiCo などの顧客が、すでに一部の機能の評価を進めています。
パートナーシップの拡大に伴い、シーメンスはシミュレーション・ポートフォリオ全体におけるGPUアクセラレーションを完成させ、NVIDIA CUDA-XライブラリおよびAI物理モデルへのサポートを拡大します。これにより、顧客はより大規模で高精度なシミュレーションを高速に実行できるようになります。この基盤を礎に、両社はNVIDIA PhysicsNeMoとオープンモデルを活用した生成型シミュレーション（Generative Simulation）の実現に向けて前進し、リアルタイムのエンジニアリング設計と自律最適化を実現する自律型デジタルツイン（Autonomous Digital Twins）を提供してまいります。
アクセラレーテッド・コンピューティングに向けたEDA（電子設計自動化）の推進
シーメンスとNVIDIAは、産業用AIの運用ロジックを半導体およびAIファクトリーに適用することで、AI革命のエンジンを加速させます。半導体設計を起点とし、NVIDIAによるシーメンスのツールを広範に使用している実績を生かし、シーメンスは検証、レイアウト、プロセス最適化に重点を置くとともに、EDAポートフォリオ全体にNVIDIA CUDA-Xライブラリ、PhysicsNeMo、GPUアクセラレーションを統合することで、主要ワークフローにおいて2〜10倍の高速化を目指します。
本提携により、レイアウトガイダンス、デバッグ支援、回路最適化などのAI支援機能が追加され、厳格な製造可能性要件を満たしながらエンジニアリングの生産性を向上させます。これらの機能を組み合わせることで、設計、検証、製造可能性、デジタルツインアプローチにおけるAIネイティブエンジンを進化させ、設計サイクルの短縮、歩留まりの向上、より信頼性の高い成果の提供を実現します。
次世代AIファクトリーの設計
シーメンスとNVIDIAは、次世代AIファクトリーのための再現可能なブループリントを共同で開発します。これにより、産業用AI革命を加速させ、AI加速型産業ポートフォリオのための高性能基盤を提供します。
このブループリントは、次世代の高密度コンピューティングが求める電力、冷却、自動化の需要のバランスを取りながら、スピードと効率性の両面で技術が適切に配置されることを保証し、計画・設計から導入・運用までのライフサイクル全体を最適化します。
この共同の取り組みは、NVIDIAのAIプラットフォームロードマップ、AIインフラストラクチャーの専門知識、パートナーエコシステム、NVIDIA Omniverseライブラリベースのシミュレーション能力と、シーメンスの電力インフラ、電化、グリッド統合、自動化、デジタルツインを融合させるものです。両社は共同で、世界中の産業規模のAIインフラストラクチャーにおける導入の加速、エネルギー効率の向上、レジリエンスの強化を目指します。
共同イノベーションによる運用最適化
シーメンスとNVIDIAは、各社のシステムにテクノロジーを導入した後、業界全体に展開することで、相互のオペレーションと製品ポートフォリオの加速を目指します。NVIDIAはシーメンスの製品群を評価し、自社のオペレーションとポートフォリオの効率化・最適化を図ります。一方、シーメンスは自社のワークロードを精査し、NVIDIAと協力してそれらを加速させ、シーメンスの顧客向けポートフォリオにAIを統合します。互いのシステムを改善し加速することで、シーメンスとNVIDIAは顧客に対し、価値とスケーラビリティに関する具体的な実証事例を創出します。
【参考資料】
本資料はシーメンスAG（アメリカ、ラスベガス）が2026年1月6日（現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に抄訳したものです。本資料の正式言語はドイツ語および英語であり、その内容および解釈についてはドイツ語、英語が優先します。原文プレスリリースおよび関連資料は以下の URL よりご覧いただけます（英文）。
https://sie.ag/284PWf
シーメンスAGについて
シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。産業用AIのリーディングカンパニーであるシーメンスは、その深い専門知識を活用し、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに応用することで、多様な産業のお客様にとってAIを身近で影響力のあるものにしています。 またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。 2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロでした。 2025年9月30日時点の全世界の社員数は約31万8,000人です。詳しい情報は、 https://www.siemens.com/ にてご覧いただけます。
日本におけるシーメンスグループ
シーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2025年9月末に終了した2025年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,458億円、社員数はおよそ2,770人です。詳しい情報は http://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。
本件に関するお問合わせ先
シーメンス株式会社 広報代理
株式会社プラップジャパン 佐藤、廣重
E-mail: siemens@prap.co.jp
AIネイティブの電子設計、AIネイティブシミュレーション、AI駆動型適応製造およびサプライチェーンを含む、AI加速ポートフォリオを構築
次世代AIファクトリーの設計に取り組む
共同イノベーションを通じてオペレーションを最適化
開発を支援するため、NVIDIAはAIインフラストラクチャー、シミュレーションライブラリ、モデル、フレームワーク、設計図を提供し、一方でシーメンスは数百名規模の産業用AI専門家と最先端のハードウェア・ソフトウェアを投入します。
シーメンスAGの代表取締役社長兼CEOローランド・ブッシュは次のように述べています。
「両社は協力して産業用AIオペレーティングシステムを構築し、物理世界の設計・構築・運用方法を再定義することで、AIの規模拡大と現実世界へインパクトを与えることを目指します。NVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティングとAIプラットフォームにおけるリーダーシップと、シーメンスの先進的なハードウェア、ソフトウェア、産業用AI、データを組み合わせることで、お客様が最も包括的なデジタルツインを活用して迅速な製品開発、生産のリアルタイムな適応、そしてチップからAIファクトリーに至るまでのテクノロジーの加速を実現できるよう支援いたします」
NVIDIAの創設者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は次のように述べています。
「生成AIとアクセラレーテッド・コンピューティングは新たな産業革命を巻き起こし、デジタルツインを受動的なシミュレーションから現実世界の能動的なインテリジェンスへと変貌させました。シーメンスとのパートナーシップは、世界トップクラスの産業用ソフトウェアとNVIDIAのフルスタックAIプラットフォームを融合させ、構想と現実のギャップを埋めます。これにより産業分野では、ソフトウェアで複雑なシステムをシミュレートし、現実世界でシームレスに自動化・運用することが可能となります」
産業ライフサイクル全体の加速化
シーメンスとNVIDIAは、製品と生産のライフサイクル全体にわたるAI加速型産業ソリューションの構築に向け協業します。これにより、迅速なイノベーション、継続的な最適化、そしてよりレジリエンスのある持続可能な製造を実現します。両社は2026年、ドイツ・エアランゲンにあるシーメンスのエレクトロニクス工場を最初のモデルケースとして、世界で初めて完全AI駆動型のアダプティブ・マニュファクチャリング拠点をグローバルに展開することを目指します。
ソフトウェア定義のオートメーションおよび産業用オペレーションソフトウェアを基盤とし、NVIDIA OmniverseライブラリとNVIDIA AIインフラストラクチャーを組み合わせた「AIBrain」を活用することで、工場はデジタルツインを継続的に分析し、仮想環境で改善点を検証し、検証済みの知見を現場の運用変更に反映させることが可能となります。
これにより、設計から導入までの意思決定がより迅速かつ確実に行えるようになり、生産性を向上させながら、試運転期間とリスクの低減を実現します。両社はこれらの機能を主要な産業分野（バーティカル市場）に拡大するため、Foxconn、HD Hyundai、KION Group、PepsiCo などの顧客が、すでに一部の機能の評価を進めています。
パートナーシップの拡大に伴い、シーメンスはシミュレーション・ポートフォリオ全体におけるGPUアクセラレーションを完成させ、NVIDIA CUDA-XライブラリおよびAI物理モデルへのサポートを拡大します。これにより、顧客はより大規模で高精度なシミュレーションを高速に実行できるようになります。この基盤を礎に、両社はNVIDIA PhysicsNeMoとオープンモデルを活用した生成型シミュレーション（Generative Simulation）の実現に向けて前進し、リアルタイムのエンジニアリング設計と自律最適化を実現する自律型デジタルツイン（Autonomous Digital Twins）を提供してまいります。
アクセラレーテッド・コンピューティングに向けたEDA（電子設計自動化）の推進
シーメンスとNVIDIAは、産業用AIの運用ロジックを半導体およびAIファクトリーに適用することで、AI革命のエンジンを加速させます。半導体設計を起点とし、NVIDIAによるシーメンスのツールを広範に使用している実績を生かし、シーメンスは検証、レイアウト、プロセス最適化に重点を置くとともに、EDAポートフォリオ全体にNVIDIA CUDA-Xライブラリ、PhysicsNeMo、GPUアクセラレーションを統合することで、主要ワークフローにおいて2〜10倍の高速化を目指します。
本提携により、レイアウトガイダンス、デバッグ支援、回路最適化などのAI支援機能が追加され、厳格な製造可能性要件を満たしながらエンジニアリングの生産性を向上させます。これらの機能を組み合わせることで、設計、検証、製造可能性、デジタルツインアプローチにおけるAIネイティブエンジンを進化させ、設計サイクルの短縮、歩留まりの向上、より信頼性の高い成果の提供を実現します。
次世代AIファクトリーの設計
シーメンスとNVIDIAは、次世代AIファクトリーのための再現可能なブループリントを共同で開発します。これにより、産業用AI革命を加速させ、AI加速型産業ポートフォリオのための高性能基盤を提供します。
このブループリントは、次世代の高密度コンピューティングが求める電力、冷却、自動化の需要のバランスを取りながら、スピードと効率性の両面で技術が適切に配置されることを保証し、計画・設計から導入・運用までのライフサイクル全体を最適化します。
この共同の取り組みは、NVIDIAのAIプラットフォームロードマップ、AIインフラストラクチャーの専門知識、パートナーエコシステム、NVIDIA Omniverseライブラリベースのシミュレーション能力と、シーメンスの電力インフラ、電化、グリッド統合、自動化、デジタルツインを融合させるものです。両社は共同で、世界中の産業規模のAIインフラストラクチャーにおける導入の加速、エネルギー効率の向上、レジリエンスの強化を目指します。
共同イノベーションによる運用最適化
シーメンスとNVIDIAは、各社のシステムにテクノロジーを導入した後、業界全体に展開することで、相互のオペレーションと製品ポートフォリオの加速を目指します。NVIDIAはシーメンスの製品群を評価し、自社のオペレーションとポートフォリオの効率化・最適化を図ります。一方、シーメンスは自社のワークロードを精査し、NVIDIAと協力してそれらを加速させ、シーメンスの顧客向けポートフォリオにAIを統合します。互いのシステムを改善し加速することで、シーメンスとNVIDIAは顧客に対し、価値とスケーラビリティに関する具体的な実証事例を創出します。
【参考資料】
本資料はシーメンスAG（アメリカ、ラスベガス）が2026年1月6日（現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に抄訳したものです。本資料の正式言語はドイツ語および英語であり、その内容および解釈についてはドイツ語、英語が優先します。原文プレスリリースおよび関連資料は以下の URL よりご覧いただけます（英文）。
https://sie.ag/284PWf
シーメンスAGについて
シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。産業用AIのリーディングカンパニーであるシーメンスは、その深い専門知識を活用し、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに応用することで、多様な産業のお客様にとってAIを身近で影響力のあるものにしています。 またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。 2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロでした。 2025年9月30日時点の全世界の社員数は約31万8,000人です。詳しい情報は、 https://www.siemens.com/ にてご覧いただけます。
日本におけるシーメンスグループ
シーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2025年9月末に終了した2025年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,458億円、社員数はおよそ2,770人です。詳しい情報は http://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。
本件に関するお問合わせ先
シーメンス株式会社 広報代理
株式会社プラップジャパン 佐藤、廣重
E-mail: siemens@prap.co.jp