シーメンス、CES 2026にて産業用AI革命を加速させるテクノロジーを発表
シーメンスとNVIDIAは、産業用AIオペレーティングシステムを構築するためのパートナーシップを拡大し、設計・エンジニアリングから製造、生産、運用、サプライチェーンに至るまでの産業バリューチェーン全体をAIによって再構築
産業用メタバースを大規模に推進するソフトウェア「Digital Twin Composer」を2026年半ばよりSiemens Xcelerator Marketplaceにて提供開始
PepsiCoが、「Siemens Digital Twin Composer」を活用し、米国における施設アップグレードのシミュレーションを実施。今後はグローバル展開を計画
産業バリューチェーン全体にインテリジェンスをもたらす９つの産業用コパイロットを発表
創薬、自動運転、工場現場の効率化を支援する新技術を重点的に紹介
Meta Ray-Ban AIグラスに産業用AIを導入
CES 2026において、シーメンスが基調講演に登壇し、産業とインフラにおけるテクノロジーの新時代の幕開けを宣言しました。その中で顧客やパートナー企業が人工知能を活用し、ビジネスを変革する様子を紹介しました。AI技術、深い専門知識、信頼できるパートナーシップにより、シーメンスはこの技術的飛躍を顧客、パートナー、そして社会にとって測定可能な利益へと転換しています。
シーメンスAG 代表取締役社長兼CEOのローランド・ブッシュは次のように述べています。「かつて電力が世界中に革命を起こしたように、現在産業界は、AIが製品、工場、建物、電力網、交通機関の原動力となる要素へとシフトしつつあります。 産業用AIはもはや単なる機能ではなく、次の100年を再構築する力となるでしょう。シーメンスは、設計、エンジニアリング、運用にわたり全工程にインテリジェンスを組み込んだAIネイティブな機能を提供し、顧客が課題を予測し、イノベーションを加速し、コストを削減することを支援します。最も包括的なデジタルツインやAI搭載ハードウェアから、現場でのコパイロットに至るまで、私たちはインテリジェンスを拡大しています。そして、企業がスピード、品質、効率性を同時に実現できるよう支援いたします。これこそが、100年に一度の技術変革を具体的な成果へと拡大する方法です」
シーメンスはCES 2026において、NVIDIAとの長年にわたるパートナーシップを強調しました。両社は産業用AIオペレーティングシステムの構築に向け協業を拡大し、顧客が物理システムの設計・開発・運用方法を革新できるよう支援します。シーメンスとNVIDIAは、製品と生産の全ライフサイクルにわたるAI加速型産業ソリューションを共同で構築し、迅速なイノベーション、継続的な最適化、より強靭で持続可能な製造を実現します。 また、両社は世界初の完全AI駆動型適応製造拠点のグローバル展開を目指しており、2026年にはドイツ・エアランゲンにあるシーメンスの工場を最初のモデルケースとして開始する予定です。
開発を支援するため、NVIDIAはAIインフラストラクチャー、シミュレーションライブラリ、モデル、フレームワーク、設計図を提供し、シーメンスは数百名の産業用AI専門家と最先端のハードウェアおよびソフトウェアを投入いたします。両社はこのビジョンを実現するための重点領域として、AIネイティブEDA、AIネイティブシミュレーション、AI駆動に適応した製造・サプライチェーン、AIファクトリーを掲げました。
シーメンスはさらに、NVIDIA NIMおよびNVIDIA NemotronのオープンAIモデルを自社のEDAソフトウェアに統合し、半導体およびPCB設計における生成型およびエージェント型ワークフローを推進することを発表しました。これにより、特定ドメインへの特化による精度の最大化と、あらゆる個別ニーズに対応・適応する最も効率的なモデルを可能にし、運用コストの大幅な削減を可能にします。
NVIDIAの創業者兼CEOジェンスン・フアン氏は次のように述べています。「生成AIと加速コンピューティングは新たな産業革命を巻き起こし、デジタルツインを受動的なシミュレーションから現実世界の能動的インテリジェンスへと変革しました。シーメンスとの提携により、世界トップクラスの産業用ソフトウェアとNVIDIAのフルスタックAIプラットフォームが融合し、アイデアと現実の境界をなくします。これにより産業分野は、ソフトウェア上で複雑なシステムをシミュレートし、現実世界でシームレスに自動化・運用することが可能となります」
デジタルツインと現実世界のリアルタイムデータを融合する新技術
シーメンスがCES 2026で発表した主力製品は「Digital Twin Composer」であり、2026年半ばにSiemens Xcelerator Marketplaceで提供開始予定です。この新技術は、シーメンスの包括的なデジタルツイン、NVIDIA Omniverseライブラリを用いて構築されたシミュレーション、そして現実世界のリアルタイムなエンジニアリングデータを統合するものです。
Digital Twin Composerにより、企業はあらゆる製品、プロセス、プラントの仮想3Dモデルを作成し、任意の3Dシーンに配置できます。さらに、時間軸を操作しながら、気象変化から設計変更に至るあらゆる要素の影響を精密に可視化することが可能です。 シーメンスのソフトウェアをデータ基盤として、Digital Twin Composerは大規模な産業用メタバース環境を構築します。これにより、組織は産業用AI、シミュレーション、リアルタイムの物理データを適用し、仮想空間で迅速かつ大規模な意思決定を行うことが可能となります。Digital Twin Composerは、世界中の企業がデジタルツイン開発に採用され、確かな実績を持つソフトウェアポートフォリオ「Siemens Xcelerator」の一部です。
シーメンスとPepsiCoは、米国の一部の製造施設および倉庫施設をデジタルトランスフォーメーションの対象としています。施設を高精度の3Dデジタルツインに変換し、工場運営とエンドツーエンドのサプライチェーンをシミュレートすることで、デジタルトランスフォーメーションを推進しています。数週間で、チームは生産能力とスループットを向上させるための新たな構成を最適化・検証しました。これによりPepsiCoは、運用状況をリアルタイムかつ統一して把握できる環境を構築し、将来的にはAI駆動型機能の統合にも柔軟に対応する余地も確保しています。
PepsiCoはシーメンスの「Digital Twin Composer」、NVIDIA Omniverseライブラリおよびコンピュータビジョンを活用することで、全ての機械、コンベア、パレット経路、作業員の動線を物理レベルの精度で再現することが可能となりました。これによりAIエージェントがシステム変更をシミュレーション、テスト、改良を行うことが可能となり、物理的な改修を行う前に潜在的な問題の最大90％を特定することができます。 このアプローチにより、初期導入時点で既に生産性が20％向上し、設計サイクルの短縮や、ほぼ100％に近い設計検証、仮想環境での潜在能力の発見と投資検証による設備投資（Capex）の10〜15％削減を実現します。
新たな産業用コパイロットが製造オペレーションを効率化
シーメンスはまた、MicrosoftのCoreAI担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるジェイ・パリク氏との対話の中で、同社とのパートナーシップを強調しました。シーメンスとMicrosoftは共同で、ITとオペレーションの世界を橋渡しし、AIを活用して様々な業界の組織が生産性、回復力、イノベーションを向上させることを支援する協業を進めています。主な取り組みとして、受賞歴のある産業用コパイロットの共同開発が挙げられます。
さらにシーメンスは、産業バリューチェーン全体にわたり、AI搭載コパイロットのラインナップを拡充することを発表しました。これにより、設計・シミュレーションから製品ライフサイクル管理、製造、運用に至るまで、あらゆる工程にインテリジェンスを組み込むことが可能となります。
今回、新たに9種類のAIコパイロットが展開されますが、その対象にはTeamcenter、Polarion、Opcenterが含まれます。これらはそれぞれ、製品データナビゲーションの効率化によるエラー削減と市場投入期間の短縮、コンプライアンスの自動化による規制承認の迅速化とリスク低減、製造プロセスの変革によるコスト削減と運用効率の向上を実現します。
これらのコパイロットは、シーメンスが拡大を続ける産業用AIソリューションのポートフォリオの一部として、Siemens Xcelerator Marketplaceにて、あらゆる規模の企業が利用可能です。
ライフサイエンス、エネルギー、製造分野におけるAI駆動型イノベーション
ライフサイエンス分野では、シーメンスによるDotmaticsの買収により、膨大な研究データの統合が可能となり、創薬と開発を促進しています。 DotmaticsのLumaプラットフォームを通じて、科学者は様々な機器や研究所で生成された数十億のデータポイントを統合することで、AIによる探索のための一貫した基盤を構築できます。シーメンスのシミュレーションソフトウェアSimcenterおよびデジタルツインと組み合わせることで、研究チームは分子の試験、有望な候補の特定を迅速に行い、生産の仮想的なスケールアップが可能となり、画期的な治療法を従来よりも最大50%早く、かつ低コストで患者に届けることが可能になります。
エネルギー分野では、Commonwealth Fusion SystemsのCEO兼共同創業者であるボブ・マムガード氏が、商業用核融合実現に向けた同社の取り組みにおいてシーメンスの技術をいかに活用しているかを説明しました。同社は設計ソフトウェアと強力なデータ基盤により、将来にわたってクリーンで無限のエネルギーを約束する核融合装置の開発を加速させます。
製造業においては、シーメンスがMeta Ray-Ban AIグラスへの産業用AI導入に向けた協業を発表しました。ハンズフリーのリアルタイム音声ガイダンス、安全に関する知見、フィードバックにより、現場作業員は効率的かつ自信を持って問題解決に取り組むことができるようになります。
すべての人々の日常を変革するテクノロジー
ラスベガス・コンベンションセンター北ホールのシーメンスブースでは、同社の技術がどのようにすべての人々の日常を変革するかをご紹介しております。設計、シミュレーション、自動化、AI、デジタルツイン技術を統合したシーメンスおよび顧客企業のソリューションを紹介します：
• PepsiCo：変化する顧客ニーズに迅速かつ柔軟に対応するため、グローバル事業の近代化を進めています。シーメンスとの協業により、製造・倉庫管理プロセスのデジタル化を推進し、サプライチェーン全体における迅速なイノベーション、生産の機敏性の向上、そしてよりスマートな意思決定を実現します。
• Commonwealth Fusion Systems (CFS)：商業用核融合技術によりクリーンエネルギーの未来を切り拓いています。全く新しい産業を構築するという課題に直面する中、CFSはシーメンスと提携し、包括的なデータ基盤を構築するとともに、クリーンで安全、かつほぼ無限のエネルギー源の設計・製造を加速させています。
• Haddy：AI搭載の3Dプリンティングと地域密着型のマイクロファクトリーを通じて、製造業を再構築しています。持続可能で高品質な製品を、より迅速に顧客の近くで提供することを目指す同社は、サプライチェーンの混乱、持続可能性、生産の機敏性といった課題に対し、シーメンスと提携し、設計の合理化、業務の最適化、効率的な規模拡大を実現しています。
シーメンスは、北ホールにて大型トレーラーを用いたモバイル・エクスペリエンス・センター「eXplore tour」を開始し、産業オートメーションの体験のあり方を刷新しています。シーメンスのテクノロジーがどのように融合し、継続的な運用最適化と新たなレベルの効率性を実現するかを強調するインタラクティブな体験を提供します。CES終了後、「eXploretour」は全米各地を巡回し、デトロイトで開催されるRealize LIVEやシカゴのAutomate、などへ出展される予定です。
さらにシーメンスは、AWSとの共同企画により、北ホール内の放送スタジオからライブ配信を実施いたします。同スタジオでは、シーメンスAG取締役、最高技術責任者（CTO）兼最高戦略責任者（CSO）のピーター・コルトをはじめ産業用AIの未来を形作る業界リーダーたちとの対談をお届けします。インタビューはシーメンスのLinkedInおよびYouTubeにて配信予定です。今回初めて、西ホールのブース番号4352にて自律走行車体験コーナーを設置いたします。本コーナーでは、ソフトウェア定義車両の開発を加速するシステムレベルのデジタルツイン技術「PAVE360 Automotive」を展示。実車を完全な仮想環境下で自律走行させるデモンストレーションを通じ、新技術がどのように動作するかをご説明します。
シーメンスの2026年基調講演の録画はこちらからご覧いただけます。
https://www.youtube.com/live/pjdlH4zrQJE
【参考資料】
本資料はシーメンスAG（アメリカ、ラスベガス）が2026年1月6日（現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に抄訳したものです。本資料の正式言語はドイツ語および英語であり、その内容および解釈についてはドイツ語、英語が優先します。原文プレスリリースおよび関連資料は以下の URL よりご覧いただけます（英文）。
https://press.siemens.com/global/en/event/siemens-ces-2026-industrial-ai-takes-center-stage
シーメンスAGについて
シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。産業用AIのリーディングカンパニーであるシーメンスは、その深い専門知識を活用し、生成AIを含むAIを現実世界のアプリケーションに応用することで、多様な産業のお客様にとってAIを身近で影響力のあるものにしています。 またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。 2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロでした。 2025年9月30日時点の全世界の社員数は約31万8,000人です。詳しい情報は、 https://www.siemens.com/ にてご覧いただけます。
日本におけるシーメンスグループ
シーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2025年9月末に終了した2025年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,458億円、社員数はおよそ2,770人です。詳しい情報は http://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。
本件に関するお問合わせ先
シーメンス株式会社 広報代理
株式会社プラップジャパン 佐藤、廣重
E-mail: siemens@prap.co.jp
