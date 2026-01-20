株式会社中西製作所は、2026年1月27日（火）・28日（水）の2日間、東京本社（中央区）にて学校給食の無料試食イベント「第2回給食タイムトラベラー」を開催します。各日先着90食限定で、かつての人気メニュー「クジラの竜田揚げ」や現代の定番人気「ABCスープ」、今も昔も大人気の「揚げパン」に加え、3Dフードプリンターで造形した「チョコレート」をセットにしてご提供します。実際の小学生用食器を使い、新旧の給食メニューを食べ比べながら、学校給食の昔と今、そしてこれからを体験できるイベントです。

開催の目的と背景

当社は1946年の創業以来、給食用アルミ食器の販売を皮切りに、長年にわたり学校給食現場を支えてまいりました 。本イベントを通じて、当社の「給食事業」への取り組みをより多くの方に知っていただく機会となれば幸いです 。世代を超えた共通体験である給食を通じて、調理現場を支える人々や厨房機器の存在を少しでも身近に感じていただくきっかけ作りを目指しています。

昨年度初開催した「給食タイムトラベラー」では、予想を上回る反響により、開場後ほどなく試食提供が終了となりました。お召し上がりいただけなかった方々から再開催のご要望をいただいたことを受け、本年はより多くの方にお楽しみいただけるよう、開催日数を2日間へと拡大して実施いたします。

本年度の開催ポイント

本年は、実際の学校給食で採用されている小学生用食器を使用して試食を提供いたします。カラフルな器やトレーとともに、学校給食ならではの雰囲気をよりリアルに味わっていただけます。また、3Dフードプリンターで造形したミニチョコレートをご用意しており、実演をご覧いただくだけでなく、実際に味わっていただくことが可能です。これまでの給食と未来の給食を想像いただけるような体験をお届けいたします。

会場の混雑を避け、お食事をお楽しみいただけるよう、本年は時間指定整理券による運営を実施いたします。

イベント概要

日時: 2026年1月27日（火）、28日（水）各日11:00～17:00

場所: 中西製作所 東京本社 8F Co.LAB∞（コラボエイト）

（中央区新川一丁目26番地2号新川NSビル8F）

アクセス: 茅場町駅 3番出口より徒歩6分、八丁堀駅 B4出口より徒歩7分

参加費: 無料 ※試食体験には当日配布の時間指定整理券が必要です。

対象: お子様から大人まで世代問わず学校給食にご興味をお持ちの方

＜試食体験エリア＞ ※入場には当日配布の時間指定整理券が必要です。

各日先着90食限定で「昔、今、未来」の試食セットをご用意しました！

かつての人気メニューであるクジラの竜田揚げや、現代で人気のアルファベットマカロニが入ったABCスープ、そして今も昔も不動の人気を誇る揚げパン（きなこ）をご用意いたしました。3Dフードプリンターで作られたチョコレートもお召し上がりいただけます。



試食セット ※画像はイメージです。

【時間指定整理券の配布・入場ルール】

試食体験エリアへの入場は、当日配布の「時間指定整理券」が必要です。

配布場所: 会場1階にて配布

配布開始: 各日10:45～

配布枚数: 各日先着90枚（お一人様2枚まで）

※お連れ様がいらっしゃる場合はスタッフへお声がけください。

配布ルール: 先着順に早い時間枠からお渡しします。時間帯の指定や変更は承れません。（午前のご来場でも、配布状況により夕方枠となる場合がございます。）

整理券の時間枠（各回30枚、完全入替制）: 11:00～12:59 / 13:00～14:59 / 15:00～17:00

入場制限: 整理券1枚につき1食のご提供となります。また、試食エリアへの再入場はできませんのでご注意ください。

＜フリーエリア＞（整理券不要・入場退出自由）

整理券をお持ちでない方も8階会場内のフリーエリアは以下のコンテンツをお楽しみいただけます。

3Dフードプリンター体験: 12通りから絵柄を選べるお菓子作りを体験いただけます。

再現給食の展示: 給食の始まりから昭和30年代、全国学校給食甲子園®の受賞献立を展示します。

パネル展示やクイズ: 学校給食のヒミツが分かるパネルを展示。クイズとアンケートにご参加いただいた方には粗品をプレゼントいたします。

【※ご来場時のお願い※】

待機に関するお願い: 整理券の配布開始時刻（10:45）より前の待機はご遠慮ください。列ができる際はスタッフの指示に従ってお並びください。周辺の方々へのご配慮とご協力をお願い申し上げます。

アクセス: 駐車、駐輪スペースはございませんので、公共交通機関でのご来場をお願いいたします。

安全とアレルギーに関して: 小学生以下のお子様は必ず保護者同伴でお越しください。アレルギーの有無が不明な方は、安全のため試食体験はご遠慮ください。

撮影について: 記録、広報目的で会場内の写真・動画撮影を行います。映り込みを避けたい方は当日スタッフまでお声がけください。

天候について: 雨天決行です。中止や変更の際は当社HPにて随時更新いたします。

当社HPのイベントページ 第2回給食イベント開催のお知らせhttps://www.nakanishi.co.jp/information/20251212202603.html