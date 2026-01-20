ロボットが動く瞬間、子どものココロも動き出す。この春、はじめてのプログラミング体験。無料体験キャンペーン実施中！

セイハネットワーク株式会社

セイハネットワーク株式会社（福岡県福岡市，代表取締役：坂口 正美，以下セイハネットワーク）は、プログラミング教室「ロボ団」“春のキャンペーン”を開催しています。

“好きを学びに、社会とつながる”

子どもたち自身の「好き」が「学び」に変わる。学びが活かされる「社会」に触れ、「学ぶ理由」に気づき、自ずと未来を切り拓いていく。 ロボ団は、プログラミングレッスンを通じて、どんな社会でもたくましく、しなやかに生きる力を育みます。

ロボ団では、教室で学んだことを家庭や学校など身近な生活の中で活かす探求活動を通して、学びの価値を実感し、理解を深めていきます。「好き」「楽しい」という気持ちを原動力に、発見や気付きを共有しながら主体的に学ぶ力を育成します。また、ペアでの活動や発表を通じて、協調性や表現力などの社会性も身につけ、リアルな教室だからこそ得られる達成感や感情の共有を大切にしています。

▼入会および体験会に関するお問合せ先

セイハネットワーク株式会社

MAIL：info_higashinihon@seiha.com

TEL：0120-815-718

URL：https://www.seiha.com/company/(https://www.seiha.com/company/)

▼ロボットプログラミング教室「ロボ団」とは

◆エディオングループの夢見る株式会社運営

◆「好きを学びに 社会とつながる」を大切にするロボットプログラミング教室

◆全国約120教室（総通学生数 6,000人以上）

◆低学年でも未経験からスタート可能な最長4年半のカリキュラム

◆身の回りにあるプログラミング技術をテーマとした授業内容

◆将来社会で必要とされる力（協働力・問題解決力・プレゼン力）がプログラミングと同時に身につく

◆日本マイクロソフト、エプソン、エレコム、近畿日本鉄道やJAXAなどの企業・団体との連携による教材開発プロジェクトやイベント実施

◆イード・アワード2021プログラミング教育で顧客満足度 最優秀賞を受賞

ホームページ：https://robo-done.com/(https://robo-done.com/)

▼春のキャンペーン対象教室

■イオンモール船橋

■イオンモール東浦

■イオンモール福津

■エミテラス所沢

■トレッサ横浜

■錦糸町PARCO

■イオンモール香椎浜

▼セイハネットワーク株式会社概要

代表取締役：坂口正美

設立：1985年3月

本社所在地： 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館

ホームページ：https://www.seiha.com/company/(https://www.seiha.com/company/)

▼夢見る株式会社概要

代表取締役：重見彰則

設立：2012年11月

大阪本部所在地：大阪市淀川区西中島1-9-20 新中島ビル 5F

本社所在地：大阪府堺市北区中百⾆鳥町5丁6番地 中百⾆鳥駅前ビル5階

ホームページ：https://done-school.com/(https://done-school.com/)