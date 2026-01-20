ゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』、KARNOXとコラボしたゲーミングチェアや公式フィギュアなどの豪華賞品が当たる限定イベント「パズルトレジャーハント」を開催！

IGG

全世界で人気のゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』を運営するIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、2026年1月20日(火)より、限定イベント「パズルトレジャーハント」を開催することをお知らせいたします。本イベントでは、パズルを完成させることで、公式フィギュアやゲーミングチェアなどの報酬を手にすることができます。

■限定イベント「パズルトレジャーハント」概要

「パズルトレジャーハント」は、パズルピースを集めて絵を完成させ、豪華報酬を目指す探索型クエストイベントです。今回は目玉報酬として、公式フィギュア「ゾンビハンター ジェイデン」や、長時間のプレイでも疲れにくい、「KARNOXゲーミングチェア」をご用意いたしました。

【開催スケジュール】

イベント開催期間： 2026年1月20日(火) 9:00 ～ 1月24日(土) 8:59

ポイント獲得・ランキング集計： 2026年1月20日(火) 9:00 ～ 1月23日(金) 8:59

ランキング報酬受け取り期間： 2026年1月23日(金) 9:00 ～ 1月24日(土) 8:59

■イベントの見どころ・遊び方

1. 初回アクセスで2,999ポイントを無料プレゼント！ イベント期間中、初めて特設ページへアクセスした全ての指揮官に、パズル1回分に相当する2,999ポイントを無料で配布します。まずは無料で運試しに挑戦しましょう！

2. パズルを揃えてコンボ報酬をゲット！ 9枚のピースで構成されたパズルをはめるごとに、報酬プールからランダムなアイテムを獲得できます。縦・横のラインが揃うと「ライン報酬」が、全ピースが揃うと「完成報酬」が解放されます。

3. 「ドゥームズデイ・ショッピング」で報酬が2倍に！ パズル更新時に特定のテーマ「ドゥームズデイ・ショッピング」が出現するとチャンス到来！その回のライン報酬と完成報酬が通常の2倍になります（最大5回まで）

4. ランキング上位50名に豪華賞品を贈呈！ パズルを2回以上完成させることで、ランキングに参戦可能です。最終順位に応じて、公式フィギュアやゲーム内アイテム(レジェンドヒーローのかけ)などの豪華報酬をお届けします。

■主な報酬内容

・公式フィギュア「ゾンビハンター」ジェイデン

・KARNOX ゲーミングチェア

・レジェンドヒーローのかけら

・その他、多数の豪華ゲーム内アイテム

■参加ルールと注意事項

ポイントは公式サイトのゴールドモール(https://dls.igg.com/shop)でのゴールド購入等に応じて付与されます。

報酬に当選された方は、順位確定後24時間以内にページ内から配送先情報の申請が必要です。期限を過ぎると権利が失効しますのでご注意ください。

その他詳細は、ゲーム内の利用規約およびイベントページをご確認ください。

■『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要

・タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)

・ジャンル：ゾンビ系戦略シミュレーションRPG

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・公式Xアカウント：https://x.com/dls_japan

・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/xftIWW

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。