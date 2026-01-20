サントリーウイスキー「知多」３５０ml再発売
サントリーホールディングス株式会社
サントリー（株）は、サントリーウイスキー「知多」３５０mlを３月１７日（火）から全国で再発売します。
サントリーウイスキー「知多」は、軽やかな味わいとほのかな甘い香りにご好評をいただき、２０２５年に発売１０周年を迎えました。炭酸水で割った“知多 風香るハイボール”は、和食をはじめさまざまな料理との相性も良く、飲食店を中心に多くのお客様にお楽しみいただいています。
今回、自宅でもより気軽にお楽しみいただける３５０mlサイズを約３年ぶりに再発売し、お客様接点のさらなる拡大を図ります。
●中味・パッケージについて
当社のウイスキーづくりの歴史のなかで培ってきた多彩な原酒づくりと匠の技でつくりあげた、こだわりの逸品です。軽やかな味わいとほのかな甘い香りが特長です。
パッケージは、軽やかな風味を表現した白地の和紙ラベルに墨文字でブランド名を記し、日本のウイスキーらしさを表現しました。
― 記 ―
▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
サントリーウイスキー「知多」３５０ml
３,０００円 ４３％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
▼発売期日 ２０２６年３月１７日（火）
▼発売地域 全国
▼品目 ウイスキー
▼サントリーウイスキー「知多」ホームページ
http://suntory.jp/whisky/chita/
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上