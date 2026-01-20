今年も香ばしいナンメの「福豆」を販売開始！「豆まき」で邪気を祓おう！福を呼び込みましょう！

有限会社南目製粉

有限会社南目製粉(島根県松江市）は、2月3日の節分の日に向けて皆様に無病息災をもたらす一助となることを願い「福豆」を山陰地域各小売店、島根県物産館、オンラインショップにて期間限定販売しております。

ナンメの福豆はとにかく香ばしい

オンラインショップ :https://store.shopping.yahoo.co.jp/namme-k/

当社の福豆は、島根県産の煎り大豆に適した大豆を使用し、皮ごと煎ることで香ばしさと噛み応えを追求した、昔ながらの煎り大豆です。

大釜で2度煎りしており、その香ばしさが特徴です。

大豆の栄養を丸ごといただけます。

窯から出てきた豆の仕上がり具合を一粒一粒確認しています。

【山陰地域各小売店、島根県物産館、オンラインショップで期間限定販売中！】



ナンメの「福豆」は、先代が無病息災を願う節分の福豆を通して、皆さまにささやかな福をお届けできればと考え販売を始め、昨年は約30000袋ご家庭にお届けしております。

品質と縁起の良さに配慮し、安心してお召し上がりいただける福豆をご用意しております。

福豆としてはもちろん、香ばしさが人気でおやつ、おつまみにも好評です。

山陰各小売店、オンラインショップで2月10日まで期間限定販売しております。

「豆まき」して、食べて、福を呼び込みましょう！

皆様に福がうまく巡る良い年になりますよう祈りを込めてお届けいたします。

＜購入方法＞

山陰地域小売店、島根県物産館、オンラインショップ

＜販売期間＞

山陰地域小売店、島根県物産館；年末から2月3日まで

オンラインショップ；1月10日~2月10日まで

2月3日は豆の霊力で邪気を祓う

【豆には霊力が宿しているといわれます】

節分とは、季節を分ける雑節の一つである各季節の始まりの日（立春・立夏・立秋・立冬）の前日の日をさします。

立春など、季節の変わり目には邪気（鬼）が生じると信じられており、それを追い払うために「豆まき」が行われています。

豆には米と同様、「生命力と魔除けの力が備わっている」と考えられています。また語呂合わせで鬼の目である「魔目（豆・まめ）」を鬼の目に投げつけて鬼を滅する「魔滅」（まめ）に通じ、鬼に豆をぶつけることにより、邪気を追い払い、一年の無病息災を願います。

一般的には「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆（煎り大豆）を撒いて、その後「年取り豆」と言って年齢の数だけ（もしくは1つ多く）豆を食べて厄除けを行います。豆を多く食べるのが大変な方は、年の数に熱いお茶を注いで「福茶」にして飲みます。「福茶」は年の数だけ食べるのと同じご利益があるといわれています。

(有)南目製粉について

【創業230年「おいしい」をつないでいく粉屋として】

当社は皆様の食卓に「美味しい」と「安心」をお届けし続け、おかげ様で創業230周年を迎えることができました。

すべて国産原料を使用しております。

伝統や昔からの行事を大切に想い、次の世代へつなげたいと考えております。

【会社概要】

社名：有限会社南目製粉

本社所在地：島根県松江市八幡町953-17

代表取締役：原 眞理子

事業内容： 福豆、きな粉、白玉だんごの粉、米粉、餅粉、麦粉、麦茶、そば粉の製造販売

会社設立：昭和25年8月10日

TEL:0852-37-1306 (平日 9:00~17：00 土、日、祝日除く）

HP：https://www.namme-ｋ.com(https://www.namme-%EF%BD%8B.com)

【HP】

レシピも色々掲載！

【Instagram】