『リバース：1999』最大30連無料！新★6キャラなど豪華特典のログインキャンペーンが多数開催

BLUEPOCH GAMES CO., LIMITED(以下、BLUEPOCH)は、世紀末タイムリバースRPG『リバース：1999』において、本日1月20日にVer3.2「うつろう饗宴」のアップデートを実施したことをお知らせします。

■最大30連召喚、ログインキャンペーン開催中

Ver3.2では、複数の豪華ログインキャンペーンが同時開催されます。期間中にログインするだけで、最大30連召喚が可能なアイテムや、★6キャラが獲得できます。

１.「運命の観客」

イベント期間中にゲームにログインすると「テンディ・【運命の観客】」を獲得できます。本アイテムを使用することで、パレード限定召喚「運命の観客」で10回連召喚を行えます。

【開催期間】2026年1月20日(火)アップデート後～3月5日(木)4:59

２.「告げられた運命」

2月12日を区切りに前半と後半でそれぞれモノローを10個ずつ、合計20個獲得できます。獲得条件は各期間中に合計10日間ログインするだけなので、忘れずにログインしてお受け取りください。

【開催期間】2026年1月20日(火)アップデート後～3月5日(木)4:59

※2月12日5:00で前半と後半が切り替わります。詳細はゲーム内をご確認ください。

３.「盛典の特別ゲスト」

イベント期間中、ゲームにログインするだけで、未所持の【常設召喚】★6キャラを1体ランダムで獲得できます。【常設召喚】の★6キャラを全て所持している場合、お好きな【常設召喚】★6キャラの肖像をひとつ選んで獲得できます。

【開催期間】2026年1月20日(火)アップデート後～3月5日(木)4:59

４.「盛典の来客」

イベント期間中のログインで、【常設召喚】の★5キャラクターからひとつ選んで獲得できます。重複で獲得したキャラクターは自動的に対応した肖像または大容量ロストボイスに変換されます。

【開催期間】2026年1月20日(火)アップデート後～3月5日(木)4:59

■「ほえほえジュークボックス・コレクターズ原盤」登場

通常の「ほえほえジュークボックス」とデシベルレベルが共有される「ほえほえジュークボックス・コレクターズ原盤」が登場。ミッション完了で両方の報酬が獲得可能となります。

デシベルレベルが10になると、【コスチューム特集】を獲得でき、使用することで下記のいずれかのキャラコスチューム 、もしくはコスチュームクーポンを獲得できます。

その他にも、10連召喚アイテムやカカニアの限定コスチューム「崩壊の傍らで」も入手可能なので、詳細はゲーム内をご確認ください。

【獲得可能なコスチューム】

スイートハート「ヴィーナスの伝道者」

パミエ「上向きのやり」

バルーンパーティー「銀翅の唄」

【イベント期間】2026年1月20日(火)アップデート後～3月4日(水)4:59

■新キャラ「ベリル」＆「グレイッシュブルー」が登場

本バージョンでは、物語の核となる2人の★6キャラクターが新たに登場します。

パリの謎を追う「グレイッシュブルー」、そして彼女が出会う運命の鍵を握る神秘的な人物「ベリル」。ふたりのキャラエピソードイベントも公開されますので、ぜひご期待ください。

◇パレード限定召喚「運命の観客」

【ピックアップキャラクター】

★6ベリル(知)、★5 ジェイミー(星)、★5 ロガーヘッド(木)

【開催期間】

2026年1月20日(木)アップデート後～3月5日(木)4:59

◤ベリル(CV:大西沙織)◢

パリに店を構える有名なブアニッシュ工房の女主人。幅広い層の人々に向け、様々な水晶商品を取り扱っている。しかし、何よりも評判を呼んでいるのは売り物ではなく、女主人から贈られる謎の予言である。人々の目には、彼女が近くのことから遠方の事柄まで、過去、現在、未来、すべてを見通しているように映っている。

▼ベリル紹介PV

https://x.com/reverse1999_jp/status/2009970983633895603?s=46

◇召喚イベント「永遠なる臨界角」

【ピックアップキャラクター】

★6 グレイッシュブルー(獣)、★5 ダンカン(獣)、★5ディガー(木)

【開催期間】

2026年2月12日(木)5:00～3月5日(木)4:59

◤グレイッシュブルー(CV:戸松遥)◢

タクシーの運転手は最高の職業だ。街中を縦横無尽に走り回り、勤務時間も稼ぎも自分次第。おかげで彼女はその日の暮らしに困らない程度の小銭を稼いでは、各地のグルメを楽しみ、身なりを整えてパリでの日々を謳歌している。そして何より大事なのは、他人の面倒事に首を突っ込むための時間がある、ということ。

■イベントストーリー「うつろう饗宴」公開

新たなストーリーイベント「うつろう饗宴」が登場します。光の都パリを舞台に、百年の時を超えて蘇る不吉な伝説の謎を追うことになります。とある占い師の謎の死をきっかけに、市民が正気を失う「ヒステリー」が蔓延。不穏な空気に包まれるパリで、謎が謎を呼ぶシネマティックな体験にご期待ください。

【STORY】

「ジェヴォーダンの獣」の噂が広がり、不可解な異変が次々と起こっている。

光の都の陰には、一体どんな秘密が隠されているのか？運命の舞台は整った。

脚本通りの結末を選ぶか、それとも己の道を征くか。

その答えは、旅立ちの瞬間に既に決まっている。

【開催期間】

2026年1月20日(火) アップデート後 ～ 3月2日(月) 4:59

※詳細はゲーム内をご確認ください

▼Ver3.2「うつろう饗宴」PV

https://x.com/reverse1999_jp/status/2009968466602680549?s=46

■新コスチュームシリーズが登場

新たなコスチュームシリーズ「時代に逆らうもの」「1/20の神秘」が登場しました。

イベント期間限定での登場となりますので、お見逃しなく。

１.「時代に逆らうもの」

イゾルデ「最期の羽ばたき」

カーラ・ボナー「太陽が目を瞑る刻」

パイオニア「偶像の美飾」

２.「1/20の神秘」

アンジョナナ「禁断の果実」

【期間】2026年1月20日(木)アップデート後～3月5日(木)4:59

▼コスチューム紹介PV

https://x.com/reverse1999_jp/status/2011272058978935048?s=46

■作品概要

『リバース：1999』は、BLUEPOCHが手掛ける世紀末タイムリバースRPG。世紀の終わりに新たな旧時代へと「巻き戻った」世界で、時の観測者である「タイムキーパー」として時代の波を歩き、終焉をもたらす「ストーム」の謎を探っていきます。

まるで映画のように重厚なストーリーと、様々な時代をリアルに描く芸術的でレトロなビジュアル、そして豪華声優陣が命を吹き込む個性豊かな登場人物たちが、『リバース：1999』のノスタルジックな世界へとプレイヤーを誘います。

オーソドックスなバトルや、DIYが楽しめる箱庭システムなど、手軽で親しみやすい要素を多数用意しています。どこか不思議で懐かしい、本作ならではの独特な空気感をご堪能ください。

■ゲーム概要

タイトル：リバース：1999

配信形式：スマートフォン(iOS/Android)、PC、Steam

ジャンル：世紀末タイムリバースRPG

販売価格：基本無料(アイテム課金制)

配信日：2023年10月26日

配信URL：https://reverse1999jp.onelink.me/XuII/olethoop

