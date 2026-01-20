アートで地域をもっと楽しく！キンコーズ・上野店が続ける取り組み～たいとう福祉つながりマルシェ参加で広がる交流～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社⾧:渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、「たいとうふくしつながりマルシェ（2025年11月）」（主催：台東区社会福祉協議会）に、キンコーズ・上野店が参加しました。

会場となった明治安田生命 上野支社では、区内の福祉施設や企業によるアート作品や手づくり雑貨の展示・販売、体験型ワークショップが行われ、地域住民や福祉関係者など多くの来場者でにぎわいました。イベントへの参加を通じ、キンコーズ・上野店は、地域福祉とアートをつなぐ取り組みを実践しました。

本イベントは、台東区内の福祉施設と企業が連携し、作品展示や販売、体験コンテンツを通じて、地域と福祉の接点を広げることを目的に実施されています。会場ではアートコンクールの受賞作品展示をはじめ、来場者と出展者の間で作品解説や制作背景についての対話が生まれ、参加型の交流が見られました。

キンコーズ・上野店のブースでは、台東区社会福祉協議会のキャラクター「はっぴぃちゃん」をモチーフにしたオリジナルグッズが当たるコラボガチャのほか、その場で制作できる缶ミラー作成体験を実施しました。子どもから大人まで幅広い世代が参加し、ものづくりを通じた交流の場となりました。

アートコンクール表彰と「キンコーズ・上野店賞」の贈呈

当日のメインプログラムとして、寺西化学工業による「マジックインキで絵を描こう」アートコンクールの表彰式が行われました。キンコーズ・上野店が選出した「キンコーズ・上野店賞」には、色彩やデザインがアクリル素材と高い親和性を持つ作品を選出し、当社の印刷サービス「アクリルフォト」に加工して贈呈しました。受賞者の発表と講評の場では、福祉施設利用者による作品の魅力を来場者へ具体的に伝える機会となりました。

キンコーズ・上野店の取り組み

キンコーズ・上野店はこれまで、福祉施設、デザイナーグループのNODD、台東区社会福祉協議会と連携し、地域とつながる「つくる場」の創出に取り組んできました。店舗外装へ連携から生まれたアート作品の掲出や、街に開かれたギャラリーとして発信を通じ、日常の中で障がい者アート表現に触れる機会を生み出しています。また「ASSORT Viva」プロジェクトとして、作品をグッズ化し、売上の一部を施設へ還元するなど、創作活動を支える循環づくりにも取り組んでいます。

さらに、社会福祉分野に限らずプロのアーティストやクリエイターとの協業により、店舗空間を展示や発信の場として活用する試みも継続してきました。

こうした活動を通じて、キンコーズ・上野店は来店という日常の中で、アートや表現に出会うきっかけをつくり、地域にひらかれた店舗づくりを進めています。

今後も、地域連携イベントへの参加を軸に、福祉・アート・文化をつなぐ取り組みを継続し、作品や想いが地域の中で共有される機会を創出していきます。

お客様からのお問い合わせ先

キンコーズ・上野店

https://www.kinkos.co.jp/store/tokyo/t028/

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業と多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更（生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など）されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。