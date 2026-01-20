エンジニアのコミュニティイベント「Tech Challenge Party 2026」参加登録受付中！

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人ソフトウェア協会

一般社団法人ソフトウェア協会（所在地：東京都港区、会長：田中邦裕、以下SAJ）が2026年2月4日（水）に開催するエンジニアのコミュニティイベント「Tech Challenge Party 2026」では、基調講演に続き、AI、ノーコード、クラウド、DevOps、セキュリティなど、定番技術から最新トレンドまで、業務に活かせる知識を身につけられる多彩なセッションや、参加者が協力しながら学び合える体験型のワークショップ、エンジニア同士で繋がれる懇親会など、エンジニアであれば誰でもわくわくするような企画が決まり、絶賛参加者募集中です。




https://tcp.saj.or.jp






【開催概要】


イベント名称 ：Tech Challenge Party 2026（略称：TCP）


イベントテーマ：エンジニアに楽しさの共感を！技術から生まれるエンジニアの好奇心とコミュニティ


主催 ：一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）


運営 ：Tech Challenge Party実行委員会


　 株式会社ナノオプト・メディア


後援　　　：東京都、総務省（申請中）、経済産業省（申請中）、デジタル庁（申請中）


会期 ：2026年2月4日（水）　11:00-19:30


会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス


　　　　　　（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4,5階）


想定来場者数 ：1000名


参加登録用公式Webサイト：https://tcp.saj.or.jp




■基調講演


有名テック企業のリーダーが語るエンジニアの新しい価値と、コミュニティを通じ成長の突破口を　　　


　　見つけたリアルな声などをお届けする、2つの基調講演は必見です！




　　　＜基調講演１＞


　　　　タイトル：問われる存在価値。生成AIの世界でエンジニアはどう生きる？




概要：生成AIの登場によりエンジニアやノーコードサービスが不要になると言われる昨今、エンジニアは何を考えどう行動すべきなのでしょうか？


バイブコーディングやエージェントコーディングによりコーディングという行為の価値が薄れていくなか、エンジニアが本来提供すべき価値である「課題解決」によりフォーカスできるようになるにはどうすればいいのでしょうか？


生成AIの最先端を走るOpenAI長崎社長と日本発のノーコードサービスを提供するサイボウズ青野社長の対談を通じて生成AI活用の最先端を知り、エンジニアがこの先向かうべき先、身につけるべきスキル、その先に待つ未来について考えていきましょう。




スピーカー：OpenAI Japan 合同会社 代表取締役社長　長崎 忠雄 氏


　　　　　サイボウズ株式会社 代表取締役社長　青野 慶久 氏




ファシリテーター：さくらインターネット株式会社 代表取締役社長　田中 邦裕 氏




＜基調講演2＞


タイトル：技術力だけじゃない。キャリアと人生を劇的に変える「コミュニティ参加」という選択肢


～国内4大コミュニティの事例から～




概要：「コミュニティ？ 意識高い系の集まりでしょ？」


そんな食わず嫌いなあなたにこそ、聞いてほしいセッションです。


なぜ彼らは、貴重なプライベートな時間を削ってまで活動するのか？


そこには、単なる技術習得を超えた、キャリアや人生そのものを変える劇的なドラマがありました。


今回は、JAWS-UG、kintone Cafe、Jagu’e’r、CoderDojoという、国内最大規模かつ異なるカラーを持つ4つのコミュニティで活躍するメンバーが集結。


活動を通じて得た予想外の成長やチャンス、そして「居場所」を見つけた彼らの本音のストーリーをお届けします。


明日からちょっとだけ、外の世界を覗いてみたくなる。そんな新しい一歩を、ここで踏み出しませんか？




　　スピーカー：Jagu’e’r 　　　　　　株式会社G-gen CTO 杉村 勇馬 氏


kintone Cafe 　　　　合同会社ラジカルブリッジ 代表 斎藤 栄 氏


CoderDojo　　　　　どらけー氏


JAWS-UG AWS Community Hero 伊藤 博美 氏




ファシリテーター：一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 代表理事　小島 英揮 氏




■エンジニアの「学びたい！」を刺激する多角的なコンテンツ


AIやノーコードといったトレンド技術の深掘りだけでなく、定番技術やキャリアに関するテーマまで、参加者一人ひとりの興味・関心軸に合ったテーマをカバー。 単なる聴講にとどまらず、共通の関心事を通じてエンジニア同士が繋がれる場を創出します。



【ピックアップ】


なぜあなたのAIエージェントは誰にも使われないのか　> AIエージェント x サービスデザイン


　　KDDIアジャイル開発センター（株）サービスデザイン部　都村美帆氏


10万台規模のタクシー配車を実現 GOの現在地と、次のチャレンジ


　　GO（株）　取締役 開発本部 本部長　惠良和隆氏


ユーザー企業のデジタル化を支えるエンジニアのキャリアパス


　　（株）エターナルホスピタリティグループ執行役員 CDIO(Chief Digital Information Officer)　中林章氏


【ワークショップ】 「スキルパーティー」を体験しよう！活きた知識を身につけるグループワークショップ ～汎用技術編～


【ワークショップ】 はじめての Microsoft 365 Copilot 拡張


【ワークショップ】 さくらのAI-Engineでまなぶ AI Agent



　　コミュニティ相談窓口


　　技術書同人誌博覧会ブース


　　生成AI体験ブース　　　などなど様々なセッション、企画が目白押し！




■参加ターゲット


・エンジニアなら誰でもOK！


・メーカー系／ベンダー系エンジニア／SaaS企業、システムインテグレーター


ハードウェアメーカー、ITコンサル事業会社／エンドユーザー企業のエンジニア


・自社のエンジニアに成長機会を与えたい経営者


・その他今回のテーマに興味・関心のある方ならどなたでも


　


【スポンサー】




■プラチナスポンサー


株式会社オービックビジネスコンサルタント / サイボウズ株式会社 / さくらインターネット株式会社


Japan Google Cloud Usergroup for Enterprise(Jagu'e'r) / ソフトバンク株式会社


株式会社チェンジホールディングス / 株式会社ピーエスシー / 株式会社フォーラムエイト


■ゴールドスポンサー


アールスリーインスティテュート / 株式会社コラボスタイル / 東京システムハウス株式会社


ネクストウェア株式会社 / Postman株式会社


■シルバースポンサー


アップデータ株式会社/株式会社ヴァル研究所/株式会社内田洋行/株式会社オプテージ/株式会社コーエーテクモホールディングス/サイエンスパーク株式会社/セイ・テクノロジーズ株式会社/トレノケート株式会社/トレンドマイクロ株式会社/日本事務器株式会社/ピー・シー・エー株式会社/富士通Ｊａｐａｎ株式会社


■ブロンズスポンサー


anbx株式会社/株式会社H&Eテクノロジー/株式会社大塚商会/クオリティソフト株式会社/株式会社バーズ情報科学研究所/株式会社バッファロー


■個人協賛


2名


■協力


　技術書同人誌博覧会



【一般社団法人ソフトウェア協会（略称「SAJ」）について】


Software Everywhere　～すべてはソフトウェアで動く、これからのデジタル社会へ～


われわれSAJは、すべてのソフトウェアを対象とし、デジタル社会を推進するために、「ソフトウェア( 国) の未来を創る」をビジョンに見据え、ソフトウェアに関わるすべての組織（チーム)・人をサポートすることをミッションとし、活動しています。


https://www.saj.or.jp/



SAJは、2025年に設立40周年を迎え、6月にSAJ40周年記念特設Webサイトを公開するほか、各種企画を立案・実施しています。




▶ 40周年記念特設サイト：https://40th.saj.or.jp




【お問い合わせ先】


一般社団法人ソフトウェア協会　事務局　広報担当


E-mail　 sajoffice198602_@saj.or.jp