エンジニアのコミュニティイベント「Tech Challenge Party 2026」参加登録受付中！

一般社団法人ソフトウェア協会（所在地：東京都港区、会長：田中邦裕、以下SAJ）が2026年2月4日（水）に開催するエンジニアのコミュニティイベント「Tech Challenge Party 2026」では、基調講演に続き、AI、ノーコード、クラウド、DevOps、セキュリティなど、定番技術から最新トレンドまで、業務に活かせる知識を身につけられる多彩なセッションや、参加者が協力しながら学び合える体験型のワークショップ、エンジニア同士で繋がれる懇親会など、エンジニアであれば誰でもわくわくするような企画が決まり、絶賛参加者募集中です。

【開催概要】

イベント名称 ：Tech Challenge Party 2026（略称：TCP）

イベントテーマ：エンジニアに楽しさの共感を！技術から生まれるエンジニアの好奇心とコミュニティ

主催 ：一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）

運営 ：Tech Challenge Party実行委員会

株式会社ナノオプト・メディア

後援 ：東京都、総務省（申請中）、経済産業省（申請中）、デジタル庁（申請中）

会期 ：2026年2月4日（水） 11:00-19:30

会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス

（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4,5階）

想定来場者数 ：1000名

■基調講演

有名テック企業のリーダーが語るエンジニアの新しい価値と、コミュニティを通じ成長の突破口を

見つけたリアルな声などをお届けする、2つの基調講演は必見です！

＜基調講演１＞

タイトル：問われる存在価値。生成AIの世界でエンジニアはどう生きる？

概要：生成AIの登場によりエンジニアやノーコードサービスが不要になると言われる昨今、エンジニアは何を考えどう行動すべきなのでしょうか？

バイブコーディングやエージェントコーディングによりコーディングという行為の価値が薄れていくなか、エンジニアが本来提供すべき価値である「課題解決」によりフォーカスできるようになるにはどうすればいいのでしょうか？

生成AIの最先端を走るOpenAI長崎社長と日本発のノーコードサービスを提供するサイボウズ青野社長の対談を通じて生成AI活用の最先端を知り、エンジニアがこの先向かうべき先、身につけるべきスキル、その先に待つ未来について考えていきましょう。

スピーカー：OpenAI Japan 合同会社 代表取締役社長 長崎 忠雄 氏

サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久 氏

ファシリテーター：さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕 氏

＜基調講演2＞

タイトル：技術力だけじゃない。キャリアと人生を劇的に変える「コミュニティ参加」という選択肢

～国内4大コミュニティの事例から～

概要：「コミュニティ？ 意識高い系の集まりでしょ？」

そんな食わず嫌いなあなたにこそ、聞いてほしいセッションです。

なぜ彼らは、貴重なプライベートな時間を削ってまで活動するのか？

そこには、単なる技術習得を超えた、キャリアや人生そのものを変える劇的なドラマがありました。

今回は、JAWS-UG、kintone Cafe、Jagu’e’r、CoderDojoという、国内最大規模かつ異なるカラーを持つ4つのコミュニティで活躍するメンバーが集結。

活動を通じて得た予想外の成長やチャンス、そして「居場所」を見つけた彼らの本音のストーリーをお届けします。

明日からちょっとだけ、外の世界を覗いてみたくなる。そんな新しい一歩を、ここで踏み出しませんか？

スピーカー：Jagu’e’r 株式会社G-gen CTO 杉村 勇馬 氏

kintone Cafe 合同会社ラジカルブリッジ 代表 斎藤 栄 氏

CoderDojo どらけー氏

JAWS-UG AWS Community Hero 伊藤 博美 氏

ファシリテーター：一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 代表理事 小島 英揮 氏

■エンジニアの「学びたい！」を刺激する多角的なコンテンツ

AIやノーコードといったトレンド技術の深掘りだけでなく、定番技術やキャリアに関するテーマまで、参加者一人ひとりの興味・関心軸に合ったテーマをカバー。 単なる聴講にとどまらず、共通の関心事を通じてエンジニア同士が繋がれる場を創出します。

【ピックアップ】

なぜあなたのAIエージェントは誰にも使われないのか > AIエージェント x サービスデザイン

KDDIアジャイル開発センター（株）サービスデザイン部 都村美帆氏

10万台規模のタクシー配車を実現 GOの現在地と、次のチャレンジ

GO（株） 取締役 開発本部 本部長 惠良和隆氏

ユーザー企業のデジタル化を支えるエンジニアのキャリアパス

（株）エターナルホスピタリティグループ執行役員 CDIO(Chief Digital Information Officer) 中林章氏

【ワークショップ】 「スキルパーティー」を体験しよう！活きた知識を身につけるグループワークショップ ～汎用技術編～

【ワークショップ】 はじめての Microsoft 365 Copilot 拡張

【ワークショップ】 さくらのAI-Engineでまなぶ AI Agent

コミュニティ相談窓口

技術書同人誌博覧会ブース

生成AI体験ブース などなど様々なセッション、企画が目白押し！

■参加ターゲット

・エンジニアなら誰でもOK！

・メーカー系／ベンダー系エンジニア／SaaS企業、システムインテグレーター

ハードウェアメーカー、ITコンサル事業会社／エンドユーザー企業のエンジニア

・自社のエンジニアに成長機会を与えたい経営者

・その他今回のテーマに興味・関心のある方ならどなたでも

【スポンサー】

■プラチナスポンサー

株式会社オービックビジネスコンサルタント / サイボウズ株式会社 / さくらインターネット株式会社

Japan Google Cloud Usergroup for Enterprise(Jagu'e'r) / ソフトバンク株式会社

株式会社チェンジホールディングス / 株式会社ピーエスシー / 株式会社フォーラムエイト

■ゴールドスポンサー

アールスリーインスティテュート / 株式会社コラボスタイル / 東京システムハウス株式会社

ネクストウェア株式会社 / Postman株式会社

■シルバースポンサー

アップデータ株式会社/株式会社ヴァル研究所/株式会社内田洋行/株式会社オプテージ/株式会社コーエーテクモホールディングス/サイエンスパーク株式会社/セイ・テクノロジーズ株式会社/トレノケート株式会社/トレンドマイクロ株式会社/日本事務器株式会社/ピー・シー・エー株式会社/富士通Ｊａｐａｎ株式会社

■ブロンズスポンサー

anbx株式会社/株式会社H&Eテクノロジー/株式会社大塚商会/クオリティソフト株式会社/株式会社バーズ情報科学研究所/株式会社バッファロー

■個人協賛

2名

■協力

技術書同人誌博覧会

【一般社団法人ソフトウェア協会（略称「SAJ」）について】

Software Everywhere ～すべてはソフトウェアで動く、これからのデジタル社会へ～

われわれSAJは、すべてのソフトウェアを対象とし、デジタル社会を推進するために、「ソフトウェア( 国) の未来を創る」をビジョンに見据え、ソフトウェアに関わるすべての組織（チーム)・人をサポートすることをミッションとし、活動しています。

SAJは、2025年に設立40周年を迎え、6月にSAJ40周年記念特設Webサイトを公開するほか、各種企画を立案・実施しています。

