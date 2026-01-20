株式会社スタッフインターナショナルジャパン

DSQUARED2とOTBグループ傘下のスタッフ インターナショナルは、2026年1月19日付で、20年以上に渡りDSQUARED2ブランドのレディ・トゥ・ウェア事業を支えてきたライセンス契約を更新し、長年の協業関係の継続を発表しました。今回の長期契約は、両社間で行われた熟考と再調整の期間を経て締結されたもので、両社が共有するビジョンと価値観をより強固にします。本契約の更新は、より明確な焦点を持ち、戦略的で、かつ連携の取れたアプローチに基づくパートナーシップの新たな段階を示します。

今回の合意は、新たな内部リーダーシップのもとでブランドの新章を切り開くDSQUARED2にとって、重要なタイミングです。ライセンスの長期延長により、DSQUARED2は、スタッフ インターナショナルのオペーレーション基盤による安定性、卓越したモノづくり、そしてグローバルな流通網を維持しながら、ブランドの進化とクリエイティブ開発に注力できます。

DSQUARED2の設立者兼クリエイティブディレクターであるディーンとダン・ケイティンは、次のように述べています。

「今回の契約延長は、今まで築いてきたパートナーシップの強さ、そして未来に向けた我々の確信を示しています。DSQUARED2のブランド戦略を再定義するにあたり、我々のクリエイティブビジョンに理解のある長期パートナーからの継続的支援は不可欠です」

OTBグループ兼スタッフ インターナショナルのCEOであるウバルド・ミネッリは、次のように述べています。

「DSQUARED2、そしてディーンとダンと共に歩み続けられることを大変うれしく思います。このライセンス延長により、両社が分かち合ってきた成果のさらなる構築と、ブランドの成功に貢献できます」

DSQUARED2の戦略的方向性や今後の取り組みに関する詳細は、今後数か月以内に発表される予定です。