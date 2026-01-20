冬パジャマ、何素材が人気？素材による“寝心地のリアル”を調査

ムーンムーン株式会社

寒さが厳しくなり、睡眠環境への意識が高まる冬。暖かさを重視してパジャマ(https://intiinti.com/goodsleep/improve-sleep-quality-best-pajamas/)を選ぶ人が増える一方で、「なんとなく寝づらい」「夜中に目が覚める」といった違和感を抱える声も少なくありません。

快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、就寝時にパジャマを着用している300名を対象に、「冬に着ているパジャマの素材と寝心地」に関する調査を実施しました。本調査では、選ばれている素材やその理由に加え、素材による“寝にくさ”の有無や内容、さらに次に検討したい素材までを可視化。冬のパジャマ選びに潜む、生活者のリアルな悩みが浮かび上がりました。

調査背景

冬は冷え対策として暖房や寝具を工夫する人が多い一方、就寝時の「服装」は後回しになりがちです。特にパジャマ(https://intiinti.com/goodsleep/improve-sleep-quality-best-pajamas/)は、暖かさや価格、洗濯のしやすさといった実用面で選ばれることが多く、「本当に寝心地に合っているか」まで深く考える機会は限られています。近年はフリース素材など保温性の高いパジャマも定番化していますが、暖かさと引き換えにムレや静電気、動きにくさを感じるケースもあると考えられます。そこで今回の調査では、冬パジャマの素材選びと寝心地の実態を明らかにしました。

調査サマリー

- 冬に着ているパジャマの素材は「コットン（スウェットなど）」が約6割で最多- 素材を選ぶ理由は「暖かいから」「寝心地がいいから」「価格が手ごろ」が上位- パジャマの素材が原因で半数以上が「寝にくい」と感じたことがあると回答- 寝にくさの内容は「寒く感じる」「静電気が気になる」「汗ムレ」が中心- 次に買うなら検討したい素材も引き続きコットンが最多だが、ウールやシルクへの関心も一定数見られた

詳細データ

Q1. 冬に着ているパジャマの素材を教えてください- コットン（スウェットなど）：59.3％- 化繊（フリースなど）：32.0％- ウール（フランネルなど）：6.0％- その他：2.0％- シルク：0.7％

→ 冬でもコットン素材を選ぶ人が多数派。一方、保温性を重視した化繊素材も約3割を占めています。

Q2. その素材のパジャマを選んでいる理由を教えてください- 暖かいから：19.1％- 寝心地がいいから：18.3％- 価格が手ごろだから：15.9％- 肌ざわりが良いから：14.6％- 洗濯がラクだから：12.1％- その他：20.0％（動きやすいから：10.7%、汗を吸収しやすいから：3.4%、耐久性が高いから：3.4% など）

→ 暖かさや寝心地に加え、価格や手入れのしやすさなど、日常使いしやすい条件が重視されていることが分かります。

Q3. パジャマの素材によって“寝にくい”と感じることはありますか？- ある：55.3％- ない：29.3％- どちらともいえない：15.4％

→ 半数以上が、素材による寝にくさを経験。暖かさを重視して選んだパジャマでも、必ずしも快適に眠れているとは限らない実態がうかがえます。

Q4. パジャマの素材によりどのような“寝にくさ”を感じますか？- 寒く感じる：24.2％- 静電気が気になる：22.3％- 汗ムレを感じる：20.0％- 寝返りしにくい：16.9％- 生地が滑りやすい：6.8％- その他：9.8％

→ 冬特有の冷えに加え、静電気やムレといった不快感が上位に。素材によっては動きにくさを感じる人もおり、寝返りへの影響も見逃せません。なお、暖かさを理由に選ばれている素材であっても、こうした寝にくさを感じるケースが見られ、素材選びと実際の寝心地にギャップが生じている可能性が示唆されます。

Q5. 次に買うならどの素材のパジャマを検討したいですか？- コットン（スウェットなど）：60.0％- 化繊（フリースなど）：18.0％- ウール（フランネルなど）：11.7％- シルク：8.0％- その他：2.3％

→ 現在着用している素材では化繊（フリースなど）が一定の割合を占めている一方、次に検討したい素材としてはその割合が大きく下がっています。暖かさを理由に選ばれやすい化繊素材ですが、実際には静電気やムレといった寝にくさを感じる人も多く、必ずしも高い満足感につながっていない可能性が考えられます。

調査結果のまとめ

今回の調査から、冬のパジャマ(https://intiinti.com/goodsleep/improve-sleep-quality-best-pajamas/)選びでは「暖かさ」や「手軽さ」が重視される一方で、実際には半数以上が素材による寝にくさを感じていることが明らかになりました。特に寒さ対策を意識して選ばれる素材でも、静電気やムレ、寝返りのしにくさといった別の不満が生じるケースがあり、「暖かい＝快適」とは言い切れない実態が浮き彫りになっています。次に購入したい素材として、別素材への関心が一定数見られる点からも、生活者が自分に合った寝心地を模索している様子が読み取れます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

冬はどうしても「暖かさ」を最優先にしがちですが、今回の調査からは、暖かさだけでは快適な睡眠につながらないケースが多いことが分かりました。静電気やムレ、寝返りのしにくさは、睡眠の質を下げる要因になりやすく、素材の特性を理解したうえで選ぶことが重要です。パジャマ(https://intiinti.com/goodsleep/improve-sleep-quality-best-pajamas/)は毎晩身につけるものだからこそ、少しの違和感が積み重なりやすいアイテムでもあります。快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)では今後も、生活者のリアルな声をもとに、季節に合った快適な睡眠環境づくりのヒントを発信してまいります。

調査概要

