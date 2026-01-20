【横浜ポルタ】江戸前横丁～ろ鰻～1周年を機に【うな串とおでん】を楽しむ酒場へとリニューアル～1周年記念キャンペーン同時開催

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久）は、JR横浜駅東口直結の商業施設、横浜ポルタの地下レストランフロアで展開する【江戸前横丁 横浜ポルタ店】の開業1周年を機に【うなぎ ろ鰻（ろまん）】のメニューを一新し【うな串とおでん～ろ鰻～】に変更します。

これまでの食事メニューを活かしつつ、うなぎの串焼きやおでんなど手軽につまめる居酒屋メニューを増やし、幅広い世代の方が気軽に飲める店へとリニューアルします。

また、1月20日(火)15時より、【江戸前横丁】オープン1周年を感謝したお得なキャンペーンを実施します。

横浜駅周辺でのお出かけついでに、仕事帰りのちょっと1杯に、おひとりさまからグループ飲みまで、これまで以上に便利にご利用いただけます。

うな串とおでん ろ鰻

ろ鰻 ブランドロゴ

うなぎ ろ鰻は、昨年のオープンから「うな重、せいろ蒸し、うな丼」など、うなぎを使った食事メニューを中心に展開してきましたが、横浜駅直結の利便性を活かした【飲み需要】の期待に応えたいと考えておりました。

店舗入り口にズラリと並ぶカップ酒との相性を考え、カップ酒を片手にうなぎを気軽に楽んだり、手軽につまめるメニューを増やして賑わいある酒場へとリニューアルすることになりました。

新メニューのご案内

うな串とおでん ろ鰻 メニューイメージ

うな串各種 380円より

蒲焼き串、肝の串焼き、くりから串など、うなぎの様々な部位と食感を味わえる串焼き。

江戸前横丁人気のカップ酒との相性抜群な手軽なのに本格的なうな串です。

蒲焼き串うな肝の串焼き

新登場「くりから串」 各480円

くりから串（蒲焼き・白焼き）

うなぎの蒲焼を作る工程で生まれる端切れを串に巻いて焼き上げたもの。うなぎの味わいはそのままに片手で手軽につまめる串焼きは、うなぎ愛好家には人気のメニューです。

一説によると、くりからの語源は、倶利伽羅龍王（くりからりゅうおう）という不動明王の化身とされる黒龍が火炎に巻かれて剣に巻き付く姿に似ていることから来ていると言われています。

おでん各種 180円より

ろ鰻のおでんはクリアで雑味のない旨味が特長の「貝だし」。貝だしならではの上品な香りが鼻先を擽り、口に入れた瞬間に深い贅沢な旨味が広がります。

定番から日替わりまでコトコト煮込んで貝だしが染み込んだ旨味たっぷりのおでん。

具材は大根・たまごなどの定番から日替わりまで約10種類をご用意。

1種類ずつお好みで選んだり、盛り合わせを分けあったりと、おひとりさまでもグループでも便利にご利用いただけます。

おでん盛り合わせ 5種大根たまご餅巾着こんにゃくいいだこ串鰯つみれ鯛100％ちくわたこいっぱい天

さらに、寒さ厳しい冬はカップ酒の「出汁割」もオススメです。

江戸前横丁の入り口に並ぶカップ酒から好きなお酒を選び、おでんの貝だしで割って飲めば、日本酒の豊潤な味わいと貝だしのまろやさが染み渡ります。

この機会にぜひお試しいただきたい楽しみ方です。

日本酒（カップ酒） 出汁割

江戸前横丁～心もお腹も満たす、粋で鯔背な横丁文化を横浜で～

【江戸前横丁 横浜ポルタ店】寿司、天ぷら・うなぎの江戸3大料理が楽しめる横丁スタイルのブランドです。

都内で人気の本格江戸前寿司の立ち寿司、鮮魚や地物食材の揚げたて天ぷら、国産うなぎのうな重からカジュアルな串焼きまで、それぞれの職人がひとつひとつ食と向き合いながらご用意します。

食材には、豊洲市場から届く全国各地の新鮮な魚貝に加え、相模湾の今朝獲れ鮮魚や地物を積極的に採り入れ、ここにしかない食体験をご用意します。

お食事から飲み会まで、おひとりさまでもグループでも「気軽に入れる本格的な味わいの酒場」を目指しています。

1周年記念キャンペーンについて

1月20日(火)15時より、【江戸前横丁】では週替わりで1円メニューが登場します。

詳しくは公式SNS、店頭チラシにてご確認ください。

実施予定期間：2026年1月20日(火)～2月15日(日)のディナータイム（15時以降）

対象：おひとりさま1回のご来店につき1点のみご注文可能

店舗概要

店舗名：江戸前横丁 横浜ポルタ店

営業時間：11:00～23:00(LO 22:30) / ランチタイム：11:00～15:00

住所：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目16番

電話番号：045-594-6441

予約：平日15時以降可能 / 貸切：不可

席数総数：82席（カウンター36席、テーブル46席） ※全席禁煙

公式Instagram：https://www.instagram.com/edomae_yokocho/

運営会社

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶなど専門業態を含む40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

【会社概要】

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

株式会社エー・ピーホールディングス 広報担当

メール：pr@ap-holdings.jp