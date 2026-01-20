ホワイトチョコ好き必見の「白いダースのパフェアイス」とバニラ×生チョコの「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」が１月27日（火）から数量限定で順次発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、チョコレートの話題が最も盛り上がるバレンタインに向けて、「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」と「白いダースのパフェアイス」を、1月27日（火）よりセブン‐イレブンで順次発売いたします。

「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」は、華やかな香りのバニラアイスと、生チョコソースの組み合わせがたまらない一品。冬らしい、スイーツ感のある味わいを堪能できます。

人気の「白いダース」とコラボした「白いダースのパフェアイス」は、キャラメリックなアイスやパリパリのホワイトチョコ、甘めのミルク風味ソースなど、ホワイトチョコ好き必見の豪華なパフェアイスとなっています。この時期限定の特別なアイスを、ぜひご賞味ください。

バレンタインシーズンにふさわしい特別な「チョコアイス」をお届け

2月のバレンタインに向けチョコレートの需要がピークとなる時期に、かつトレンドのチョコアイスをバニラとホワイトチョコ仕様で展開します。近年、百貨店や高級店でバニラフレーバーの商品が活況であり、市場としても伸長傾向であることから、バニラやホワイトチョコを掛け合わせた2つのスイーツアイスを開発しました。カカオの高騰で市販のチョコレートの値上げが継続している中、「チョコアイス」という形でニーズを満たします。

人気の「白いダース」とコラボした豪華なパフェアイス

■白いダースのパフェアイス

価格：238円（税込257.04円）

発売日：1月27日（火）～順次

販売エリア：全国

販売メーカー：森永製菓株式会社

白いダースの味わいを表現

ミルク風味のソース、ホワイトクランチ、2層のバニラアイス、パリパリホワイトチョコで構成。バニラアイスは、クリーム風味の層（クリーム香料使用）とキャラメリックな味わいの層で、白いダースのおいしさを表現しています。ぜひさまざまな角度からご賞味ください。

パリパリのホワイトチョコ

森永製菓独自のパリパリチョコ技術を使用し、アイスの中にパリパリのホワイトチョコを入れました。さらにトッピングのホワイトクランチが、食べるたびに楽しい食感を生み出します。最後まで飽きずに食べられるのもポイントです。

チョコ×バニラの王道の組み合わせが絶品なアイスバー

■セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ

価格：268円（税込289.44円）

発売日：1月27日（火）～順次

販売エリア：全国

販売メーカー：株式会社ロッテ

華やかな香りと味わいが特長のバニラアイス

「タヒチ産バニラ」をイメージした、華やかな香りのバニラアイスを使用しました。スイーツ感のある味わいを楽しめます。

中から濃厚な生チョコソースがとろ～り！

かじるとカカオ感をしっかり感じられる生チョコソースがとろ～り。柔らかな食感が口の中でとろけ、バニラアイス、チョコレートコーティングと合わさります。チョコとバニラの組み合わせは、疲れた心をやさしく解きほぐします。

担当者コメント

バレンタインシーズンにぴったりな、甘いひとときを過ごせる2種類のアイスが登場します。バニラの華やかさや生チョコの濃厚さ、ホワイトチョコのやさしい甘さをぎゅっと詰め込んだアイスは、手軽に購入できるのに、中身にもこだわったおいしさです。また、バニラそのもののおいしさを再発見でき、進化した味わいを楽しめます。頑張った自分へのご褒美に、ぜひ特別なアイスをご堪能ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。