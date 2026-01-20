海ノ民話アニメーション「海の神様」が完成！アニメ監督が鳥取県岩美町 長戸 清町長を表敬訪問し「海ノ民話のまち」に認定 完成アニメーションをお披露目しました

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、鳥取県岩美町を舞台にした海ノ民話アニメーション「海の神様」が完成したため、1月16日（金）にアニメ監督が岩美町を訪問し、アニメのお披露目と「海ノ民話のまち」認定式を実施しました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜海の神様＞

鳥取県岩美町の海ノ民話アニメーション「海の神様」や岩美町にまつわる情報はこちらからご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/108/

海ノ民話アニメーション「海の神様」はこちらからご視聴いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hh3mPWGOvr0 ]

＜長戸 清町長コメント＞

アニメを観ていてスピード感があり、時間が過ぎていくのを忘れるくらい面白い。波や人のキャラクターが浮き上がってみえて、とても良く岩美を表現してくれています。これを機会に、岩美町をPRして知って頂けたら嬉しいです。岩美の子供たちには地域の民話をこのような映像で見る機会が無かったと思うが、改めて住んでいる地域を見直す機会になると良いと思います。田後の集落の方々は、海に関わって生きてこられたので、海に対する感謝の気持ちや畏敬の念を持っておられます。悪いことはしてはいけないという事もアニメで伝えてくれています。素晴らしいアニメを作って頂きありがとうございました。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/464_1_cb5ad8e052eb9eaf800407754928f973.jpg?v=202601201021 ]

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

日本財団「海ノ民話のまちプロジェクト」

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

日本昔ばなし協会公式サイト https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

公式HP https://uminominwa.jp/

Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/