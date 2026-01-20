【NPO法人Grow&Leap】異世代共創イベント「THEリーダーズラボ vol.2」開催参加満足度4.71・延べ124名が参加

特定非営利活動法人Grow＆Leap

NPO法人Grow&Leap（所在地：愛知県名古屋市、代表理事：倉田佳代子）は、10代と大人が世代をこえて対話し、未来を共に描く異世代共創イベント「THEリーダーズラボ vol.2」を、2025年11月3日（名古屋）・11月8日（オンライン）に開催しました。

当日は中高生・大学生・社会人あわせて76名が参加し、満足度4.71／5.0という高い評価をいただきました。参加者からは「世代の違いが資源になる」「未来への希望が高まった」といった声が寄せられ、異世代が学び合う“共創の実験室”として充実した時間となりました。

小さな対話から、大きな未来を。

そんな“あたたかい実験室”が今年も生まれました。

報告書はこちらから： 感謝報告書_THEリーダーズラボvol.2.pdf(https://ourl.jp/F5tdd)

当日の様子はこちらから：YouTube(https://www.youtube.com/@npogrowleap3810/videos)



THEリーダーズラボとは

THEリーダーズラボは、10代と大人が立場や肩書きを離れ、同じテーブルで対話しながら未来を共創する場です。「先生」「親」「生徒」「企業人」といった枠組みを超え、ただ一人の人間として向き合うことで、“ちがい”を資源に変え、世代を超えてつながることを目的としています。Grow&Leapでは、この場を「共創の実証実験」と位置づけ、未来をよりよくデザインする力を育む活動として継続的に開催しています。

開催概要

- 開催日程：2025年11月3日（名古屋会場）、11月8日（オンライン）- 参加者数：合計76名（名古屋）／48名（オンライン）- 世代内訳（名古屋）：中高生20名、大学生8名、社会人48名- 満足度：4.71／5.0（オンライン参加者38名回答）

名古屋会場では「異世代対話」と「世代別アイデアソン」の二部構成で実施し、オンライン会場では対話を中心としたプログラムを展開しました。

参加者はどう変化したのか

事前・事後アンケートの結果、次の3項目で、世代を問わずポジティブな変化が見られました。

- 社会への効力感：自分の行動が社会を変えられるという感覚- 将来への希望：未来に対して前向きなイメージを持てること- 他世代理解：世代の違いを理解し、協働しようとする姿勢

特に10代では「大人のリアルを知る機会」、大人では「10代の純粋な問いに刺激を受ける」など、双方にとって新しい視点が生まれる時間となりました。

プログラム１.：MBTIを活用した自己理解（アイスブレイク）

10代に人気のMBTI診断をテーマに、参加者全員で自己タイプを共有し合うセッションを実施しました。名古屋・オンラインともに 「ENFP」タイプが最多 という結果になり、NF型（直感×感情）に惹かれてGLへ集まる傾向が見られました。

プログラム２.：ウェルビーイングのセルフチェック

5つの指標（こころと身体の元気／学ぶ・働く気持ち／安心感／つながり感／居場所）について、各自の「今の状態」を可視化するワークを行いました。

全世代共通して「こころと身体の元気」が最も重視される結果となり、世代ごとの価値観の違いも明確に表れました。

安心感のある雰囲気で、活発な意見交換が行われました。

▷10代：こころと身体の元気、学ぶ意欲

▷20代：学ぶ・働く気持ち、毎日の安心

▷30代：安心・つながり

▷40代：学び直し・つながり

▷50代：安心・居場所の大切さ

自分を知り、他者との違いを知るステップとして、非常に活発な対話が行われました。

プログラム３.：世代別ワーク「モヤモヤ」と未来のデザイン

名古屋会場では“世代別”にテーブルを分け、日頃感じている率直な「モヤモヤ」や「壊したい当たり前」を共有しました。

代表的な声として：

- 10代：「同調圧力」「身近な人間関係の濃さ」- 20代：「親世代との価値観のズレ」「自立の狭間」- 30代：「仕事と家庭のバランス」「温度差」- 40代：「文化・世代の違い」「ミドル層のプレッシャー」- 50代～：「変化に応じながら他者を動かす難しさ」

さらに各世代が描く“つくりたい未来”では、『誰もが挑戦できる』『居場所がある』『固定観念に縛られない』など、多くの共通点が見られました。10代が40代の課題解決を考えるなど、世代を横断したユニークな共創も生まれました。

MSP生（My Story Project）による発表

Grow&Leapが展開する自己探究プログラム「MSP」の1～5期生が参加し、自身の探究テーマや進路の葛藤、挑戦の過程をシェアしました。

2期生/ひかりさん2期生/きささん- 2期生/ひかりさん：「正解は自分でつくる」と気づき、挑戦し続ける姿勢を獲得- 2期生/きささん：自分の情熱が「ファッション」だと気づき、海外文化の発信に挑戦

10代の率直な言葉に、大人たちからは「自分にはない発想にハッとした」「固定観念に気づかされた」などの声が多く寄せられました。

代表メッセージ

Grow&Leap代表 倉田佳代子

「異なる要素が組み合わさることで新たな価値が生まれる。今回のリーダーズラボでも、一人ひとりの内面に小さな芽が生まれていました。この芽を大切に育み、次世代を応援するあたたかい輪を広げていきたいです。」

団体概要

名 称 ：特定非営利活動法人Grow & Leap

代表者 ：代表理事 倉田佳代子（くらたかよこ）

所 在 ：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目7番30号デュオヴェール久屋大通302号

設 立 ：2018年4月（2021年5月法人化）

事業内容：中高生のキャリア支援

URL ：https://growandleap.com/（ホームページ）

https://www.instagram.com/growandleap（Instagram）

お問い合わせ先

特定非営利活動法人 Grow & Leap 事務局

担当：松隈 快（まつくま かい）

TEL：080-6924-8099

Mail：info@growandleap.com

