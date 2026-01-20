【SHOP NEWS】ボナベンチュラが日本橋三越本店 本館にてPOPUPイベントを開催

BONAVENTURA株式会社

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ） は、2026年1月21日（水）～1月27日（火） の期間、日本橋三越本店 本館1階 プロモーションスペースにてPOPUPイベントを開催いたします。

本イベントでは、ブランドを代表する定番アイテムに加え、人気シリーズに新色イエローとアイボリーが登場。さらに、新作の「ヴィットーリア トップハンドルバッグ（シュリンクレザー）」をご紹介いたします。

1月24日（土）、25日（日）の2日間限定で、アーティスト 福地智和氏（NATURALLY PAINT） によるイニシャルパーソナライズイベントも開催。

お買いあげいただいたBONAVENTURA製品に、お好きなイニシャルを手書きで施す、特別なカスタマイズ体験をお楽しみいただけます。

＜福地智和 NATURALLY PAINT＞

NATURALLY PAINT 主宰。1984年 茨城生まれ。モーターサイクルのカスタムペイント／ピンストライプの技法からキャリアをスタートさせ、塗装＋ペイントを一貫する高いクオリティの製作が好評を得る。2010年より「NATURALLY 」を立ち上げ、活動の主体をサインペインターとして他業種の看板製作を行う。フリーハンドから生み出す作風はレタリングからイラストレーションまで幅広く、デザイナとしてもロゴやTシャツのデザインまで多岐に渡る。

※尚、レタリングサービスには事前予約が必要となります。

ご予約は、日本橋三越本店 本館1階 ハンドバッグ／BONAVENTURAへお電話、または店舗までお問合せください。

ご予約は先着順となりますので、ご了承ください

TEL：03-3241-3311（大代表）

会期中税込33,000円以上お買いあげのお客様には、アップサイクルレザーを使用した「ケーブルホルダー」を数量限定でプレゼントいたします。※なくなり次第終了致します。

豊富なラインナップと、ここでしか体験できない特別なサービスをご用意し、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

店舗詳細

会期：2026年1月21日（水）～1月27日（火）

会場：日本橋三越本店 本館1階 プロモーションスペース

住所：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話番号：03-3241-3311（大代表）

イニシャルパーソナライズイベント概要

実施日：2026年1月24日（土）・1月25日（日）

実施時間：10:00～13:00／14:00～17:00／17:30～19:30

参加対象：BONAVENTURA製品を税込33,000円以上お買いあげいただいたMI Wメンバーのお客様

定員：各日16名

※事前予約制（満席になり次第受付終了）

予約方法：本館1階 ハンドバッグ／ボナベンチュラ

TEL：03-3241-3311（大代表）

※予約枠には限りがございます

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください

詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/20260124-event?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260120)

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

BONAVENTURA株式会社 マーケティング部

メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com