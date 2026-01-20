ヴァレオ、グローバル・プレミアム自動車メーカーから車載インテリア・ライティング・ソリューションの大規模プログラムを受注 - タクトテック（TactoTek(R)）のIMSE(R)技術を活用した量産を開始

株式会社ヴァレオジャパン

フランス、パリおよびフィンランド、オウル にて 2026年1月20日発表 - 自動車用照明システムの世界的リーダーであるヴァレオは、グローバル・プレミアム自動車メーカーから大規模なプログラムを受注したことを発表しました。本プログラムの一環として、ヴァレオはタクトテック（TactoTek）のIMSE(R)（射出成形構造電子回路）技術を活用した、最新の自動化量産製造ソリューションを導入します。

今回受注したプログラムは、ライティングと電子機器を単一の統合されたそのまま搭載できるスマート構造に集約する、革新的なインテリア・ソリューションに焦点を当てています。このデザインは、洗練されたフラッシュな美しさを生み出し、インテリア・エクスペリエンスを向上させます。これは、デザイン、機能性、インテリジェンスが緊密に統合された車両のインテリアへと向かう、自動車業界の広範なパラダイムシフトを反映したものです。

本プロジェクトは、インテリアシステムのイノベーションの最前線におけるヴァレオのポジションを強化するだけでなく、モビリティの未来を担う主要なテクノロジーパートナーとしてのグループの役割を確固たるものにします。今回の受注により、グループのインテリア・ライティング分野における2024年以降の受注額は、ピクセル・ライティング・ソリューション、ライトライン、そして今回のスマートサーフェスを含め、累計で約10億ユーロに達しました。

ヴァレオ・ライト部門CEOのマウリッツオ・マルテネッリは、このように述べています。「今回の受注は、次世代のインテリア・ソリューションにおける新たなベンチマークを確立するものです。ヴァレオのライティングに関する専門知識と製造能力、そしてIMSE技術の融合により、高度なスマートなインテリア・システムの量産が可能になりました。これは、世界中のお客様に永続的な価値をもたらす形でモビリティの未来を形作るという、私たちのコミットメントを反映したものでもあります」

タクトテックCEOのJussi Harvela氏は、このように語りました。「ヴァレオとの協力と専用の新しい生産ラインの稼働は、IMSE技術の大規模な量産採用における重要なマイルストーンとなります。本プログラムの受注においては、コスト競争力と将来のデザイン進化を支える能力が決定的な要因となりました。この提携は、当社のスマートサーフェスに対するビジョンが、主要な自動車メーカーに提供可能な拡張性のあるソリューションへと変貌を遂げたことを証明しています」

IMSEベースのソリューションの工業化のために特別に開発されたこの新ラインは、高度な製造、プロセスの最適化、そして未来志向の生産能力に対するヴァレオの取り組みを具現化するものです。

タクトテックのIMSE技術は、本プログラムに重要なメリットをもたらします。電子機器を完成部品に直接統合することで、薄型、軽量、エネルギー効率に優れ、かつ耐久性の高い構造を実現します。さらに、本来的に材料使用量を削減できるため、より持続可能な製造手法への業界の移行をサポートします。この緊密な連携を通じて、タクトテックはヴァレオがこのソリューションを量産規模に拡大するための技術的基盤を提供します。

この提携は、インテリジェントなインテリアの新たな方向性を定め、自動車セクター全体におけるIMSEベースのソリューションの普及を加速させます。新しい生産ラインと、ヴァレオとタクトテックの両社が持つ専門知識の結集は、明日のインテリア体験を形作るための強力な基盤を築くものです。

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車メーカーとニューモビリティ・プレーヤーのパートナーであるテクノロジー企業です。ヴァレオは、より安全で、よりスマートで、より持続可能なモビリティを実現するためにイノベーションを続けています。ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出と、ライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーシップを発揮しています。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、グループの成長を牽引する原動力となっています 。

数字で見るヴァレオ：2024年のグループ売上は215億ユーロ。2024年 12 月 31日時点で109,600人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、46カ所の研究開発センター、18カ所の物流拠点を構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

タクトテック（TactoTek）について

TactoTek Oy（本社：フィンランド、オウル）は、『射出成形構造エレクトロニクス（IMSE(R)）』技術の開発およびライセンス供与における世界的リーダーです。自動車、航空、スマートホーム、産業制御、医療などのブランドは、TactoTekの革新技術を活用して、魅力的で差別化された、より持続可能な次世代のユーザー体験を創出しています。デザイナーは、TactoTekの知的財産（IP）を使用して、回路やコンポーネントを直接プラスチック部品に統合し、従来の構造をインタラクティブなスマートサーフェスへと変換しています。TactoTekは、15年近くに及ぶ集中的な研究開発と品質テストにより、310件以上の特許とコアとなるノウハウを保有しており、これらの知的財産をグローバルな製造業者にライセンス供与しています。ライセンス供与先は、信頼性が高く標準化された製造プロセスを使用して、曲線状や適合性のあるエレクトロニクスを製造しています。

詳細は www.tactotek.com をご覧ください。