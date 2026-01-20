【ECサイト立ち上げ予定の方必見】Shopifyを活用したサイト制作～機能紹介から立ち上げ時のポイントまでご紹介～セミナーを2月3日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月3日（火）に、ウェブセミナー「【ECサイト立ち上げ予定の方必見】Shopifyを活用したサイト制作～機能紹介から立ち上げ時のポイントまでご紹介～」を、開催いたします。

■このような課題はありませんか？

Shopifyはテンプレートのデザインに優れたものが多く、またカスタマイズ性が非常に高いという特徴があります。しかし、カスタマイズ性が高いからこそ、ECの運営に関する知識が必要とされることも多くあります。

結果、本来Shopifyで完結できる業務を上手く設定できておらず手作業で行っている…など、Shopifyを上手に活用できていないケースが多々存在します。

■本セミナーで学べる事

本セミナーでは、新しくECサイトを構築・制作するにあたり、不安・懸念を持っている方に向けて、数多くのEC事業者様を支援したHATME株式会社より、ECサイトの立ち上げる際のコツについてご説明します！

■セミナースケジュール及び内容

■開催概要

日時：2026年2月3日（火）14：00～14：30（13：55～入場開始）

開場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

