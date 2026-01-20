【ECサイト立ち上げ予定の方必見】Shopifyを活用したサイト制作～機能紹介から立ち上げ時のポイントまでご紹介～セミナーを2月3日に開催！
マーケティングアソシエーション株式会社
マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月3日（火）に、ウェブセミナー「【ECサイト立ち上げ予定の方必見】Shopifyを活用したサイト制作～機能紹介から立ち上げ時のポイントまでご紹介～」を、開催いたします。
Shopifyはテンプレートのデザインに優れたものが多く、またカスタマイズ性が非常に高いという特徴があります。しかし、カスタマイズ性が高いからこそ、ECの運営に関する知識が必要とされることも多くあります。
結果、本来Shopifyで完結できる業務を上手く設定できておらず手作業で行っている…など、Shopifyを上手に活用できていないケースが多々存在します。
本セミナーでは、新しくECサイトを構築・制作するにあたり、不安・懸念を持っている方に向けて、数多くのEC事業者様を支援したHATME株式会社より、ECサイトの立ち上げる際のコツについてご説明します！
日時：2026年2月3日（火）14：00～14：30（13：55～入場開始）
開場：オンライン※zoomを使用
料金：無料
HATME株式会社
設立：2022年7月1日
代表取締役 ：中園 広和
事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業
■コーポレートサイト：https://hatme.jp/
■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/