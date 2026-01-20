TOPPAN、オフィス内装事業を行うアロワーズを子会社化

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社:東京都文京区、代表取締役社長:大矢 諭、以下 TOPPAN）は、オフィス内装の設計・施工事業を行う株式会社アロワーズ(本社：東京都新宿区、代表取締役：大塚 昭彦、以下 アロワーズ）の株式を100％取得し、2026年1月に同社を子会社とする手続きを完了しました。

■背景

近年、多くの企業が人材獲得や従業員の満足度・働きがいを高める取り組みを進めています。その一環として、企業の価値向上や組織力強化につながる、快適で魅力的なオフィス空間へのニーズが高まりを見せており、オフィス内装改修の需要が増加しています。

TOPPANは、商業施設やオフィス空間の設計施工を行う事業「expace(R)」を2020年から展開しています。「expace(R)」は、60年以上の実績を持つ建装材事業を通じて獲得した知見と、国内外で高く評価される多彩な製品群、さらに最新の高精細な映像ソリューションを強みとし、これらを組み合わせ、利用者が快適な体験を得られる空間を、企画・設計・施工までワンストップで提供しています。「expace(R)」事業は、この旺盛な市場ニーズを追い風に、2023年度からの3か年で売上規模が約3倍となる見込みです。

このような中でTOPPANは、オフィスの設計・施工に多数の実績を持つアロワーズを子会社化しました。これにより、TOPPANが建装材事業で培ってきた木目・石目印刷表現技術によるオリジナル商品開発力に加え、空間全体をコンセプトから提案できる企画・デザイン力、ならびに大型施工案件を通じて蓄積した顧客対応力と、アロワーズの強みである内装・電気・LAN工事案件に対し豊富な経験を持つ人材を掛け合わせることが可能になります。その結果、提案力や案件対応スピードを一層高め、空間演出事業「expace(R)」の拡大を加速させます。

■概要

・取得した企業の名称

株式会社アロワーズ

・所在地

東京都新宿区

・代表者

大塚 昭彦

・事業内容

オフィス・店舗の設計及び内装工事、ネットワーク構築

・株式取得日

2026年1月20日

・株式取得比率

100％

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

