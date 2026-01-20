睡眠アロマブランドMUJUUが開発したオリジナル睡眠ヨガプログラム「GOOD SLEEP YOGA」を、食とウェルネスとワークカルチャーが融合した複合型施設「EAT PLAY WORKS」で開催

株式会社U.S

この度、株式会社U.S（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井澤佑介）が展開する睡眠アロマブランド「MUJUU（ムジュウ）」は、好評を博したオリジナルヨガプログラム「GOOD SLEEP YOGA」を、広尾にあるEAT PLAY WORKSにて実施いたします。

食とウェルネスとワークカルチャーが融合した複合型施設である「EAT PLAY WORKS」は、「食べて」「遊んで」「仕事して」をコンセプトにデザインされたアクティブな大人のためのクリエイティブ空間です。そんな「EAT PLAY WORKS」のコンセプトと、MUJUUが共鳴しこの特別イベントが生まれました。

「GOOD SLEEP YOGA」は、睡眠と香りの知見をもとに構成されたプログラムで、アロマの香りとヨガを組み合わせることで、心身を穏やかに整え、より良い眠りへと導くことを目的としています。日常の忙しさから一歩離れ、心地よい空間の中で自分自身を整える、睡眠のための特別な時間を、「EAT PLAY WORKS」の上質な空間でお楽しみください。

■ 睡眠に大きく影響する自律神経や体温変化に着目。ヨガと睡眠の関係性を探求した「 GOOD SLEEP YOGA 」

「GOOD SLEEP YOGA」は、 睡眠の質に大きく関わるとされている１.呼吸、２.体温、３.瞑想の３つに着目し、ヨガのフローや呼吸法、そして睡眠に特化したMUJUUの香りによってベストな睡眠前のコンディションに導くためのプログラムです。ヨガを「動く瞑想」として捉え、 身体の状態を整えるとともに、心を落ち着け、自然な眠りにつくことを促します。

１. アロマとヨガの相乗効果で、呼吸に集中。

GOOD SLEEP YOGAでは胸や肩周りをほぐすことで深呼吸を促し、自らの呼吸に集中することを大事にしています。深呼吸は副交感神経の高まりを促し、睡眠までの準備を整えます。普段のヨガでは呼吸のみに集中しますが、MUJUUのアロマの香りを活用することで、香りに誘われるように深い呼吸になることを目指します。

２. 一時的に身体をあたため、放熱を促す。眠るスイッチをいれるための動きを。

人が眠りにつくときに重要とされているのが「一時的に体温をあたため、急速に深部体温を下げる」というルーティンを生み出すことです。GOOD SLEEP YOGAでは特に眠る前にふさわしい強度で「一時的に身体を温める」ための動きを行います。

３. 頭の中の考え事をからっぽに。瞑想としての「シャバーサナ」を。

睡眠においては呼吸や体温といった身体の他に、心や脳の動きも重要とされています。なるべく良い眠りにつくためには「頭を空っぽにする」ことが重要です。GOOD SLEEP YOGAではヨガの最後のポーズ「シャバーサナ（屍のポーズ）」の時間を長くとり、自分の心と脳を空っぽにする時間を味わいます。ヨガで動かした身体が静まり、心も静まる体験を通じて「動く瞑想」としてのヨガの真髄を体感ください。

■ 強度と体調に合わせてできる３つのヨガプログラムで、その日にあった心地よさを。

本プログラムでは、動きの強度が異なる3つのメニューをご用意。寝る直前まで頭が働いてしまいがちな人におすすめな「Switch～Active Meditation」、身体を伸びを感じてリフレッシュしたい人におすすめな「Find～Stretch Meditation～」、体が冷えがちな人におすすめな「Release～Warm Meditation～」の3つの中から、月毎に開催いたします。

■ EAT PLAY WORKSがMUJUUと共につくる、新しい睡眠ウェルネス習慣

「食べる・遊ぶ・仕事する」をコンセプトに、アクティブな大人のライフスタイルを提案する複合型施設「EAT PLAY WORKS」。

日々忙しく過ごすビジネスパーソンにとって欠かせない“眠り”をウェルネスの一部と捉え、睡眠アロマブランドMUJUUと共に、オリジナル睡眠ヨガプログラム「GOOD SLEEP YOGA」を企画しました。

◼︎ EAT PLAY WORKS

EAT PLAY WORKSは、活躍するビジネスアスリートに向けた、食、ウェルネス、ワークカルチャーが融合するエクスクルーシブな施設です。

全6フロアで構成され、国内外の銘店が集まる1-2F「THE RESTAURANT」、アットホームで居心地の良い完全会員制の3-4F「Member’s Lounge」、個室オフィスの5-6F「Office Floor」で構成されています。

職業・年齢・性別・国籍を問わず幅広い方が利用できるこの空間では、落ち着いて仕事ができる一方、刺激的なコミュニケーションが生まれ、新たなコミュニティが広がります。

ADDRESS：〒150-0012 東京都渋谷区広尾丁5-4-16 EAT PLAY WORKS 3F

TEL：平日03-6432-5021(10:00~19:00)

HP：https://eatplayworks.com

Instagram：https://www.instagram.com/eat_play_works/

同プログラムを体験できるヨガクラスは、どなたでもご参加可能。ヨガマットの貸し出しもあり、お仕事帰りに手ぶらでご参加いただけます。またイベントにご参加いただいた方には、MUJUUの人気アイテム『BATH AROMA（お試しサイズ）』のプレゼントと商品の割引特典も。

●イベント開催概要

【日程】

2月25日（水）19:00～20:00 （Release～Warm Meditation～）

3月25日（水）19:00～20:00 （Find～Stretch Meditation～）

4月22日（水）19:00～20:00 （Switch～Active Meditation）

※各回受付 18:45～

【場所】

〒150-0012

東京都渋谷区広尾5-4-16

EAT PLAY WORKS 3F（https://eatplayworks.com/）

東京メトロ日比谷線「広尾駅」より徒歩1分



※エレベーターで3Fまでお越しいただき、受付横の階段から会場の4Fまでお上がりください。

【参加費】3,500円（事前決済）

【定員】各回先着10名

【特典】

・ MUJUU BATH AROMA（お試しサイズ） を参加者全員にプレゼント

・イベントについてSNSでのメンション投稿で、MUJUU全商品20%OFFクーポンプレゼント

【持ち物】

飲み物、タオルなど。動きやすい服装でお越しください。※ ヨガマットは貸し出し可能です。

【エントリー方法】

各回当日までのお申し込みをお願いいたします。

1. MUJUU公式LINEのご登録

https://lin.ee/qmZ7GzB



2. 公式LINEへ以下のフォーマットでメッセージを送信

・お名前

・ご参加人数

・ご参加希望日

※EAT PLAY WORKS会員様は、指定パスワードをご記入ください。

3. お送りする事前決済URLから、決済完了にてお申し込み確定

※複数人でご参加の場合は、代表者お一人のみのご予約でも構いません。参加費は、LINEにお送りする事前決済URLより人数分お支払いください。

※お申し込み確定後は、返金不可となります。何卒ご了承ください。

※開催時間は多少前後する場合がございます。

●「MUJUU」ブランド概要

2023年12月に、新たにスタートした睡眠アロマブランド。「香りで睡眠をケアする」をコンセプトに、アロマシリーズを展開。毎日を忙しく働く大人が、スイッチをOFFにできる時間を、アロマから届けます。今後も、香りを基軸とした新商品や体験イベントを仕掛けてまいります。

BRAND SITE｜https://mujuu.jp/

INSTAGRAM｜https://www.instagram.com/mujuu_for_sleeptime/

ONLINE STORE｜https://room705.store/collections/mujuu-aroma-series

●会社概要

運営会社：株式会社U.S

“Create Good Experience.～世の中を、素晴らしい体験で、満たそう～“をパーパスに掲げ、企業の飛躍的な成長と変革を支援する、変革カンパニー。U.Sでは、創業8年目を迎え、累計60社および350プロジェクト以上となる「クライアントビジネス（toB事業）」に加え、2018年創業時より、クライアントビジネスへ還元していくことを目的に、顧客の本質的なニーズに寄り添う「カスタマービジネス（toC事業）」も行っています。

WEB｜https://usinc.jp/