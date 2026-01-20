PNB Consolidated Pty Ltd社の株式取得（100％子会社化）に関するお知らせ

ライオン株式会社

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員:竹森 征之）は、オーストラリア連邦（以下、「オーストラリア」）でビューティケア製品の製造・販売等の事業を展開するPNB Consolidated Pty Ltd社（以下、「PNB社」）の全株式を取得し、本年１月20日付けで当社の100％子会社としましたので、お知らせいたします。

１．株式取得の理由

当社グループは、昨年スタートさせた中期経営計画「Ｖｉｓｉｏｎ２０３０ ２ｎｄ ＳＴＡＧＥ」のテーマである「収益力の強靭化」の実現に向け、事業ポートフォリオマネジメントの強化に取り組んでいます。

グループ内の各事業の方向性に沿った戦略施策を実行し、持続的な成長を図るべく、「最重点事業」に位置付けるオーラルヘルスケア事業の成長加速と併せ、「チャレンジ事業」であるビューティケア事業では、新たな事業機会の創出と成長が見込める海外を中心に事業機会の探索を行ってまいりました。

PNB社は、ナチュラルビューティケアブランド「Sukin」を中心に、オーストラリア国内にとどまらずアジア、欧米を含む20以上の国・エリアに事業を展開し、高い収益性を誇っております。

「Sukin」は、自然由来の成分を使用した独自の世界観を形成し、オーストラリアの生活者から高い認知度と信頼を得ており、主力のスキンケアを中心に、ヘアケアやボディケアなどのビューティケアカテゴリーにおいて、生活者の毎日に寄り添う製品を幅広く展開しています。

「Sukin」は、オーストラリア国内でさらなる成長が見込めるうえ、当社グループが事業を展開するアジア市場において、「Sukin」をビューティケア事業の中核ブランドの１つとして本格展開することで、新たな事業機会を創出し、海外事業のさらなる拡大を図ることができると考えております。また、当社グループは主に東南アジアなどにおいてボディソープ、ハンドソープ等のビューティケア市場で一定のプレゼンスを有しており、既存事業で得た知見を「Sukin」にも活用してまいります。

今後、PNB社の事業基盤と当社グループのアジアにおける事業ノウハウを融合させてシナジーを創出し、アジアおよびオーストラリアにおける「より良い習慣づくり」に貢献してまいります。

２．異動する子会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/238_1_9cad431612d47a61d08efd946846f89a.jpg?v=202601201021 ]

３．取得価額

取得価額につきましては、当事者間の合意により公表を控えさせていただきますが、外部機関による株式価値の算定結果を勘案し、双方協議のもと決定しており、価格の妥当性を検証するための十分な手続きを実施しております。

４．業績への影響

本件を踏まえた2026年12月期の連結業績予想は、本年２月12日に開示いたしますが、株式取得に係る一時的な費用の影響により、当期の連結業績に与える各利益への影響は限定的となる見込みです。

【参考情報】 「Sukin」ブランドについて

「Sukin」は2007年にオーストラリアで誕生し、“Skincare that doesn't cost the Earth.”をスローガンに掲げる、人にも環境にも優しいビューティケアブランドです。自然由来成分を中心としたラインアップでオーストラリア国内外の人々に愛されてきました。

保湿成分が肌に浸透（※）しやすいスキンケア製品の「オーガニックローズヒップオイル」や、柔らかい泡立ちでクレンジングする「ボタニカルボディウォッシュ」、傷んだ髪に補修成分を補充し髪を保湿する「ハイドレイティングシャンプー」など、ユニークな製品を展開しております。

（※）角質層まで

「Sukin」主要製品ライン

オーガニックローズヒップオイル

ボタニカルボディウォッシュ

ハイドレイティングシャンプー