UGG、2026年春の幕開け Lowmelファミリーに新たな仲間が登場

Deckers Japan合同会社

Tokyo (2026年1月20日) - 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド UGG(https://www.ugg.com/jp/)（a division of Deckers Brands ［NYSE: DECK］）は、Lowmel（ローメル）コレクション新作の発売とともに、UGGは2026年春キャンペーンを順次展開します。今シーズンの第1章として、ブランドのアイコンであるLowmelを、アンクル丈のバリエーションや多彩なカラー展開で、多様な美学を取り入れたスニーカーファミリーへと進化させました。Lowmelコレクションは人気の定番から新作まで、UGG公式サイト(https://bit.ly/4sTtcuk)にてご覧いただけます。

UGGコミュニティから愛されてきたLowmelは、スケートシューズに着想を得たデザインで、履き口をルーズに開いて着用するスタイルが特徴です。ツートーンのシューレース、スエードアッパー、そして暖かい季節にも快適なメッシュヴァンプを採用しています。同素材を用いながら、より控えめなデザインに仕上げたLo Lowmel（ロー ローメル）は、スニーカーの軽快さとスリッパのような快適さを兼ね備えています。

その定番スニーカー、Lowmel（ローメル）の魅力をすべて継承し、職人の手仕事のような刺繍のディテールでアップデートしたLowmel Meadow（ローメル メドウ）は、UGGplush(TM)のライニングとサトウキビ由来の超軽量EVAアウトソールを採用したことで長時間持続する快適性をもたらし、オーバーサイズのパッド入りタンと幅広のシューレースがストリートウェアスタイルをより洗練されたものに昇華します。

さらにこの春、新たにMinimel（ミニメル）がファミリーに加わりました。ジェンダーレスで展開される本モデルは、現代のスニーカートレンドを反映し、スエードと100％リサイクル繊維の混合素材のアッパーによる上質な質感、精巧なデュアルレースシステム、スリムでロープロファイルなシルエットを実現。ストリートウェアのエッセンスを感じさせながら、快適な履き心地を提供します。

動画やスチールビジュアルを通して展開される本キャンペーンでは、南カリフォルニアにルーツを持つUGGのヘリテージを、Lowmelコレクションとして新たな形で表現しています。

長年にわたりスタイルと快適さを両立してきたUGGブーツから始まったこのアイコニックな”UGGならではの履き心地”は、多彩なシルエットへと展開され、新たなプロダクトと着用体験を生み出してきました。それは、ブランド体験を再定義することで、屋内外を問わず、UGGの快適さを一年中体感できるように進化し続けている証なのです。

上記ラインナップは、UGG公式サイト、全国のUGG直営店および正規取扱い店舗にてご購入いただけます。※詳細は、フリーダイヤル0120-710-844までお問合せください。

About UGG

1978 年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウエア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、 https://www.ugg.com/jp/ @UGGJAPANをご覧ください。

【クレジット】

UGG / Deckers Japan

TEL: 0120-710-844 URL: http://www.ugg.com/jp/

*リリース使用画像はこちら(https://82.gigafile.nu/0219-db5cb109eb1719a8eefd870089e2200ad)