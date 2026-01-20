サザビーリーグ、持続可能なファッションのためのデザインプラットフォームを展開するSynflux社と資本業務提携を締結

株式会社サザビーリーグ

株式会社サザビーリーグ（本社：東京都渋谷区｜代表取締役社長 角田 良太、以下サザビーリーグ）は、新たなライフスタイル領域の開拓と既存事業とのシナジーを含めた戦略リターンの創出を目的として、2022年4月よりスタートアップ企業に出資を行うCVC（コーポレートベンチャーキャピタル）事業に取り組んでいます。

このたび独自のAIアルゴリズムを活用し、素材廃棄の削減と効率的な生産プロセスの確立を通じて環境負荷の低減に貢献するプラットフォームビジネスを展開するSynflux株式会社（本社：東京都渋谷区｜CEO 川崎 和也、以下Synflux社）に出資を行いました。同時にサザビーリーグ100％子会社である株式会社サザビーリーグIRIS（本社：東京都渋谷区｜代表取締役社長 石橋 晃、以下IRIS社）との業務提携を締結し、アパレルサプライチェーンのデータ一元管理プラットフォームの共同開発を開始しましたのでお知らせいたします。

アパレル産業における企画、製造～調達、販売までのサプライチェーンは非常に長く複雑であるため、リアルタイムの情報共有や情報管理に課題があります。Synflux社との業務提携により、サプライチェーンにおけるデータ授受などを一元管理できるプラットフォームを共同開発し、業界全体で課題となっている属人的なオペレーションの改善や業務負荷の低減に繋げていきます。あわせて、限りある資源を前提としたものづくりに向けて、将来的にはサステナビリティに関する情報の可視化・定量化にも貢献してまいります。本取り組みにおいて、Synflux社が有するAIアルゴリズム／ソフトウェア開発力ならびにサステナブルファッションの知見と、IRIS社が有するアパレル商習慣にフィットしたシステム開発力・運用基盤構築力を掛け合わせることで、本質的なアパレルDXとSXの実装を加速できるものと考えています。

＜Synfluxについて＞

会社名 ：Synflux株式会社

代表者 ：川崎 和也氏

本社 ：東京都渋谷区神宮前6‐9‐11

設立 ：2019年3月

会社HP：https://www.synflux.io/

事業内容：「FASHION FOR THE PLANET／惑星のためのファッション」をミッションに、機械学習・3Dシミュレーション・アルゴリズミックデザインで素材廃棄を最小化するデザインシステム「Algorithmic Couture」を開発・提供。アパレル企業との商品開発や研究機関との共同研究を通じ、循環型衣服設計・製造支援とサプライチェーンのデジタル化を推進しています。

＜サザビーリーグについて＞

会社名 ：株式会社サザビーリーグ

代表者 ：角田 良太

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

設立 ：2010年8月

会社HP ：https://www.sazaby-league.co.jp/

事業内容 ： グループ全体の統括、経営支援、およびコーポレート機能

サザビーリーグは、「Afternoon Tea」「Ron Herman」「agete」「ANAYI」など、アパレル、服飾雑貨、生活雑貨、飲食サービス領域で40を超えるブランドを展開しています。1972年の創業以来、スピリットである“It’s a beautiful day.”を大切に、生活者のみなさまに半歩先のライフスタイルを提案してまいりました。これからも、既存の概念に捉われることなく、世の中がわくわくすることへのチャレンジを続けていきます。

＜サザビーリーグIRISについて＞

会社名 ：株式会社サザビーリーグIRIS

代表者 ：石橋 晃

本社 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

設立 ：2024年4月

会社HP ：https://www.szl-iris.co.jp/

事業内容 ：株式会社サザビーリーグのIT部門が分社化。「リテールビジネスを、ITでもっと楽しく。」を掲げ、アパレル・アクセサリー・雑貨・カフェ・レストランなど専門店ビジネスをITソリューションで支援する会社です。ITインフラ構築・運用、アプリ開発、物流支援を柱に、小売・飲食サービス事業者の課題検出から解決まで伴走し、企画提案から導入、運用保守まで一貫して担います。